Speed trifft Speicherplatz: Samsung präsentiert Portable SSDs P9 und P7 mit USB4 auf gamescom 2026

P9 und P7 lassen sich dank einer breiten Kompatibilität flexibel in moderne Workflows einbinden

Samsung Electronics, einer der weltweit führenden Anbieter von Speichertechnologien, hat heute die portablen SSDs P9 und P7 vorgestellt. Diese neue Generation tragbarer Solid State Drives setzt auf USB4-Anschluss. Präsentiert wird die neue P-Serie von Samsung auf der gamescom 2026, die vom 26. bis 30. August in Köln stattfindet.

Ultrahochauflösende Videos, AI-generierte Inhalte und immer umfangreichere Games lassen den Bedarf an Speicherplatz rasant wachsen. Hier setzt die neue P-Serie an: Die portablen SSDs P9 und P7 ermöglichen hohe Performance für professionelle Anwender*innen, sowie schnelles und komfortables Speichern in zahlreichen Alltagsszenarien.

„Durch AI-gestützte Content-Produktion und ultrahochauflösende Videos gehören große Datenmengen für viele Menschen längst zum Alltag. Entsprechend steigen die Erwartungen an schnelle und zuverlässige Speicherlösungen“, sagt Tommy Kwon, Vice President und Head of Brand Product Biz Team bei Samsung Electronics. „Die P-Serie ermöglicht es, Dateien schnell zu speichern und zu sichern. So erhalten professionelle Anwenderinnen ebenso wie Nutzerinnen im Alltag Performance, die sie für effizientes Arbeiten in vielfältigen Anwendungsszenarien benötigen.“

P9: Mit USB4 zu rund doppelter Performance

Dank USB4 erreicht die PSSD P9 sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 4.000 MB/s und sequenzielle Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3.800 MB/s. Damit bietet die tragbare SSD eine hohe Übertragungsleistung. Die sequenziellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten liegen rund doppelt so hoch wie bei der Vorgängergeneration. Zum Vergleich: Die T9 mit 4 TB und USB 3.2 Gen 2×2 erreicht beim sequenziellen Lesen und Schreiben bis zu 2.000 MB/s.

Zugleich ist die P9 die weltweit erste USB4-PSSD mit 8 TB, die Geschwindigkeiten von bis zu 4.000 MB/s unterstützt¹. Für ihre technologische Leistungsfähigkeit wurde die P9 mit 8 TB Speicherkapazität Anfang des Jahres mit einem CES 2026 Innovation Award² ausgezeichnet. Die weltweite Markteinführung der P9 mit 1 TB und 2 TB beginnt am 31. August. Die Modellvarianten mit 4 TB und 8 TB kommen im weiteren Verlaufe des Jahres 2026 hinzu.

Mit ihrer hohen Schreibleistung unterstützt die P9 12K-Direktaufnahmen für professionelle Produktionsworkflows. Kreative können damit große RAW-Bilddateien und ultrahochauflösende Videos direkt aufzeichnen, speichern und bearbeiten.

Die P9 verbindet eine metallische Optik mit einem kantigen Design. Klare Linien und ein dunkler Farbton verleihen der SSD ein elegantes, futuristisches Erscheinungsbild. Ideal für Verbraucher*innen, die neben Leistung ebenso Wert auf ein modernes, schlankes Design legen.

P7: Schneller und vielseitiger Speicher für den Alltag

Auch die P7 ist mit USB4 ausgestattet und ermöglicht schnelles und komfortables Speichern bei der Arbeit, in der Freizeit und im Alltag. Sie ist mit einer Vielzahl von Endgeräten kompatibel, darunter Desktop-PCs, Laptops, Smartphones, Spielekonsolen und Kameras.

Die P7 wurde Falltests aus bis zu zwei Metern Höhe sowie Stoß- und Vibrationstests unterzogen. So kann sie dazu beitragen, wichtige Daten auch auf Reisen, bei Outdoor-Aktivitäten und in anderen mobilen Einsatzszenarien zu schützen³.

Die P7 führt das charakteristische Design der T7 fort. Abgerundete Ecken, eine monochrome Farbgebung und kompakte Abmessungen prägen ihren Auftritt.

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