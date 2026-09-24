PROSTEP kooperiert mit Lattice bei Datenkonvertierung im Schiffbau

PROSTEP expandiert in Richtung Fernost. Kürzlich hat der Darmstädter Digital Thread Expert mit dem in Seoul ansässigen Unternehmen Lattice, das KI-Lösungen für den Schiffbau und andere Branchen entwickelt, eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) über eine Kooperation unterzeichnet. Ziel der Vereinbarung ist es, die OpenPDM-Integrationstechnologie von PROSTEP im südkoreanischen Schiffbau zu etablieren und das Geschäft in der dortigen Schiffbau- und Offshore-Industrie künftig gemeinsam auszubauen.

Lattice wurde im April 2023 mit dem Ziel gegründet, auf Basis eigener Software KI-gestützte Anwendungen für das Dokumenten-, Vertragslebenszyklus- und Wissensmanagement im Schiffbau, in der Offshore-Industrie und anderen Branchen zu entwickeln. Als Spezialist für KI-Transformation (AX) und Systemintegration (SI) hat Lattice beispielsweise eine der führenden südkoreanischen Werften mit verschiedenen Unternehmensanwendungen ausgestattet. Dazu gehören ein schiffbauspezifisches Spezifikationsmanagementsystem und ein ontologiebasiertes Wissensmanagementsystem für Spezialschiffe. Bei der Systemintegration ist Lattice ein wichtiger Partner dieser Werft.

Die Kunden von Lattice in der südkoreanischen Schiffbau- und Offshore-Industrie stehen zunehmend vor der Herausforderung, Konstruktionsdaten internationaler Auftraggeber für die Fertigung in die Formate ihrer eigenen CAD-Umgebung konvertieren zu müssen.

Gerade im Schiffbau müssen dabei nicht nur die 3D-Daten konvertiert, sondern auch Modellstrukturen und fertigungsrelevante Attribute semantisch korrekt übertragen werden. Genau das ermöglicht die Integrationstechnologie von PROSTEP.

OpenPDM SHIP verbindet nicht nur heterogene PLM-, ALM- und ERP-Systeme, sondern bietet standardmäßig auch bewährte Konnektoren zu allen gängigen schiffbauspezifischen CAD-Systemen. Über diese Konnektoren lassen sich CAD-Daten einschließlich der fertigungsrelevanten Informationen ohne Informationsverlust zwischen den angebundenen Systemen austauschen. Die automatische Konvertierung reduziert den Zeit- und Kostenaufwand für die erneute Aufbereitung von Konstruktionsdaten für die Fertigung erheblich.

Vor diesem Hintergrund entschied sich Lattice, PROSTEP als Lösungs- und Technologiepartner ins Boot zu holen. Den Auftakt der Zusammenarbeit soll ein erster Proof of Concept bei einer der südkoreanischen Werften bilden. „PROSTEP gehört weltweit zu den führenden Integrationsspezialisten und verfügt über zahlreiche Referenzen im Schiffbau und in der Offshore-Industrie in Europa, Amerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Das hat uns überzeugt“, sagt Sangwon Kang, CEO von Lattice.

Die Absichtserklärung sieht eine langfristige Zusammenarbeit vor, bei der PROSTEP die Integrationstechnologie bereitstellt und Lattice als lokaler Implementierungs- und Servicepartner fungiert. „Unser gemeinsames Ziel ist es, mit unserer bewährten Integrationstechnologie das Geschäft in der südkoreanischen Schiffbau- und Offshore-Industrie langfristig auszubauen und schrittweise weitere Komponenten unserer PROSTEP Digital Thread Platform in den südkoreanischen Markt einzuführen“, ergänzt Peter Pfalzgraf, Partner Manager bei PROSTEP.

www.prostep.com