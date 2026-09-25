Canon unterstreicht sein fortwährendes Engagement für die Toner-Technologie mit der Einführung der imagePRESS V900 II Serie

Canon kündigt heute die Einführung der imagePRESS V900 II Serie an, der neuesten Weiterentwicklung seiner bewährten Farbdrucksysteme im SRA3+ Format mit Tonertechnologie für Light-Production-Umgebungen. Die neue Serie wurde für kommerzielle Druckdienstleister sowie hausinterne Druckzentren entwickelt, die typischerweise zwischen 15.000 und 250.000 A4-Seiten pro Monat produzieren.

Die neue Serie baut auf dem Erfolg der imagePRESS V900 Serie auf, die seit ihrer Markteinführung Ende 2022 in der EMEA-Region einen kumulierten Absatz von mehr als 5.000 Einheiten erreicht hat. Die Systeme imagePRESS V900 II, V800 II und V700 II vereinen eine stabile Bildqualität mit gesteigerter Produktivität und höherer Verfügbarkeit. Sie erreichen Druckgeschwindigkeiten von jeweils 90, 80 bzw. 70 A4-Seiten pro Minute und unterstützen ein breites Anwendungsspektrum. Die kompakte und vielseitige Plattform eignet sich besonders für Druckumgebungen mit einer vielfältigen Mischung aus Kleinauflagen und zeitkritischen Aufträgen, bei denen eine konstant hohe Qualität, flexible Anwendungsmöglichkeiten und eine effiziente tägliche Produktion entscheidend sind.

Die neue imagePRESS V900 II Serie bietet dank folgender Verbesserungen bei Produktivität und Ausgabequalität eine höhere Leistungsfähigkeit und unterstützt Druckdienstleister dabei, Aufträge mit kurzen Bearbeitungszeiten noch effizienter abzuwickeln:

Neue Trommeltechnologie, die über einen längeren Zeitraum eine stabile Bildqualität gewährleistet, eine Streifenbildung vermeidet und durch saubere Halbtöne überzeugt.

Schnellere Verfügbarkeit des Systems durch reduzierte Wartezeiten bei der Auftragsvorbereitung und Maschineneinrichtung.

Verbesserte Papierstau-Wiederherstellung, die Ausfallzeiten des Systems minimiert.

Wie bereits das Vorgängermodell bietet auch die neue Serie eine breite Auswahl an Zuführungs- und Weiterverarbeitungsoptionen von Canon sowie von verschiedenen Drittanbietern, um unterschiedlichste Kundenanforderungen zu erfüllen.

Die imagePRESS V900 II, V800 II und V700 II werden ab Dezember 2026 in der gesamten EMEA-Region verfügbar sein und können entweder über autorisierte Canon Partner oder direkt bei Canon bezogen werden.

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