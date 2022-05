HP und PLANT-MY-TREE erweitern ihre Zusammenarbeit

Die HP Deutschland GmbH und PLANT-MY-TREE intensivieren ihre Zusammenarbeit. Bereits 2021 hatte HP 5.100 Bäume als Teil eines PLANT-MY-TREE® Projekts in Sachsen-Anhalt gepflanzt. In diesem Jahr geht die Kooperation weiter: Gemeinsam setzen sich beide Partner neben der aktiven Aufforstung für den Wissensaufbau rund um die Themen Wald und Klimaschutz ein.

HP engagiert sich mit lokalem Partner zu den Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Wissensvermittlung

Im Rahmen des diesjährigen Nachhaltigkeitsforums in Lüdenscheid nimmt PLANT-MY-TREE® eine neue Fläche in die nachhaltige Renaturierung auf. In einem 70 Hektar großen Waldstück entsteht in den kommenden Monaten ein Waldlehrpfad, den HP Deutschland inhaltlich und finanziell unterstützt. Familien, Schulklassen und Kindergärten können auf diesem Walderlebnispfad voraussichtlich ab Herbst wissenswertes rund um Bäume, die unterschiedlichen Baumarten, die Funktion Ökosystems Wald und seiner Lebensräume erfahren. Dazu tragen auch gemeinsame Projekttage von HP und PLANT-MY-TREE® mit lokalen Schulen bei. Für jeden Teilnehmer am Nachhaltigkeitsforum hat HP standesgemäß zugesagt, in dem Forst einen Baum zu pflanzen.

„Wir freuen uns, dass wir mit HP einen Partner gewinnen konnten, der sich aktiv einbringt. HP investiert weltweit seit Jahrzehnten in Nachhaltigkeit. Wie auch bei PLANT-MY-TREE® liegt ein Fokus von HP dabei auf dem Thema Wald. Wir beide wissen, wie wichtig gesunde Bäume für den Klimaschutz sind. Gemeinsam bringen wir allen interessierten Menschen das Thema Wald und seine Bedeutung für unseren Planeten näher“, so Sören Brüntgens, Vorsitzender des Vorstandes, PLANT-MY-TREE®.

„Nachhaltigkeit als gesellschaftliche Aufgabe ist bereits seit Jahrzehnten fest in der Kultur von HP verwurzelt. Gesunde, widerstandsfähige Wälder haben eine besondere Bedeutung für das Klima. Aus diesem Grund ist die Förderung von globalen Projekten ebenso wie lokaler Projekte für uns essenziell. Das Engagement mit PLANT-MY-TREE® ist ein logischer Schritt. Das integrierte Konzept von PLANT-MY-TREE® aus Information und konkretem, lokalen Umweltschutz hat uns überzeugt. Gemeinsam wollen wir einen Beitrag für aktiven Klimaschutz leisten und das Verständnis und das Interesse für das Ökosystem Wald wecken“, so Bernhard Fauser, Managing Director Central Europe, HP.

Bereits seit 2020 nutzt HP für seine Druckpapiere und Produktverpackungen nur noch Papier, dass aus dem Recycling und zertifizierter Forstwirtschaft stammt. Bis 2030 geht das Unternehmen mit seiner Null-Entwaldungsstrategie noch weiter und wird jedes in HP Druckern genutzte Papier kompensieren – unabhängig von der jeweils von Kunden genutzten Marke. Lokale Projekte zum Schutz und zur Wiederherstellung von Wäldern spielen deshalb eine wichtige Rolle in der HP-Agenda für Nachhaltigkeit.

Im Verlaufe des Jahres wird HP jeweils mehrere hundert Bäume in Waldgebieten von PLANT-MY-TREE® bei unterschiedlichen Pflanzaktionen mit Mitarbeitern und Partnern in Lüdenscheid und im Spessart pflanzen. So werden die Mitarbeiter von HP gemeinsam mit Partnern an zwei speziellen Pflanztagen aktiv an der Aufforstung der Flächen mitarbeiten. Damit unterstützt HP konkrete und lokale Aufforstungsprojekte von PLANT-MY-TREE®, die die Waldflächen wachsen lassen und so die Artenvielfalt im Ökosystem Wald langfristig positiv beeinflussen.

Über PLANT-MY-TREE® – „Natur schützen – Leben bewahren“

Seit 2007 führt PLANT-MY-TREE®, mit Sitz in Mülheim, Aufforstungsprojekte zur CO²-Kompensierung in ganz Deutschland durch. Ziel ist der Umwelt- und Klimaschutz in Deutschland, also da, wo auch unser CO²-Ausstoß erfolgt. Gründer und seit Beginn Inhaber von PLANT-MY-TREE® ist Sören Brüntgens.

www.hp.com/de