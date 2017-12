formnext 2017 beeindruckt mit Besucher-Rekord, einem Feuerwerk an Innovationen und zahlreichen Geschäftsabschlüssen

Pulsierende Kontakt- und Innovationsplattform und Basis für hervorragende Geschäfte: So lautet das Fazit von Ausstellern und Besuchern der formnext powered by tct 2017, die von 14. – 17.11.2017 in Frankfurt am Main stattgefunden hat. Mit über 21.000 Besuchern konnte die formnext die Besucherzahl um mehr als 60 Prozent steigern und damit ihre Erfolgsstory beeindruckend fortsetzen. Während der vier Messetage war die formnext 2017 das Gravitationszentrum des weltweiten Additive Manufacturing und der modernen Produktionstechnologie. Zahlreiche führende Unternehmen der Branche stellten ihre wichtigsten Produktpremieren der Fachwelt vor. Gleichzeitig überzeugten die 470 Aussteller aus 33 Nationen mit ihren zahlreichen Innovationen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Prozessketten moderner industrieller Fertigung.

Wichtiger Impulsgeber der gesamten Branche weltweit

„Die Zahlen und der Erfolg der formnext 2017 sprechen für sich. Mit einer großen Anzahl an Weltpremieren und dem starken Wachstum bei Besuchern und Ausstellern hat die formnext bereits im dritten Jahr ihre Position als internationale Leitmesse der Branche gefestigt und ist damit wichtigster Impulsgeber für die gesamte Branche“, so Sascha F. Wenzler, Bereichsleiter formnext beim Veranstalter Mesago Messe Frankfurt GmbH.

Die Besucher waren vom Messegeschehen und der Qualität und Vielfalt der Exponate und Fachveranstaltungen begeistert.

„Beeindruckend ist hier das bahnbrechende Wachstum der Messe, man findet noch mehr neue Technologien kombiniert mit vielen interessanten Startups, darunter echte Perlen. Ich habe hier zum Beispiel eine Technologie entdeckt, die vorher technisch unerreichbar erschien, uns nun aber neue Anwendungsmöglichkeiten für unsere Produkte in der Oberflächenanalytik bietet“, so Holger Rübesame, Business Development Manager Specs GmbH.

Hohe Wirtschaftliche Bedeutung und neue Zielgruppen

Zahlreiche Geschäftsabschlüsse direkt auf der Messe zeigen welche wirtschaftliche Bedeutung die formnext mittlerweile in der Branche hat. Gleichzeitig hat die formnext mit ihrem vielseitigen Rahmenprogramm weiteren Zielgruppen zum Beispiel dem Maschinenbau und der mittelständischen Zulieferindustrie die Potentiale der Additiven Fertigung erschlossen.

Beeindruckende Internationalität

Mit einer Internationalität der Besucher von 46 Prozent unterstreicht die formnext ihre weltweite Bedeutung. Die Besucher repräsentierten zahlreiche weltbekannte Unternehmen und die ganze Bandbreite der industriellen Produktion. Dazu zählten auch Vertreter von führenden OEMS, wichtige Zulieferer aus zahlreichen Industriebereichen von der Luft- und Raumfahrt über Automobil bis zu Medizin, Öl- und Gasförderung sowie Sportartikel.

Die Aussteller lobten die starke Besucherfrequenz und die bemerkenswerte Qualität der Gespräche:

„Wir sind hochzufrieden, weil das Level an Expertengesprächen ungeheuer hoch ist und generell die Quantität der Gespräche stimmt. Wir sehen uns unserem mittelfristigen Ziel, die formnext zu einer Weltleitmesse auszubauen, früher als gedacht nahe. Ich glaube, dass das Herz des Additive Manufacturing in diesen Tagen in Frankfurt schlägt und das freut mich“, so Dr. Christoph Schumacher, Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation bei Arburg.

„formnext is the place to be”, ergänzt Dror Danai, Chief Business Officer, XJET, Israel. „Wir haben Besucher aus der ganzen Welt, und ich begegne hier an einem Ort jedem, den ich treffen möchte. Für uns ist das eine hervorragende Geschäftsplattform: Wir übertreffen hier jedes Jahr unsere Ziele und Erwartungen.“

Konferenz: Top-Speaker aus zahlreichen Industrien

Erstmals auf zwei parallelen Bühnen fokussierte die Konferenz der formnext an allen vier Messetagen aktuelle Anwendungen und die Zukunft der Additiven Fertigung. Führende Experten aus zahlreichen Industrien präsentierten den 1.028 Teilnehmern (gebuchte Tageskarten) einen hervorragenden Überblick und gaben Inspiration und Ideen für weitere Entwicklungen.

Die nächste formnext findet vom 13. – 16.11.2018 in Frankfurt am Main statt.

Zahlen 2017 auf einen Blick:

Ausstellungsfläche: 28.129 m²

Aussteller: 470

Besucher: 21.492

Konferenzteilnehmer: 1.028 Teilnehmer (gebuchte Tageskarten)

www.formnext.de