Siemens stellt TIA Portal V21.1 vor, ein umfassendes Update seiner Engineering-Software. Ingenieure müssen ihre Projekte jetzt nicht mehr hochrüsten und erneut validieren, wenn eine neue TIA Portal-Version erscheint. Die installierte Software ist nun von der Lizenzierung entkoppelt: Innerhalb der V21-Linie erhalten Anwender kontinuierlichen Zugriff auf die neueste Version. Für Kunden bedeutet das weniger Engineering-Aufwand, ein vereinfachtes Lifecycle-Management und eine einfachere Möglichkeit, Automatisierungssysteme auf dem neuesten Stand zu halten. TIA Portal V21.1 erhöht zudem die Engineering-Effizienz mit neuen Funktionen, darunter erweiterte Simatic Source Documents und Multicore-Programmierung für S7-1500-Steuerungen.

„Engineering-Werkzeuge müssen einfach zu warten sein, wenn wir Automatisierungstechnologie skalieren wollen“, so Annemarie Große Frie, Head of Automation Systems bei Siemens. „Mit TIA Portal V21.1 reduzieren wir den Aufwand für wiederkehrende Upgrades und machen das Engineering effizienter. Anwender haben dadurch mehr Zeit, um konkrete Herausforderungen in der Automatisierung zu lösen und Innovationen voranzutreiben. Gleichzeitig machen wir das TIA Portal zunehmend KI-fähig und schaffen die Grundlage dafür, dass KI zu einem selbstverständlichen Bestandteil von Engineering-Workflows wird.“

Struktureller Wandel bei der Softwarebereitstellung

Die neue Version markiert einen strukturellen Wandel bei der Bereitstellung der Engineering-Software. Mit TIA Portal V21.1 entkoppelt Siemens die installierte Software von der Lizenzierung über alle TIA Portal Engineering-Produkte und-Optionen hinweg, darunter STEP 7, WinCC Unified und Sinamics Startdrive. Statt Versionen kaufen Kunden nun Funktionen. Dadurch erhalten Anwender innerhalb der V21-Versionslinie kontinuierlichen Zugriff auf die neueste Softwareversion, einschließlich Performance-Verbesserungen und Sicherheitsupdates, die insbesondere für die Cybersecurity wichtig sind.

TIA Portal V21.1 führt die Versionlinie 21 fort und läutet ein neues Versionslinienkonzept ein. Bisher mussten bei jeder neuen TIA Portal-Version alle installierten Engineering-Produkte und Lizenzen gleichzeitig aktualisiert und Projekte hochgerüstet und erneut validiert werden. Dieser Prozess erforderte erheblichen Aufwand und war mit operativen Risiken verbunden. Der neue Ansatz vereinfacht diese Schritte drastisch und reduziert die Anzahl der TIA Portal-Versionen, die parallel installiert werden müssen. Ingenieure müssen nicht mehr mehrere Installationen gleichzeitig verwalten.

Neue Funktionen für effizienteres Engineering

Darüber hinaus bietet TIA Portal V21.1 funktionale Erweiterungen für das tägliche Engineering. Die erweiterten Simatic Source Documents, die Engineering-Inhalte als textbasierte Quellen verfügbar machen, decken nun auch die Hardwarekonfiguration ab. Dies vereinfacht die Integration mit externen Tools wie Git und Codegeneratoren sowie die Versionierung. Die textbasierten Quellen können auch von KI-Systemen verarbeitet werden. Dies ist ein weiterer Schritt, um das TIA Portal zunehmend KI-fähig zu machen: Indem Engineering-Informationen leichter zugänglich, strukturiert und maschinenlesbar gemacht werden, schafft Siemens die Grundlage für KI-gestützte Engineering-Workflows und eine tiefere Integration von KI in das Automatisierungs-Engineering.

Für High-End-Anwendungen ist die Multicore-Programmierung von S7-1500-Steuerungen eine wesentliche neue Funktion. Dadurch können beispielsweise Motion-Control- und Safety-Programme unabhängig voneinander ausgeführt werden, was den Determinismus sowie die Runtime-Performance verbessert.

Erweiterte Funktionen des Simatic Motion Interpreter vereinfachen die Integration und Ausführung von erzeugten Bewegungsprogrammen, reduzieren den Engineering-Aufwand und beschleunigen die Inbetriebnahme.

Wie schon die Vorgängerversionen ist auch die neue TIA Portal Version mit dem KI-basierten Eigen Engineering Agentverbunden. Der Agent wurde auf der Hannover Messe im April 2026 vorgestellt und kann Automatisierungsaufgaben selbstständig planen und ausführen. Siemens erweitert die Fähigkeiten des Agenten kontinuierlich.

TIA Portal V21.1 wird Ende November 2026 zum Download und im Dezember 2026 als Paketlieferung verfügbar sein.

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