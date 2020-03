Fernwartung statt Reisen: dynabook bietet Unternehmen mit der Remote Assist-Lösung dynaEdge ortsunabhängigen Support

Gerade in der schwierigen aktuellen Situation überlegen sich viele Unternehmen, wie sie ihre gewohnten Prozesse sicherstellen, handlungsfähig bleiben und Kunden betreuen können – auch ohne Reisen oder persönliche Hilfestellungen. Vor allem Tätigkeiten, für die das Thema Mobilität bisher kaum Relevanz hatte, weil es die Rahmenbedingungen nicht erlaubten, suchen nach Alternativen. Dazu gehören beispielsweise die Wartung von Industrieanlagen oder auch der technische Support von Maschinen in Werkhallen, die weit voneinander entfernt sind. Mit Hilfe intelligenter Remote Assist-Lösungen, wie dem dynaEdge DE-100 der Dynabook Europe GmbH, lassen sich unnötige Wege und soziale Kontakte vermeiden und gleichzeitig ein reibungsloser Betrieb sicherstellen. Der dynaEdge DE-100 ist ein High Performance Edge PC auf Basis von Windows 10, der, kombiniert mit der smarten Datenbrille AR100 Viewer, zur idealen Lösung für den Remote-Einsatz wird und zudem innerhalb weniger Tage einsatzbereit ist.

Datenbrille AR100 Viewer

Remote Assist-Lösung für reibungslose Abläufe ohne persönlichen Kontakt

Mithilfe von Azure Cognitive Services und maschinellem Lernen (Machine Learning) bietet der dynaEdge DE-100 Mitarbeitern im Außendienst von überall aus einen intuitiven Zugriff auf zentrale Quellen. Damit wird der dynaEdge DE-100 zum idealen PC etwa für die Remote Wartung – gerade jetzt, wo der persönliche Support weitgehend eingeschränkt oder sogar untersagt ist. Die Integration von Skype for Business ermöglicht eine nahtlose Kommunikation zwischen den Außendienstmitarbeitern sowie den Remote Experten, um sofortige Hilfe und eine optimale Effizienz sicherzustellen. Sämtliche Abläufe lassen sich freihändig erledigen, da Anweisungen über die Datenbrille direkt in das Sichtfeld der Mitarbeiter eingeblendet werden. Auch Zusatzinformationen aus Datenbanken oder die Lösung etwaiger Probleme lassen sich bei Bedarf remote über die smarte Datenbrille übermitteln.

Smarte Datenbrille und Minicomputer als Hardwarebasis

Die dynaEdge Lösung von dynabook basiert auf einem leistungsstarken und robusten Minicomputer, ausgestattet mit Windows 10 Betriebssystem und einem Intel Core-Prozessor bis zur m7-Reihe. Dieser wird mit einem sogenannten Viewer ergänzt. Dabei handelt es sich um ein schlankes Brillengestell, das über ein Kabel mit dem Computing-Modul verbunden ist. Der Viewer ist mit einer Vielzahl an Rahmen erhältlich und so individuell für Arbeitsform und -umgebung konfigurierbar: Vom üblichen Brillengestell für den Standardgebrauch über die Befestigung am Gummiband mit besonders viel Bewegungsfreiheit bis hin zur Schutzhelmbefestigung ist alles möglich.

Dank Windows 10 innerhalb weniger Tage einsatzbereit

In den meisten Unternehmen heißt es jetzt: schnell sein und mobile Lösungen innerhalb kürzester Zeit implementieren, um keine wertvolle Zeit und damit Umsätze zu verlieren. dynabook begegnet dieser Situation mit einer einfachen, unkomplizierten Implementierung innerhalb kürzester Zeit. Der dynaEdge DE-100 mit smarter Datenbrille basiert auf Windows 10, sodass sich die Lösung schnell und ohne großen Aufwand in bestehende IT-Infrastrukturen einbinden lässt. Darüber hinaus profitieren IT-Abteilungen vom Support und der Sicherheit, die Microsoft mit seinen Updates bereitstellt. Dem Einsatz smarter Datenbrillen steht also nichts mehr im Wege.

Remote-Lösungen nicht nur für Homeoffice, sondern auch für Fertigung und Wartung

Hannes Schipany, Head of Sales DACH und Country Manager Austria bei der Dynabook Europe GmbH, bekräftigt: „Die aktuelle Lage stellt viele Unternehmen vor die Herausforderung, innerhalb kürzester Zeit Remote-Lösungen einzusetzen, um den gewohnten Betriebsablauf aufrechtzuerhalten – nicht nur für Homeoffice-Arbeitsplätze, sondern auch in der Fertigung oder Wartung. Unsere mobile dynaEdge Lösung ist genau dafür prädestiniert, prompt verfügbar sowie innerhalb weniger Tage in die bestehende IT-Infrastruktur integriert.“

https://de.dynabook.com/generic/dynaedge