Dell 14S: Ein erschwinglicher Laptop für Schüler, Studenten und den Alltag

Dell Technologies hat sein neues Dell 14S vorgestellt. Der leichte Alltags-Laptop richtet sich insbesondere an Schüler, Studenten und Berufseinsteiger, die Wert auf eine lange Akkulaufzeit, maximale Mobilität, edles Design und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis legen.

Mit seinem modernen Aluminiumgehäuse, das in vier ausdrucksstarken Farbvarianten erhältlich ist, und einer Akkulaufzeit von bis zu 21 Stunden bringt der Dell 14S Features mit, die sonst nur in Premium-Laptops zu finden sind. Der Dell 14S überzeugt zudem durch sein besonderes Design, einen starken Akku und eine exzellente Verarbeitungsqualität, die allen Anforderungen des Alltags standhält – und all dies zu einem sehr erschwinglichen Preis.

Design, das zur Persönlichkeit jedes Nutzers passt

Der Dell 14S ist in vier unterschiedlichen Farben erhältlich: Linen, Dusty Rose, Washed Denim und Velvet Green. Jede Farbe verleiht dem schlanken Aluminiumgehäuse eine ganz eigene Note. Mit einer Höhe von nur 13,5 mm und einem Gewicht von lediglich 1,15 kg fällt er kaum ins Gewicht und ist gleichzeitig robust genug, um allen Situationen im Alltag zu trotzen.

Lange Akkulaufzeit, starkes Display, hohe Leistung

Mit bis zu 21 Stunden Akkulaufzeit ermöglicht der Dell 14S durchgängiges Arbeiten, ohne dass Nutzer ständig nach einer Steckdose suchen müssen. Diese Laufzeit wird durch den optionalen 750ED-PNCM-Akku ermöglicht, dessen Zellen eine besonders hohe Energiedichte aufweisen und der so entwickelt wurde, dass er unter Last kühler läuft und seine Kapazität über die Zeit hinweg beibehält, und das ohne höheres Gewicht oder zusätzliche Kosten.

Der Dell 14S ist in zwei 16:10-Displayvarianten erhältlich, die unterschiedliche Anforderungen erfüllen: das 2,8K-Display mit 120 Hz sorgt für eine besonders scharfe und flüssige Darstellung, während das 2K-Display mit 60 Hz sich speziell für Nutzer eignet, die hohen Wert auf eine lange Akkulaufzeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen. Beide Versionen bieten eine 100-prozentige sRGB-Farbraumabdeckung und sorgen unabhängig von der gewählten Displayvariante für lebendige, satte Farben. Ausgestattet mit Prozessoren der Intel Core 5 und Core 7 Series 3 bewältigt der Dell 14S zudem das Multitasking über Tabs, Dokumente und Apps hinweg, ohne dabei an Geschwindigkeit einzubüßen.

Für den vernetzten Alltag entwickelt

Eine FHD-Kamera, Dual-Array-Mikrofone mit Fernfeldaufnahme und Stereolautsprecher erlauben klare Videoanrufe, während Wi-Fi 6E eine schnelle und zuverlässige Verbindung gewährleistet. Jede Konfiguration verfügt über Windows Hello für eine schnelle und sichere Anmeldung sowie über zwei USB-C-Anschlüsse mit Power Delivery, HDMI und einen Kopfhöreranschluss. Ob bei der Teilnahme an virtuellen Kursen, bei der Arbeit von zu Hause oder bei einem Videointerview: der Dell 14S erfüllt alle Anforderungen des vernetzten modernen Alltags.

www.delltechnologies.com