Mehr Tempo in der industriellen CT-Auswertung durch automatisierte Mehrteil-Messtechnik

Mit dem neuen VGSTUDIO MAX 2026.2 beschleunigt die Stationary Metrology Division von Hexagon Manufacturing Intelligence die industrielle CT-Qualitätsprüfung. Die neue Softwareversion automatisiert die Mehrteile-Messtechnik, sodass sich Messungen einmal definieren und auf komplette Chargen von CT-Scans übertragen lassen. Das reduziert den manuellen Aufwand erheblich und steigert die Effizienz bei Prüfprozessen mit hohem Durchsatz. Ergänzt wird die Version durch ein vollständig neu gestaltetes NextGen-Produktportfolio für die CT- und 3D-Datenanalyse.

Für Hersteller aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Medizintechnik und Elektronik ist eine gleichbleibend hohe Maßhaltigkeit über den gesamten Produktionsprozess hinweg von entscheidender Bedeutung. Herkömmliche CT-Prüfabläufe stoßen dabei insbesondere bei hohen Stückzahlen an ihre Grenzen. So müssen Messpläne für jedes Bauteil einzeln erstellt, Objekte manuell über verschiedene Scans hinweg abgeglichen und Ergebnisse aus mehreren Dateien zusammengeführt werden. Dieser hohe manuelle Aufwand kostet Zeit, erhöht die Fehleranfälligkeit, lässt sich kaum skalieren und verzögert Entscheidungen – gerade in Produktionsumgebungen, in denen Geschwindigkeit und Effizienz entscheidende Wettbewerbsfaktoren sind.

„Mit VGSTUDIO MAX 2026.2 setzen wir genau dort an“, erklärt Jan Gräser, Produkt-Manager bei der Hexagon Stationary Metrology Division. „Anwender definieren ihre Messungen einmal und die Software wendet sie anschließend automatisch und konsistent auf jedes Teil der Charge an – ein Thema, das uns aus der Praxis immer wieder gespiegelt wurde und das wir nun konsequent adressieren.“

Die neue VGSTUDIO MAX 2026.2 Nutzeroberfläche verfügt über ein integriertes CM-Overview und bietet Zugriff auf zentrale Analyse- und Reportingfunktionen.



Automatisierte Mehrteil-Messtechnik und beschleunigte Prüfprozesse

Das Kernstück von VGSTUDIO MAX 2026.2 ist der neue Mehrteile-Workflow. Dieser hält sämtliche CM-Objekte automatisch über alle Teile einer Charge hinweg konsistent. Anwender müssen Änderungen somit nicht mehr manuell nachpflegen, was zu einem erheblichen Zeitgewinn führt: Sowohl die Prüfvorbereitung als auch die gesamte Projekterstellung verkürzen sich um bis zu 50 Prozent.

Möglich wird das durch eine neue Mehrteil-Verwaltung, die es erlaubt, mehrere CT-Scans gemeinsam in einem Projekt zu laden, zu messen und zu vergleichen. Das mühsame Wechseln zwischen Einzeldateien entfällt und Abweichungen zwischen Bauteilen werden sofort sichtbar. Gleichzeitig bleibt der Workflow flexibel: Es lassen sich mehrere Messgruppen parallel definieren, einzelne Elemente bei Bedarf herauslösen und teilespezifische Ausnahmen festlegen – etwa, wenn ein Bauteil in der Charge von der Norm abweichen soll.

In diesen Workflow ist zudem direkt die CM-Übersicht und Berichterstellung integriert, die Qualitätsregelkarten und Werte der statistischen Prozesskontrolle (SPC) bereitstellt. So ist eine durchgängige, robuste und einfache Messprogrammierung möglich, ohne dass die Anwendung gewechselt werden muss. Durch die Kombination aus automatischer Synchronisation, einmaliger Messdefinition und zentraler Szenenverwaltung positioniert Hexagon den neuen Workflow als durchdachte, durchgängige Lösung für Qualitätsteams mit hohem Prüfaufkommen.

Ein Portfolio für jedes Team

Mit VGSTUDIO MAX 2026.2 führt Hexagon zudem das neu strukturierte NextGen-Produktportfolio ein. Die Produktlinie umfasst fünf Editionen, die sich entlang typischer Workflows in der industriellen CT- und 3D-Datenanalyse gliedern.

VGSTUDIO MAX Essential richtet sich an Anwender, die visuelle Prüfungen und Basisanalysen durchführen möchten. Die Edition umfasst unter anderem eine subvoxelgenaue Oberflächendefinition, grundlegende Messfunktionen, eine CT-Rekonstruktion, eine Deep Segmentation sowie Werkzeuge zur schnellen Erkennung und Visualisierung von Porosität.

Mit VGSTUDIO MAX Dimensions stehen sämtliche erweiterten Analyse- und Messfunktionen in einer integrierten Lösung zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem eine vollständige GD&T-Unterstützung, eine Wandstärkenanalyse, Soll-Ist-Vergleiche, Deformationsanalysen, ein CAD-Import mit PMI, Reverse Engineering und eine Aufspannsimulation. Mit Funktionen wie „Multipart-Gruppe” lassen sich zudem effizient komplexe Messpläne über mehrere Bauteile hinweg erstellen und verwalten.

Für Anwendungen in der Gießerei- und Werkstoffanalyse ist VGSTUDIO MAX Analyse vorgesehen. Diese Edition vereint voxelbasierte Auswertungsverfahren wie die Porositäts- und Einschlussanalyse, die Faserorientierung sowie die Schaum- und Pulveranalyse und ergänzt diese um die digitale Volumenkorrelation. Mithilfe der integrierten Volumenvernetzung ist ein direkter Übergang in nachgelagerte Simulationsprozesse möglich.

Mit VGSTUDIO MAX Battery adressiert Hexagon gezielt die Anforderungen der Batterieindustrie. Die Edition kombiniert die Analysefunktionen der Analyse-Edition mit spezifischen Werkzeugen für Batterieanwendungen.

VGSTUDIO MAX Pro bildet als vollständige Ausbaustufe das Gesamtsystem mit dem kompletten Funktionsumfang ab und richtet sich an Anwender, die höchste Anforderungen an Flexibilität und Leistungsfähigkeit stellen.

Weitere Erweiterungen, Portfolio-Ausbau und Verfügbarkeit

VGSTUDIO MAX 2026.2 bietet eine Reihe zusätzlicher technischer Erweiterungen. Dazu gehören eine erweiterte GelSight-basierte Profilrauheitsanalyse, eine verbesserte Oberflächenerkennung, Unterstützung des ASTM-E57-Punktwolkenformats und eine überarbeitete Verformungsanalyse mit neuer Benutzeroberfläche. Für große Datensätze steht zudem ein „Fast Mode” für Porositäts- und Einschlussanalysen zur Verfügung, der die Auswertung deutlich beschleunigt. Parallel dazu wird die NextGen-Architektur auf VGMETROLOGY ausgeweitet, das künftig in den Editionen Essential und Pro verfügbar ist. Bestandskunden mit Wartungsvertrag erhalten außerdem Zugriff auf integrierte Tutorial-Videos, die eine schnellere Einarbeitung in neue Funktionen ermöglichen.

Mit der neuen Portfolio-Struktur bündelt Hexagon den Funktionsumfang seiner CT-Software in fünf klar definierten Editionen. Je nach Konfiguration können Kunden gegenüber der bisherigen Produktstruktur von Preisvorteilen von bis zu 80 Prozent profitieren. Kunden mit aktivem Wartungsvertrag erhalten im ersten Jahr eine kostenfreie Migration auf die neue Portfolio-Struktur.

https://hexagon.com/de/company/divisions/manufacturing-intelligence

Beitragsbild: Mit dem Mehrteil-Workflow in VGSTUDIO MAX 2026.2 lassen sich mehrere CT-Scans in einer gemeinsamen Szene laden, messen und direkt miteinander vergleichen.