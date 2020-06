CorelDRAW Technical Suite 2020 verfügbar

CorelDRAW Technical Suite 2020 ist die neueste Version des umfassenden Programmpakets von Corel für die spezialisierte technische Illustration und visuelle Kommunikation. Das Programmpaket läuft unter Windows.

CorelDRAW Technical Suite 2020 enthält Corel DESIGNER für umfassende technische Entwurfs- und Illustrationsfunktionen, XVL Studio Corel Edition für 3D-Visualisierung und Authoring sowie die komplette CorelDRAW Graphics Suite 2020. Enthalten sind zudem insgesamt 4000 Symbole, etwa für Werkzeuge, Architektur und Elektronik.

CorelDRAW Technical Suite 2020 bietet optimierte isometrische Zeichenwerkzeuge und Beschriftungsfunktionen, Zugriff auf neue Funktionen für die Zusammenarbeit sowie bedeutende Leistungsverbesserungen, die es technischen Illustratoren ermöglichen, ihren Arbeitsablauf zuverlässig und präzise zu beschleunigen.

Die CorelDRAW 2020-Produktlinie umfasst vier einzigartige Produkte, die die Bedürfnisse eines breiten Spektrums von Anwendern von Grafiksoftware erfüllen. Hobbyanwender und Kleingewerbe können zwischen dem kürzlich neu eingeführten CorelDRAW Essentials und dem ebenfalls neuen CorelDRAW Standard wählen, die durch ihre preisgünstigen und zugänglichen DIY-Designoptionen bestechen. Grafikprofis und Unternehmen können die Flexibilität der CorelDRAW Graphics Suite nutzen, um beeindruckende Designs zu erstellen und eine Vielzahl verschiedenster Ergebnisse zu produzieren. Kunden in technischen Branchen gibt die CorelDRAW Technical Suite ausgezeichnete Tools zur Gestaltung spezialisierter Illustrationen an die Hand, die ideal für Dokumentationen, Schulungszwecke u. v. m. geeignet sind.

„2020 ist ein richtungsweisendes Jahr für CorelDRAW. Wir erweitern unsere Produktlinie, um ein breites Spektrum von Designanforderungen abzudecken – angefangen von gelegentlichen Nutzern bis hin zu professionellen Grafikern“, sagte Klaus Vossen, Senior Product Manager, CorelDRAW. „Indem wir die Leistungsfähigkeit von CorelDRAW 2020 auf den Workflow der technischen Dokumentation ausweiten, ermöglichen wir Illustratoren den Zugang zu neuen Werkzeugen und Zusammenarbeitsfunktionen für die Erstellung komplexer Grafiken und praktisch jede Art von visueller Kommunikation in Rekordzeit.“

Die CorelDRAW Technical Suite 2020 eignet sich ideal für Bereiche wie Technik, Architektur und Fertigung. Sie bietet außergewöhnliche Kontrolle und Präzision bei der Erstellung einwandfreier technischer Dokumentationen und Designs.

Dank der neuen dicken und dünnen Linien und dem verbesserten Stil-Workflow lässt sich deutlich schneller arbeiten.

Die Arbeit mit Linien, Lichthöfen und Stilen gestaltet sich deutlich produktiver. Der neue zeitsparende Zeichenmodus für dicke und dünne Linien passt die Linienstärke bei Objekten wie Kurven, Rechtecken und Ellipsen automatisch an. Durch die gleichzeitige Anwendung von zwei Linienstärken kann isometrischen Zeichnungen mühelos Tiefe verliehen werden. Zudem ist es möglich, das Verhältnis zwischen der Umriss- und der Lichthofbreite zu sperren, damit sich diese nahtlos skalieren lassen.

Perfekt beschrieben: Technische Illustrationen gelingen schneller dank vielseitigeren Beschreibungs-Werkzeugen. Neu sind u. a. das Callout-Werkzeug Beschriftungen ohne Bezugslinie, Skalierungsoptionen für Beschreibungen und vieles mehr.

Optimierte Bearbeitung von Beschriftungen

Die Bearbeitung von Beschriftungen in technischen Illustrationen wurde in mehrfacher Hinsicht optimiert. Mit dem neuen Werkzeug für Beschriftungen ohne Bezugslinie, den Optionen für die Skalierung von Beschriftungen und dem Hinzufügen von Objektinformationen zu Symbolen lässt sich viel Zeit sparen. Bei der Erstellung von Beschriftungen können diesen zudem automatisch Hotspots und Objektinformationen zugewiesen werden.

Nahtlose Werkzeuge für die Zusammenarbeit beschleunigen den Freigabe- und Abstimmungsprozess

Dank neuer Werkzeuge für die Zusammenarbeit, die den gesamten Freigabe- und Abstimmungsprozess effizienter gestalten, ist es einfacher als je zuvor, mit Kunden und Kollegen zusammenzuarbeiten. Über CorelDRAW.app ist es möglich, Konzepte mit allen an einem Projekt beteiligten Personen auszutauschen und diese einzuladen, ihre Kommentare und Anmerkungen direkt in CorelDRAW- bzw. Corel DESIGNER-Dateien einzufügen.

Schnellere Leistung und KI-gestützte Funktionen

Mit diesem deutlich reaktionsschnelleren Anwendungspaket lässt sich effizienter arbeiten. Neue Werkzeuge in Corel DESIGNER 2020 – wie beispielsweise die neue Umhüllungsfunktion, mit der sich Objekte mühelos um einen Zylinder oder eine Ellipse wickeln lassen – wirken sich zeitsparend auf den gesamten Arbeitsablauf aus. Eine neue Symbolbibliothek beschleunigt und vereinfacht die Erstellung S1000D-konformer Illustrationen. Wer in Corel DESIGNER oder CorelDRAW arbeitet, kann die künstliche Intelligenz (KI) nutzen, um die Produktivität zu steigern: Neben einer Bitmap-zu-Vektor-Konvertierung der nächsten Generation in Corel PowerTRACE ermöglichen mit maschinellem Lernen entwickelte Funktionen zudem intelligente Bildvergrößerung und die Entfernung von JPEG-Artefakten.

Reaktionsschnell: Neue Werkzeuge in Corel DESIGNER, darunter die Umhüllungsfunktion, machen die Konstruktion schneller und einfacher als bisher.

Verbesserte 3D-Umwandlung und -Weiterverwendung mit XVL Studio Corel Edition

Bei der Weiterverwendung und Umwandlung von bestehenden 3D-Konstruktionen profitieren die Anwender in XVL Studio Corel Edition von vielen Neuerungen: angefangen von einer vereinfachten Objektstruktur für importierte 3D-Ansichten in Corel DESIGNER über die Beibehaltung von Objektmetadaten (z. B. Artikelnummern) bis hin zu einem verbesserten Snapshot-Workflow zur Speicherung von 3D-Ansichten.

Die Hauptanwendungen der CorelDRAW Technical Suite 2020:

Corel DESIGNER 2020: präzise Illustrationen und technische Grafiken

CorelDRAW 2020: Vektorillustration und Seitenlayout

Corel PHOTO-PAINT 2020: professionelle Bildbearbeitung

XVL Studio Corel Edition: 3D-Visualisierung und -Erstellung

CorelDRAW.app: Dateizugriff, Zusammenarbeit und Illustration über einen Webbrowser

Funktionserweiterung mit XVL Studio 3D CAD Corel Edition 2020

Mit dem Zusatzmodul XVL Studio 3D CAD Corel Edition lassen sich komplexe 3D-CAD-Bauteile und -Baugruppen in verständliche Visualisierungen umwandeln. Dieses leistungsstarke 3D-Autorenprogramm, das als separates Zusatzmodul für CorelDRAW Technical Suite erworben werden kann, zeichnet sich durch eine Vielzahl von Produktivitäts- und Leistungsverbesserungen sowie eine Erweiterung der unterstützten Dateiformate aus. In Corel DESIGNER können Sie dank eines effizienteren Aktualisierungsprozesses für auf 3D-Quellen beruhenden Illustrationen viel Zeit sparen. Die erweiterte automatische Erkennungs- und Aktualisierungsfunktion bietet zudem bessere Kontrolle über automatisierte Aktualisierungen. Auch die Bearbeitung von Objektstrukturen wurde für die neue Version verbessert, einschließlich Verbesserungen des Werkzeugs zum Ersetzen von Baugruppen sowie des Bearbeitungsbedienfeldes.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

CorelDRAW Technical Suite 2020 ist jetzt auf Deutsch, Englisch, Französisch und Japanisch verfügbar. Eine Abonnementlizenz kostet 499 €/Jahr. Die unverbindliche Preisempfehlung für eine unbefristete Lizenz der Vollversion sind 999 € und für eine Upgrade-Lizenz 429 €. Die Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.

Die CorelDRAW.app-Zusammenarbeitsfunktionen sind ausschließlich mit einem Abonnement der CorelDRAW Technical Suite, einer Lizenz mit Wartung oder für Kunden mit einer unbefristeten Lizenz zusammen mit einem zusätzlichen Abonnement für CorelDRAW.app Pro für 89,-€/Jahr verfügbar.

Unternehmenskunden können zudem von Mengenlizenzoptionen und Wartung Gebrauch machen, die Vorteile wie Softwarebereitstellung und Virtualisierungsunterstützung bieten.

www.coreldraw.com/business