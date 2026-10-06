BauerSoftware und SOFTTECH werden zur BAUER SOFTTECH GmbH

Zwei Gesellschaften der Orca Group bündeln ihre Kompetenz für Planung, Ausschreibung und Kostenkontrolle. Für Kunden bleiben Produkte, Verträge und Ansprechpartner unverändert.

Die BauerSoftware GmbH und die SOFTTECH GmbH sind zur BAUER SOFTTECH GmbH verschmolzen. Beide Unternehmen gehören zur Orca Group und entwickeln seit 40 Jahren Software für Architektur- und Ingenieurbüros sowie den öffentlichen Sektor. Mit der Verschmelzung führt die Gruppe zwei Häuser zusammen, die seit Jahren gemeinsame Kunden betreuen und in Support und Projekten zusammenarbeiten. Das neue Unternehmen beschäftigt rund 50 Mitarbeitende an den Standorten Neustadt an der Weinstraße und Heppenheim.

Komplementäre Kompetenzen entlang der Planungs- und Baukette

SOFTTECH wurde 1985 gegründet, BauerSoftware 1986. Beide sind im Bereich Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung zu Hause, ergänzen einander jedoch in angrenzenden Disziplinen: SOFTTECH bringt Planung, CAD und grafische Mengenermittlung ein, BauerSoftware Kostenmanagement, HOAI-Abwicklung und Büroorganisation. Damit deckt BAUER SOFTTECH den Weg vom Entwurf über die Ausschreibung bis zur Kostenkontrolle ab – Bereiche, die in der Praxis von Planungsbüros längst zusammengehören.

„Über vier Jahrzehnte liefern BauerSoftware und SOFTTECH bereits digitale Werkzeuge für erfolgreiche Bauprojekte. Als gemeinsames Unternehmen treiben wir die Entwicklung von Webanwendungen und Künstlicher Intelligenz entlang der Bauplanung voran. Unsere Kunden dürfen sich auf die Zukunft freuen“, resümiert Christoph Heimlich, Geschäftsführer der BAUER SOFTTECH GmbH.

Künstliche Intelligenz bereits im Einsatz

Die gebündelte Entwicklungskapazität fließt in Beratung, Support und Weiterentwicklung. Wie diese Weiterentwicklung aussieht, zeigen die bestehenden Produkte: In der Projektsoftware BUILDUP unterstützt Künstliche Intelligenz beim Erstellen von Leistungsverzeichnissen, beim Auswerten von BIM-Modellen und bei der Prüfung von HOAI-Honoraren. In der webbasierten Aufmaß-Software GRAVA connect übernimmt sie die Plananalyse sowie die Auswertung und Plausibilisierung von Mengen. Diese Erfahrung steht künftig dem gesamten Unternehmen zur Verfügung.

Kontinuität und Verlässlichkeit für den Kundenstamm

Lizenzen, Wartungsverträge und Laufzeiten gelten unverändert weiter; für Kunden sind keine Unterschriften und keine neuen Verträge erforderlich. Alle Produkte werden weiter gewartet, weiterentwickelt und vertrieben, die Ansprechpartner in Vertrieb, Beratung und Support bleiben dieselben. Auch die Marken BauerSoftware und SOFTTECH bleiben im Markt bestehen, ebenso die Produktmarken AVANTI, GRAVA, SPIRIT und BUILDUP. Geändert hat sich die rechtliche Firmierung: Rechnungssteller ist ab sofort die BAUER SOFTTECH GmbH.

Schritt innerhalb der Orca Group

Beide Gesellschaften gehörten bereits vor der Verschmelzung zur Orca Group. Es handelt sich nicht um eine Übernahme, sondern um die Zusammenführung zweier Schwestergesellschaften.

„BAUER SOFTTECH bildet innerhalb der Gruppe ein starkes Haus mit klarem Profil: zwei etablierte Marken, ein Team, ein gemeinsamer Anspruch an Fachtiefe und Verlässlichkeit. Für unsere Kunden bedeutet das Stabilität“, ordnet Clemens Weidenbach, CEO der Orca Group, die Verschmelzung ein.

www.softtech.de

www.bauer-software.de