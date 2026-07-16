Messe Frankfurt übernimmt LiGHT Expo London

Die Messe Frankfurt übernimmt die LiGHT Expo London von [d]arc media. Die Veranstaltung wird künftig von der Tochtergesellschaft Messe Frankfurt UK durchgeführt und stärkt damit die internationale Präsenz des Unternehmens im Bereich Licht- und Gebäudetechnik.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2022 hat sich die LiGHT innerhalb kurzer Zeit als eine der führenden Veranstaltungen für die Lichtplanungsbranche im Vereinigten Königreich etabliert. Die Fachmesse bringt Architekten, Innenarchitekten, Lichtplaner, Ingenieure, Fachplaner sowie führende internationale Lichtmarken zusammen und gilt als zentrale Plattform für Produktinnovationen, Wissenstransfer, Zusammenarbeit und Networking.

Mit der Übernahme wird die LiGHT Teil des international etablierten Light + Building-Veranstaltungsportfolios der Messe Frankfurt. Damit bekräftigt das Unternehmen sein langfristiges Engagement, die Lichtbranche durch erstklassige Fachmessen und Branchenplattformen zu unterstützen. Zum Portfolio gehören etablierte Events in Frankfurt, Buenos Aires, Dubai, Guangzhou, Hangzhou, Istanbul, Kuala Lumpur, Las Vegas, Mumbai, New Delhi, Shanghai und Tashkent.

Die Messe Frankfurt UK wird auf dem starken Fundament aufbauen, das [d]arc media geschaffen hat und dabei den einzigartigen, netzwerkorientierten Charakter der Veranstaltung sowie ihre konsequente Ausrichtung auf den Lichtplanungsmarkt erhalten. [d]arc media bleibt der Veranstaltung weiterhin eng verbunden und unterstützt sie auch künftig durch Kommunikationsmaßnahmen und die kuratierte Gestaltung des Vortragsprogramms.

Simon Albert, CEO der Messe Frankfurt UK, erklärt: „Die LiGHT hat sich in bemerkenswert kurzer Zeit zu einem der wichtigsten Treffpunkte der britischen Licht- und Designbranche entwickelt. Wir haben stets bewundert, was das Team von [d]arc media aufgebaut hat und welch engagierte Community rund um die Veranstaltung entstanden ist. Die Übernahme eröffnet eine spannende Möglichkeit, das weitere Wachstum der LiGHT als Teil des internationalen Veranstaltungsportfolios der Messe Frankfurt im Lichtbereich zu fördern und gleichzeitig die Eigenschaften zu bewahren, die ihren Erfolg ausmachen. Wir investieren langfristig in die Fachmesse und möchten sicherstellen, dass sie Ausstellern, Besuchern und der gesamten Lichtbranche auch künftig einen besonderen Mehrwert bietet.“

Auch Paul James, Managing Director von [d]arc media, ergänzt: „Bei der Entscheidung über die Zukunft der LiGHT war es uns wichtig, einen Partner zu finden, der sowohl die Erfahrung als auch die Reichweite mitbringt, um die Veranstaltung weiterzuentwickeln und zugleich die Lichtbranche sowie die Community dahinter wirklich versteht. Die Messe Frankfurt UK teilt unser Engagement für die Branche und bringt umfangreiche Erfahrung in der Durchführung hochwertiger internationaler Veranstaltungen mit. Wir freuen uns darauf, das nächste Kapitel der LiGHT zu begleiten und ihre weitere Entwicklung zu verfolgen.“

Die LiGHT Expo London ist eine Brandveranstaltung der Light + Building und gehört zum Portfolio der Building Technology-Veranstaltungen der Messe Frankfurt. Leitveranstaltung der Marke ist die zweijährlich stattfindende Light + Building in Frankfurt am Main. Die nächste Ausgabe findet vom 5. bis 10. März 2028 statt. Darüber hinaus veranstaltet die Messe Frankfurt Fachmessen für Licht- und Gebäudetechnik in Asien, Argentinien, China, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA.

www.lightexpo.london