HANNOVER MESSE 2027 (05.–08. April)

NexGeM startet als neue Messe für Digitalisierung im Werkzeugmaschinenbau

Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Automation und datenbasierte Prozesse verändern die industrielle Produktion grundlegend. Mit der NexGeM entsteht parallel zur HANNOVER MESSE 2027 erstmals eine Plattform, die diese Entwicklungen gezielt für den Werkzeugmaschinenbau und die dazugehörigen Wertschöpfungsketten zusammenführt. Im Mittelpunkt stehen digitale Technologien und Lösungen, die Produktivität, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit in der Fertigung vorantreiben.

Der Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW) und die HANNOVER MESSE bündeln ihre Kräfte: Vom 05. bis 08. April 2027 veranstaltet der VDW erstmals die Next Generation Metalworking (NexGeM), eine neue Messe für die Digitalisierung im Werkzeugmaschinenbau, die parallel zur HANNOVER MESSE stattfindet. Die Kooperation erweitert das Angebot der HANNOVER MESSE um einen zentralen Bereich der industriellen Wertschöpfungskette und schafft zusätzliche Synergien und Mehrwert für das internationale Fachpublikum.

Wie wird die metallverarbeitende Industrie fit für die Zukunft?

Anhand konkreter Anwendungsfälle zeigt die NexGeM, wie digitale Technologien die Produktion effizienter und wirtschaftlicher machen. Im Fokus steht dabei die Rolle vernetzter Werkzeugmaschinen und ihr Beitrag zu datengetriebenen Produktionsprozessen. Die Besucher erhalten einen umfassenden Einblick in aktuelle Entwicklungen und erleben, wie Maschinenbau, IT und Software in der metallbearbeitenden Industrie zunehmend zusammenspielen.

„Mit der NexGeM findet die digitale Fertigungstechnik nun ebenfalls ihren Platz in Hannover. Dabei steht die Rolle der Maschine als Datenlieferant in einer zunehmend vernetzten Produktion im Fokus. Gemeinsam mit dem VDW zeigen wir, wie sich diese Daten mit KI, Automation und digitalen Plattformen verbinden lassen und so neue Potenziale entlang der gesamten industriellen Wertschöpfungskette entstehen“, sagt Dr. Jochen Köckler, Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Messe AG.

Dr. Markus Heering, Geschäftsführer des VDW, ergänzt: „Werkzeugmaschinen stehen am Anfang nahezu jeder industriellen Wertschöpfungskette. Die NexGeM verbindet unsere Branche mit den Themen, die den Kern der HANNOVER MESSE ausmachen – Automatisierung, Digitalisierung und industrielle Transformation. Gerade in einer Phase tiefgreifender Veränderungen im Werkzeugmaschinenbau eröffnet die NexGeM neue Perspektiven und zusätzliche Reichweite für die Branche.“

„Metal Works Digital“

Die NexGeM ist keine klassische Maschinenmesse. Die ausstellenden Unternehmen präsentieren dort zukunftsweisende Trends wie digitale Zwillinge, künstliche Intelligenz, Manufacturing Execution Systems (MES), das industrielle Internet der Dinge sowie Cloud- und Edge-Computing. Maßgeschneiderte Cybersicherheit ist dabei ein unverzichtbarer Baustein, da sie digitale Prozesse schützt und die Datenintegrität sichert.

Unter dem Motto „Metal Works Digital“ fördert die NexGeM den Austausch zwischen Fachkräften des Maschinenbaus, IT-Verantwortlichen sowie Automatisierungs- und Digitalisierungsverantwortlichen. So eröffnet sie Ausstellern und Besuchern den Zugang zu Partnern und Kunden, die sie auf traditionellen Fachmessen der Metallbearbeitung selten treffen.

Weitere Informationen zur NexGeM finden Sie unter www.nexgem.de.