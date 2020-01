Power trifft Flexibilität: Philips Monitore auf der ISE 2020

Philips Monitore präsentiert am Stand von Philips Professional Display Solutions eine ganze Reihe neuer Monitore auf der weltweit größten internationalen Fachmesse für AV-Systemintegration ISE 2020 im Amsterdam RAI Exhibition and Convention Centre vom 11. bis 14. Februar 2020. In Halle 10 (Stand 10-H170, 10-K170) zeigt das Unternehmen unter anderem Highlights wie Touchscreens, SuperWide-Formate, USB-Docking-Modelle und umweltschonende Displays, aber das ist natürlich längst noch nicht alles.

Philips 439P9H

SuperWide

Raum für mehr bietet das SuperWide-VA-LCD-Display 439P9H. Das großzügige 32:10-Format entspricht zwei leistungsstarken Monitoren in Originalgröße und löst auf einfache Weise die typischen Komplikationen von Multiscreen-Konfigurationen (Stichwort: Kabelsalat!). Neben dem gekrümmten 110,2 cm (43″)-1800R-Display überzeugt das Modell mit verschiedensten Features, wie zum Beispiel USB-C, Adaptive-Sync-Technologie, DisplayHDR 400, MultiView, eingebaute Windows HelloTM-Popup-Webcam, integrierten KVM-Switch und vieles mehr.

PhilipsTouchscreen-Monitore

Interaktiv

Eines der Key Features auf der diesjährigen ISE 2020 ist die Touchscreen-Technologie der Philips Monitore. So arbeiten zum Beispiel die Modelle Philips 222B9T (54,6 cm/22″), 172B9T (43,2 cm/17″) und 162B9T (39,6 cm/16″) mit der projizierten, kapazitiven 10-Punkt-Touch-Technologie (P-Cap) und ermöglichen dem Nutzer so eine flüssige, intuitive Bedienung. Sie verfügen über ein robustes Design (Schutzart IP54), das sie vor Öl, Spritzwasser sowie Staub schützt, und überzeugen – neben ihren hochleistungsfähigen, blendfreien SmoothTouch-Displays und den TN-Panels – mit USB 3.1-Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung, Flicker-Free-Technologie, LowBlue-Modus und einem flexiblen Standfuß für einen optimalen, ergonomischen Aufbau. Darüber hinaus bieten sie mit VGA, HDMI, USB 3.0 und DVI gleich mehrere verschiedene Anschlussoptionen.

Umweltfreundlich

Ebenfalls auf der ISE 2020 zu sehen ist der 68,6 cm (27″) große Philips 272B1G, der mit einer Vielzahl energiesparender Funktionen und Technologien wie PowerSensor, LightSensor sowie Zero Power Switch ausgestattet ist. Das umweltfreundliche Modell mit TCO-Certified-Edge-Zertifizierung besteht zu 85 % aus recycelten Kunststoffen, ist frei von Quecksilber, Halogen und PVC-BFR und kommt in zu 100 % recycelbarem Verpackungsmaterial zum Verbraucher.

Philips 272B7QUBHEB

Produktiv

Nie wieder Kabelsalat: Eine integrierte USB-C-Docking-Station sorgt nicht nur für mehr Ordnung am Arbeitsplatz, sie erlaubt es heutigen Multitaskern auch noch flexibler und effizienter zu arbeiten. Zudem gewährleistet USB-C-Docking eine sichere Netzwerkverbindung, eine Hochgeschwindigkeitsübertragung von Daten sowie Video- und Audio-Files von einem Laptop über ein einzelnes, schlankes, reversibles USB-Kabel. Gleich mehrere Philips Monitore, die auf der ISE vorgestellt werden, sind mit diesem Feature ausgestattet, darunter der 68,6 cm (27″) 272B7QUBHEB mit IPS-Panel und QHD-Auflösung, der 80 cm (31,5″) 329P9H mit 4K-UHD-IPS-Panel und der 86,36 cm (34″) 346B1C mit 21:9-Seitenverhältnis und VA-Panel. Alle Modelle verfügen über zahlreiche Anschlussoptionen und komfortverbessernde Funktionen wie LowBlue-Modus, EasyRead und Flicker-Free-Technologie.

Weitere interessante Philips Monitore werden auf der ISE 2020 in Halle 10, Stand 10-H170,10-K170 zu sehen sein.

