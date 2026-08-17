5 Tage Live-CAD/CAM-Präsentationen auf der AMB 2026

In einem Jahr, das für den deutschen CAD/CAM-Softwareentwickler SCHOTT SYSTEME das 40-jährige Jubiläum seiner Innovationsgeschichte markiert, präsentiert das Unternehmen auf der AMB 2026 mit der Version 3.10 seiner CAD/CAM-Lösung „Pictures by PC“ das Ergebnis von vier Jahrzehnten kontinuierlicher Softwareentwicklung.

Um die Leistungsfähigkeit, Vielseitigkeit und bewährte Kompetenz dieser CAD/CAM-Lösung zu demonstrieren, lädt das Team von SCHOTT SYSTEME Besucher dazu ein, eigene CAD-Daten an den Messestand (Halle C2, Stand 2C50) mitzubringen. Dies bietet die Gelegenheit, sowohl die Software als auch das Fachwissen des Teams anhand von Bauteilen aus der Praxis auf die Probe zu stellen.

Der Kundenstamm von Schott Systeme deckt ein breites Spektrum der Konstruktions- und Fertigungsbranche ab – vom Formenbau über das Prototyping bis hin zur Hochpräzisionsfertigung. Passend dazu unterstreichen die Live-Vorführungen die Vielseitigkeit und den Funktionsumfang von „Pictures by PC“. Besucher erleben direkt, wie die Software hybride Modellierungsmethoden (Volumen-, Flächen- und Maschenmodellierung) nahtlos mit umfassenden CNC-Programmierfunktionen für das Fräsen, Gravieren, Drehen und Drahterodieren vereint.

Das Unternehmen zeigt auch die neueste Version von „CAMsmart“, der Lösung von SCHOTT SYSTEME für die automatisierte Bearbeitung prismatischer Bauteile – eine Technologie, die dazu beiträgt, die Programmierzeit um bis zum Zehnfachen zu verkürzen.

Sie möchten Ihre eigenen CAD-Daten zu Schott Systeme auf die AMB mitbringen? Um diese direkt vor Ort zu testen, stellen Sie Ihre 3D-Daten bitte im STEP-Format und Ihre 2D-Daten in den Formaten DXF, AI oder EPS bereit.

www.schott-systeme.de