Fünf Startups im Finale des Smart Country Startup Award 2026

Von sicheren Behördennetzen und agentischer KI für die Verwaltung über beschleunigte Aufenthaltsverfahren und smarter Straßenbeleuchtung bis hin zu digitalen Zahlungsprozessen in Pflege und Betreuung: Das sind die Lösungen, die beim Smart Country Startup Award 2026 die fünf Finalisten bei ihrem Pitch am 14. Oktober Jury und Publikum vorstellen werden.



Get Started, die Startup- und Scaleup-Initiative des Digitalverbands Bitkom, vergibt die Auszeichnung auf der Smart Country Convention (SCCON) in Berlin an das Unternehmen mit der überzeugendsten Lösung für einen modernen und digitalen Staat. Unterstützt wird der Award von Deloitte und der de:hub Initiative. „Der öffentliche Sektor muss und will moderner und digitaler werden, kommt aber oft noch nicht oder nur zu langsam voran. Startups können die Transformation deutlich beschleunigen – mit frischen Perspektiven, neuen Technologien und der Fähigkeit, alte Prozesse grundlegend neu zu denken“, sagt Daniel Breitinger, Leiter Startups und Scaleups beim Bitkom. „Mit dem Smart Country Startup Award bieten wir diesen Startups eine Bühne und machen sie den Entscheiderinnen und Entscheidern bekannt, die ihre Lösungen in die Anwendung bringen können.“

Die Finalisten des Smart Country Startup Award 2026 sind:

ellamind: ellamind aus Bremen setzt agentische KI in der Verwaltung ein. Agenten prüfen beispielsweise Websites automati-siert auf Anforderungen der Barrierefreiheit etwa bei Kontrasten, Alternativtexten oder der Bedienbarkeit per Tastatur, und erstellen daraus einen nachvollziehbaren Prüfbericht.

ENVIOTECH: Das Startup aus Frankfurt am Main verwandelt bestehende Straßenbeleuchtung in intelligente Infrastruktur für die Smart City. Dafür werden vorhandene Leuchten mit Sensorik, Kommunikationstechnologie und KI nachgerüstet, ohne dass die gesamte Infrastruktur ausgetauscht werden muss.

Parto: Parto digitalisiert Zahlungsprozesse in Pflege und Betreuung. Die Lösung aus Hamburg ermöglicht digitale Konten, Karten und automatisierte Verwaltungsprozesse für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, der Eingliederungshilfe und der Altenhilfe.

PID1: PID1 will Zero Trust in Behördennetzen praktisch umsetzbar machen. Die Software des Berliner Cybersecurity Startups ermöglicht identitätsgebundene Zugänge zu Anwendungen und Diensten und kann im eigenen Rechenzentrum der Behörde betrieben werden.

VisaFlow: VisaFlow aus Köln digitalisiert Aufenthaltsverfahren in Ausländerbehörden. Prüfpfade werden automatisiert koordiniert, Entscheidungen bleiben nachvollziehbar und unter menschlicher Kontrolle.

Das Gewinner Startup erhält einen Bühnenslot auf der Smart Country Convention 2027 sowie eine einjährige Mitgliedschaft bei Get Started im Bitkom. Alle Informationen zum Smart Country Startup Award online unter: www.bitkom.org/Themen/Startups/Smart-Country-Startup-Award

Smart Country Convention: Städte und Regionen gemeinsam smarter machen

Die digitale Transformation von Städten, Regionen und Behörden ist auch Thema der Smart Country Convention, Deutschlands führender Veranstaltung für die Digitalisierung des öffentlichen Sektors. Vom 13. bis 15. Oktober 2026 kommen auf dem Berliner Messegelände mehr als 23.000 Expertinnen und Experten aus Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zusammen. Im Mittelpunkt stehen Staatsmodernisierung, Verwaltungsdigitalisierung, Künstliche Intelligenz, digitale Teilhabe, digitale Souveränität, Cybersicherheit sowie in diesem Jahr das Thema Widerstandsfähigkeit im Krisenfall. Diesem Thema widmet die Smart Country Convention erstmals einen eigenen Resilience Day am 15. Oktober. Die Schirmherrschaft der SCCON hat das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung übernommen, Partnerland 2026 ist Portugal.

Weitere Informationen und kostenlose Tickets gibt es unter www.smartcountry.berlin.