Stratasys kooperiert mit Dassault Systèmes

Stratasys Ltd. hat seine Zusammenarbeit mit Dassault Systèmes bekannt gegeben. Gemeinsames Ziel ist es, fortschrittliche Designtools anzubieten, mit denen die Funktionsweise, Effizienz und Gewichtsver­hältnisse von additiv gefertigten Produktionsteilen ver­bessert werden. Die Unternehmen möchten ge­mein­sam die Design- und Simulationsfunktionen der Dassault Systèmes-Plattform 3DEXPERIENCE weiter­entwickeln, die FDM-3D-Drucker und Materialien von Stratasys unterstützt.

Zu den neuen Funktionen zählen:

• Designoptimierung für leichtere Teile – 3D-gedruckt mithilfe von Fused Deposition Modeling (FDM). Bei geringerem Materialverbrauch wird dieselbe Leistung wie mit herkömmlichen Fertigungstechnologien erreicht. Gewichtseinsparungen führen zu einer höheren Effizienz und geringeren Kosten, die sich mit herkömmlichen Fertigungsverfahren nicht erzielen lassen.

• Festigkeits- und Ermüdungsanalysen geben die notwendige Sicherheit, um die Anwendungen auf tragende 3D-gedruckte FDM-Bauteile auszuweiten und die nötigen Tools für die Bauteilqualifizierung bereitzustellen.

• Die Simulation des Druckverfahrens liefert weitere Informationen zu Eigenspannung und Leistung des 3D-gedruckten FDM-Bauteils.

„Um das Potenzial der Additiven Fertigung voll auszuschöpfen, benötigen Ingenieure Tools, mit denen sie die praktisch grenzenlose geometrische Freiheit dieses Verfahrens auch nutzen können. Die einzigartigen Merkmale des FDM-Produktionsablaufs lassen sich vollständig simulieren, sodass wir im Design- und Prüfverfahren eine beispiellose Genauigkeit und Geschwindigkeit erreichen“, sagt Scott Berkey, CEO, SIMULIA, Dassault Systèmes.

„Stratasys und Dassault Systèmes eint eine Vision: Wir möchten eine Komplettlösung für den gesamten Workflow vom digitalen Design bis zur Additiven Fertigung anbieten. Durch die Partnerschaft rückt die Vision für Stratasys in greifbare Nähe, mit Hochleistungs-Simulationstools, das Fused Deposition Modeling-Verfahren präzise abzubilden“, so Jon Stevenson, Senior VP Global Software bei Stratasys. Stratasys kündigt zudem ein GrabCAD Print-Add-in für SOLIDWORKS an. Damit können Benutzer Bauteile entwerfen und drucken, ohne die SOLIDWORKS-Umgebung zu verlassen. Alle Design- und Entwicklungsexperten von SOLIDWORKS erhalten somit Zugang zum 3D-Druck auf Stratasys-Systemen. Zu den verfügbaren Funktionen zählen Auswahl des Materials und der Schichthöhe, Bauteilausrichtung sowie automatisches Layout.

www.3ds.com, www.stratasys.com