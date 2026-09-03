Canon präsentiert den imageFORMULA DR-C360 für effiziente Dokumentendigitalisierung

Der kompakte Dokumentenscanner kombiniert hohe Produktivität, flexible Medienverarbeitung und ein platzsparendes Design für Unternehmen und Behörden.

Canon stellt heute den imageFORMULA DR-C360 vor. Der kompakte und leistungsstarke Dokumentenscanner wurde speziell für Unternehmen, Behörden und regulierte Branchen wie Banken, Finanzdienstleister, das Gesundheitswesen und Rechtsdienstleister entwickelt wurde.

Mit dem neuen Modell erweitert Canon die im vergangenen Jahr eingeführte imageFORMULA DR-C300 Serie. Der imageFORMULA DR-C360 bietet eine nochmals gesteigerte Produktivität für Arbeitsumgebungen, in denen eine schnelle Dokumentenverarbeitung und die Digitalisierung großer Dokumentenvolumina gefragt sind.

Kompaktes Design für moderne Arbeitsumgebungen

Dank seines besonders schmalen und platzsparenden Designs zählt der imageFORMULA DR-C360 zu den kompaktesten Geräten seiner Klasse. Damit eignet er sich ideal für Arbeitsbereiche mit begrenztem Platzangebot, beispielsweise in Niederlassungen, Empfangsbereichen, Kundenservicezentren, Home-Office-Arbeitsplätzen oder gemeinsam genutzten Büroflächen.

Zur verbesserten Benutzerfreundlichkeit verfügt das Gerät über ein größeres Display sowie physische Bedientasten, die eine intuitive Bedienung ermöglichen. Die Einrichtung erfolgt unkompliziert über die integrierte USB-Type-C-Schnittstelle.

Zum Lieferumfang gehört außerdem die Software CaptureOnTouch Pro, mit der sich Papierdokumente schnell digitalisieren lassen. Darüber hinaus können bestehende Dateien importiert und mithilfe intelligenter Technologien wie OCR-Texterkennung und Barcode-Erkennung in verschiedene Dateiformate konvertiert werden.

Hohe Geschwindigkeit und flexible Medienverarbeitung

Mit Scangeschwindigkeiten von bis zu 120 Bildern pro Minute sowie einem automatischen Dokumenteneinzug (ADF) für bis zu 100 Blatt ermöglicht der imageFORMULA DR-C360 die effiziente Digitalisierung größerer Dokumentenmengen bei minimalem Bedienaufwand.

Darüber hinaus unterstützt das Gerät die Verarbeitung unterschiedlichster Dokumenttypen. So können unter anderem Reisepässe direkt gescannt werden, ohne dass hierfür eine zusätzliche Schutzhülle erforderlich ist.

Diese Eigenschaften machen den imageFORMULA DR-C360 insbesondere für Behörden, Finanzdienstleister, Versicherungen, Kanzleien sowie Unternehmen aus den Bereichen Vermietung und Leasing attraktiv, in denen Ausweisdokumente schnell und zuverlässig erfasst werden müssen.

Hohe Bildqualität für zuverlässige Ergebnisse

Der Scanner verfügt über fortschrittliche Bildverarbeitungstechnologien wie Active Threshold sowie erweiterte Hervorhebungsfunktionen. Dadurch werden gleichbleibend hochwertige Scanergebnisse, eine verbesserte Bildqualität und ein reduzierter Bedarf an Nachscans ermöglicht.

Effizienter Betrieb und niedrigere Gesamtbetriebskosten

Bei der Entwicklung des imageFORMULA DR-C360 wurde besonderer Wert auf Effizienz gelegt. Durch seinen energieeffizienten Betrieb trägt der Scanner dazu bei, die Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership) zu senken.

Auch Nachhaltigkeitsaspekte wurden in die Produktentwicklung integriert. Das neu entwickelte Rollenaustausch-Kit wurde auf einen geringeren Materialeinsatz ausgelegt und trägt dazu bei, Abfall zu reduzieren. Darüber hinaus besteht die Verpackung aus wiederverwertbaren und biologisch abbaubaren Materialien, um den Kunststoffverbrauch zu verringern.

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