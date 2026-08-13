61. Frankfurter Bausachverständigentag – Bauschadensbewertungen und Sanierung im Bestand

Am 2. Oktober 2026 findet der 61. Frankfurter Bausachverständigentag zum Thema „Bauschadensbewertung und Sanierung im Bestand“ im Kongresszentrum der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main statt. Die Fortbildungsveranstaltung ist die Plattform für den Informations- und Erfahrungsaustausch für Bausachverständige, Planende und Bauausführende.



Der diesjährige Frankfurter Bausachverständigentag „Bauschadensbewertung und Sanierung im Bestand“ umfasst folgende drei Themenblöcke:

• Sachverständigentätigkeit mit neuen Methoden vereinfachen und schärfen

• Zunehmende Schadensbilder vertiefen und bewerten

• Normen beleuchten und intelligent nutzen

In der Fortbildungsveranstaltung zeigen Expertinnen und Experten anhand konkreter Praxisbeispiele, wie Künstliche Intelligenz (KI) die Sachverständigentätigkeit unterstützt, moderne Verfahren bei der Bauwerksdiagnostik eingesetzt werden und wie sich klimatische Veränderungen auf Schadensbilder auswirken. Zudem werden Beispiele aus dem Brandschutz und der Umgang mit Normen vorgestellt. Im abschließenden Rechts-Update wird Aktuelles zu Normen und anerkannten Regeln der Technik juristisch erörtert.



Wann: Freitag, 2. Oktober 2026, 9:50 – 17:30 Uhr

Wo: Kongresszentrum Deutsche Nationalbibliothek, Frankfurt am Main



Programm:

Sachverständigentätigkeit mit neuen Methoden vereinfachen und schärfen

• KI für Bausachverständige

• Wenn Bauwerke schweigen: ein Bericht, wie moderne Diagnoseverfahren Unsichtbares sichtbar machen



Zunehmende Schadensbilder vertiefen und bewerten

• Auswirkungen von klimatischen Veränderungen – neue und alte Bauschadenbilder

• Brandschutz bei besonderen Bauteilen



Normen beleuchten und intelligent nutzen

• Normen als Werkzeug und der Umgang mit ihnen

• Best Case – Normen bestmöglich nutzen

• Rechts-Update: Normen und anerkannte Regeln der Technik



Die Veranstaltung wird von Architekten- und Ingenieurkammern als Fortbildungsveranstaltung anerkannt. Die veranstaltungsbegleitende Ausstellung informiert über aktuelle Fachliteratur, Produkte und Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet der Frankfurter Bausachverständigentag vielfältige Gelegenheiten zum Austausch mit Kolleginnen und Kollegen sowie zur Diskussion aktueller Fragestellungen aus der Praxis.



Anmeldung und weitere Informationen unter: www.rkw.link/bst26



Der Teilnahmebeitrag beläuft sich auf 280 Euro, beziehungsweise auf 190 Euro für Kundinnen und Kunden der VHV. Studierende sind ebenfalls herzlich willkommen und erhalten einen Vorzugspreis von 50 Euro. Um frühzeitige Anmeldung wird gebeten.