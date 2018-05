Der neue breite Curved Business Monitor von Samsung

Mit dem neuen CJ890 von Samsung für das Büro wird Multitasking wirklich leichtgemacht: Der Monitor mit 49 Zoll-Bildschirm kann zwei kleinere Modelle in 27 Zoll ersetzen und ermöglicht somit ein nahtloses Arbeiten ohne störende Ränder. Mithilfe des integrierten KVM-Switchs können gleich mehrere angeschlossene Endgeräte mit nur einer Maus, einer Tastatur und einem Bildschirm angesteuert werden – egal ob Tablet, Laptop oder die neue DeX-Station. Die Aktivierung der Picture-in-Picture und Picture-by-Picture Funktion erfolgt per Hotkey.

„Wir wollen mit unseren Produkten zu einem Arbeitsplatz beitragen, an dem die Menschen wirklich gerne arbeiten“, so Martin Groß, Head of Product Marketing Display bei Samsung Electronics GmbH. „Mit dem CJ890 verbessern wir meiner Ansicht nach das Arbeiten in besonderer Weise: die Darstellung wird viel übersichtlicher und die Benutzung deutlich einfacher. Deswegen arbeite ich dann auch effizienter und mit mehr Freude.“

Diverse Multitasking Features

Alles im Blick: auf dem neuen ultrabreiten Curved Business Monitor ist genügend Platz zur gleichzeitigen Darstellung mehrerer Dateien oder Fenster. So passen beispielsweise mehrere Word-Dokumente nebeneinander auf den Bildschirm und auch Excel-Sheets können über den gesamten Bildschirm hinweg umfassender dargestellt werden. Zusätzliches Scrollen ist dann kaum erforderlich. Der neue integrierte KVM-Switch erlaubt zudem paralleles Arbeiten in der Picture-by-Picture-Funktion mit zwei angeschlossenen Geräten und nur einem Monitor, einer Maus und einer Tastatur. Damit können zum Beispiel ein Laptop und eine Samsung DeX Station mit Galaxy S8 oder S9 angeschlossen und beide Geräte zeitgleich angesteuert werden. Der Wechsel im PbP-Modus erfolgt durch den Hotkey. Und damit nicht genug: Der CJ890 verfügt auch über die Easy Setting Box Software von Samsung, womit der Bildschirm gleich in mehrere Fenster aufgeteilt werden kann und das mit nur einem Klick. So bietet der Monitor auch für Berufsgruppen, die gleichzeitig mehrere Bildschirme für ihre Arbeit benötigen, eine smarte Alternative. Der CJ890 in 49 Zoll ist mit einer Auflösung von 3.840×1.080 Pixel in einem Seitenverhältnis von 32:9 verfügbar.

Leistungsstarke Konnektivität

Der CJ890 verfügt über zwei USB-Typ-C-Anschlüsse, wodurch eine bequeme Übertragung von Strom, Daten und Bildsignalen mit nur einer Kabelverbindung möglich wird. Der USB Typ-C Anschluss ermöglicht einen einfachen Datenaustausch und unterstützt kompatible mobile Geräte, wie z.B. Laptops, Tablets oder Smartphones. Über die Verbindung können Anwender Inhalte von den kleineren Geräten auf den größeren Bildschirm transferieren, ohne dass die Bildqualität darunter leiden muss. Außerdem können kompatible Geräte mit bis zu 95 Watt geladen und Daten mit bis zu 10 Gigabit pro Sekunde übertragen werden. Des Weiteren sind HDMI, Display Port (DP) und USB 3.0 Hub Anschlüsse vorhanden.

Angenehmes Seherlebnis und ergonomisches Arbeiten

Durch die Krümmung des Bildschirms entsteht ein einheitlicher Abstand zwischen Auge und Panel, der sich positiv auf das Seherlebnis auswirken kann. Der sehr breite Betrachtungswinkel von 178° trägt außerdem auch an den Seitenrändern zu einem hohen Sehkomfort bei. Ein zusätzlicher Eye-Saver-Modus und die Flicker-Free-Technologie halten die Augenbelastung auch bei langem Arbeiten in Grenzen. Der CJ890 verfügt über einen höhenverstellbaren Standfuß sowie über die Funktionen Tilt und Swivel, durch die Anwender den Monitor an ihre individuelle Sitzposition und den gewünschten Sitzabstand anpassen können. Somit ist der Monitor auch an langen Arbeitstagen ein willkommener Begleiter.

www.samsung.de