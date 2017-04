Porsche Design BOOK ONE: Multifunktionales 2in1-Gerät mit Windows 10 Pro

Mit dem neuen Porsche Design BOOK ONE, dem weltweit ersten 2in1 mit Convertible und Detachable Funktionalität, erweitert Porsche Design das Produktportfolio um die Kategorie Porsche De-sign Computing. Die Premium-Lifestyle-Marke setzt dabei auf ihre Kernkompetenzen und vereint Innovation, High-Performance und funktionales Design in einem multifunktionalen Premium-Produkt. Mit dem Porsche Design BOOK ONE baut die Marke ihre technologische und innovationsgetriebene Ausrichtung weiter aus und setzt neue Im-pulse im Segment Mobile Computing.

Das multifunktionale Gerät aus hochwertigem Aluminium zeigt eine klare Linienführung und lässt Ästhetik und Technologie zu einer effi-zienten Einheit verschmelzen: Das CNC-gefräste Gehäuse mit der matt eloxier ten Oberfläche verleiht dem luxuriösen 2in1 ein edles Fi-nish, während sich der Porsche Design Schriftzug auf der Tablet-Oberseite sowie am unteren Bildschirmrand dezent in das Gesamt-konzept einfügt. Mit dem vom Studio F. A. Porsche grundlegend neu konstruierten, patentierten Drehgelenk wird die substantielle Detach-able-Funktionalität eines 2in1 um eine 360°-Beweglichkeit der Tablet-Einheit ergänzt. Das aufwendig entwickelte Drehgelenk mit Zahnrädern wurde der Tradition der Design-Philosophie von Profes-sor Ferdinand Alexander Porsche folgend von der Bauweise eines Sportwagen-Getriebes inspiriert. Die Zahnräder sind aus hochwerti-gem Edelstahl gefertigt und greifen präzise ineinander, wodurch sie in jeder Position der Tablet-Einheit für die erforderliche Stabilität sorgen und zugleich das puristische Design des Laptops unterstreichen. Porsche Design gelingt es auf diese Weise erneut im Zusammenspiel von hoher Ingenieurskunst und edlem Design überraschend neue und funktionale Akzente zu setzen.

Die Porsche Design BOOK ONE Features umfassen unter anderem:

Funktionale Vielseitigkeit: Das Gerät ist mit performanten Komponenten und neuesten Technologien ausgestattet. Das moderne und sichere Betriebssystem Windows 10 Pro sorgt für komfortable Bedienbarkeit.

High-Performance: Der leistungsstarke Intel Core i7-7500U Prozessor der 7. Generation mit bis zu 3,5 GHz Taktung kann sein Potential in Zusammenarbeit mit dem 16 GB Arbeitsspeicher voll ausspielen.

Schnelle Datenspeicherung: Die lautlos agierende Intel SSD mit 512 GB Speicherkapazität gewährleistet über den PCIe-Slot eine schnelle Datenspeicherung.

Brillante Auflösung: Das 13,3 Zoll große QHD+ IPS-Display beeindruckt bei einer Auflösung von 3200 x 1800 Pixeln mit einer brillanten Darstellung aller Inhalte.

Komfort: Die Vielzahl der verfügbaren Ports, darunter zwei multifunktionale USB Type-C- und zwei full-size USB 3.0-Anschlüsse, ist auf die Tablet-Einheit und das Dock verteilt. Der integrierte USB 3.1 Type-C-/Thunderbolt 3 -Anschluss versorgt hier mit nur einem einzigen Kabel nicht nur diverse USB-Peripheriegeräte über die Power Delivery-Funktion. Er ist Garant für einen schnellen sowie unkomplizierten Daten-austausch und unterstützt zudem über den Standard DisplayPort eine kabelgebundene Bildübertragung. Kabellos kommuniziert das 2in1 via Dual Band-WLAN und Bluetooth.

Biometrische Authentifizierung: Für die sichere Anmeldung am Gerät sorgt eine 5-Megapixel-Kamera mit Infrarot-Sensor, die sich frontseitig unauffällig in das Gehäuse einfügt und über Windows Hello eine biometrische Entsperrung via Gesichtserkennung ermöglicht.

Vielfalt und Komfort ermöglichen auch die modernen Eingabemöglichkeiten. Sowohl das Touch-Display, als auch das Precision Touchpad für Windows 10 arbeiten mit hochpräziser Multi-Gesture-Steuerung. Die Tastatur bietet eine optimale Tastengröße, die dimm-bare Tastenbeleuchtung gestattet in jeder Situation angenehmes Bedienen des Gerätes. Als besonders effizient erweist sich die digitale Stifteingabefunktion, die optimal für Windows Ink vorbereitet ist. Mit dem stilvollen Stift entsteht so ein natürliches Schreibgefühl mit allen Vorteilen digitaler Konnektivität. Dieser wurde im Zuge des entwickelten Design-Konzeptes vom Studio F. A. Porsche neu kreiert,um eine optimale Handhabung zu garantieren. Um dem Verlust des Stylus vorzubeugen, ist eine Magnethalterung an der rechten Seite der Tablet-Einheit des BOOK ONE integriert.

„Das Porsche Design BOOK ONE verkörpert die DNA unserer Marke bis in die kleinste Komponente und ergänzt als erstes 2in1 unser Pro-duktportfolio in der neu geschaffenen Kategorie Porsche Design Computing. Mit Microsoft und Intel haben wir zwei renommierte Part-ner, mit denen wir dieses strategisch relevante Projekt erfolgreich umsetzen konnten“, so Jan Becker, CEO Porsche Design Group.

„Wir sind begeistert von der Kooperation mit Porsche Design – einer weltweit führenden Premium-Lifestyle-Marke – die erstmalig ein hochwertiges 2in1 auf den Markt bringen – das Porsche Design BOOK ONE“, sagt Peter Han, Vice President Partner Devices and Solutions Microsoft Corporation. „Der erste Windows PC von Porsche Design verbindet eine hochwertige und ästhetische Verarbeitung mit funktionalem Design. Und kombiniert diese mit beliebten Windows 10 Funktionen – inklusive Windows Hello oder Windows Ink, welches die Nutzererfahrung beim Umgang mit Stift und Touchscreen optimiert.“



Das 2in1 ist ab April 2017 in Deutschland und in weiteren Ländern sowohl in Porsche Design Stores, als auch im Fachhandel verfügbar.

www.porsche-design.com

www.microsoft.com/germany