Kostenloses Webinar zu GeoTools

Wie lassen sich typische Aufgaben beim Arbeiten mit Geodaten in einer DWG-Umgebung vereinfachen? Diese Frage steht im Mittelpunkt des Webinars zu GeoTools, das CAD-Deutschland am 6. August um 11 Uhr anbietet. Der CAD-Deutschland-Partner und GeoTools-Entwickler Rakesh Rao präsentiert praxisnah, wie sich mit GeoTools saubere Topologien aufbauen und Geometrien effizient analysieren lassen. Das eigentliche Webinar dauert nur 12 Minuten. Damit ist ausreichend Zeit, um im Anschluss auf einzelne Fragen der Teilnehmer einzugehen. Hierfür stehen neben Rakesh Rao die Support-Spezialisten von CAD-Deutschland zur Verfügung.

Interessenten können sich über diesen Link kostenlos zu dem Webinar anmelden.

https://cad-deutschland.de