HP stellt die nächste Generation seines Commercial Desktop-Portfolios vor

Erst vor Kurzem erweiterte HP Inc. sein Desktop-Portfolio um das innovative HP EliteOne 800 G5 All-in-One-Gerät mit optionaler HP Sure View-Technologie und dem HP EliteDesk 800 G5 Desktop Mini. Nun folgt die nächste Generation der HP EliteDesk 800- sowie der HP ProDesk 600- und HP ProDesk 400-Serie. Die neuen PCs wurden speziell für den Einsatz in modernen und flexiblen Arbeitsumgebungen entwickelt und überzeugen mit leistungsfähigen 9th Gen Intel Core i9-Prozessoren.

Das Thema Sicherheit hat bei HP oberste Priorität: Das kommerzielle Desktop-Portfolio der nächsten Generation ist vollständig mit HP Sure Sense ausgestattet und setzt voll auf die Sicherheitsinnovationen von HP. Darüber hinaus stattet HP die neuen Endgeräte mit Features aus, die bisher eher im Premium-Segment zu finden waren und adressiert die sich stetig verändernden Arbeitsweisen moderner Unternehmen. Beispielsweise verfügen alle All-in-One-Produkte der 400-Serie über intuitive Touch-Funktionen und das Desktop Mini Line-up bekommt zusätzliche optionale USB-C-Anschlüsse mit 100W Power Delivery. Strom und Video lassen sich so durch ein einziges Kabel zum Bildschirm übertragen. Insbesondere die Kombination mit dem HP Mini-in-One 23,8 Zoll-Display sorgt für ein platzsparendes und elegantes Set-up was zu erhöhter Produktivität der Mitarbeiter führt.

HP ProOne 600 G5 21.5 All-in-One

Die Highlights des neuen Desktop-Portfolios der G5-Serie auf einen Blick:

HP EliteDesk 800 G5 Tower : bietet Leistung, Erweiterbarkeit, Sicherheit und VR-Fähigkeit.

: bietet Leistung, Erweiterbarkeit, Sicherheit und VR-Fähigkeit. HP EliteDesk 800 G5 Small Form Factor : bietet große Leistung auf kleinstem Raum, konzipiert für moderne Arbeitsbereiche.

: bietet große Leistung auf kleinstem Raum, konzipiert für moderne Arbeitsbereiche. HP ProDesk 600 G5 Desktop Mini : kann mit dem HP Mini-in-One oder zusammen mit dem HP EliteDisplay E243d Docking Monitor eingesetzt werden.

: kann mit dem HP Mini-in-One oder zusammen mit dem HP EliteDisplay E243d Docking Monitor eingesetzt werden. HP ProDesk 600 G5 Small Form Factor : zeichnet sich durch ein platzsparendes Design mit flexibler Anschlussmöglichkeit aus.

: zeichnet sich durch ein platzsparendes Design mit flexibler Anschlussmöglichkeit aus. HP ProDesk 600 G5 Micro Tower : bietet leistungsstarke Optionen und ist auf Erweiterbarkeit ausgelegt.

: bietet leistungsstarke Optionen und ist auf Erweiterbarkeit ausgelegt. HP ProOne 600 G5 21.5-Zoll All-in-One : das stylische, schlanke Design mit einem Micro-Edge-Display ist für virtuelle Zusammenarbeit mit Kunden und Kollegen in aller Welt konzipiert, bietet aber gleichzeitig Vielseitigkeit und Leistung.

: das stylische, schlanke Design mit einem Micro-Edge-Display ist für virtuelle Zusammenarbeit mit Kunden und Kollegen in aller Welt konzipiert, bietet aber gleichzeitig Vielseitigkeit und Leistung. HP ProDesk 400 G5 Desktop Mini : bietet konfigurierbare Optionen für sein platzsparendes Design und ist zukunftssicher dank USB Typ-C mit DisplayPort Alt Mode.

: bietet konfigurierbare Optionen für sein platzsparendes Design und ist zukunftssicher dank USB Typ-C mit DisplayPort Alt Mode. HP ProDesk 400 G6 Small Form Factor : entwickelt, um effiziente Arbeitsbereiche mit integrierter Produktivität, Konnektivität, Sicherheit und Zuverlässigkeit zu schaffen.

: entwickelt, um effiziente Arbeitsbereiche mit integrierter Produktivität, Konnektivität, Sicherheit und Zuverlässigkeit zu schaffen. HP ProDesk 400 G6 Micro Tower : bietet Anwendern innovative Features, Effizienz und Power in einem kompakten Mainstream-Turm.

: bietet Anwendern innovative Features, Effizienz und Power in einem kompakten Mainstream-Turm. HP ProOne 400 G5 20.0-Zoll und 23.8-Zoll All-In-One: Kommunikations-Hub und speziell für kleine Unternehmen und vielseitige Arbeitsumgebungen entwickelt, mit Touchdisplays.

