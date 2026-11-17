Eine gut strukturierte Ausschreibung ist die Grundlage für eine sichere Vergabe und eine erfolgreiche Bauausführung. Mit dem neuen BKI Handbuch Ausschreibung erhalten Architektinnen und Architekten sowie alle Planungs- und Baubeteiligten einen praxisorientierten Leitfaden, der sie bei der strukturierten und fachgerechten Erstellung von Ausschreibungen unterstützt. Das Handbuch betrachtet die Ausschreibung als zentrale Schnittstelle zwischen Planung, Vergabe und Bauausführung und zeigt, wie sich Ausschreibungsprozesse systematisch gestalten und die Voraussetzungen für eine nachvollziehbare und wirtschaftliche Vergabe bilden.

Praxistipps für die Erstellung von Leistungsbeschreibungen

Das Handbuch vermittelt methodisch fundiert, anschaulich und praxisnah, worauf es bei der Erstellung von Ausschreibungen ankommt. Es behandelt sowohl die Grundlagen, Strukturen und bewährten Vorgehensweisen klassischer Ausschreibungen mit Leistungsverzeichnissen als auch die zunehmend wichtigen funktionalen Leistungsbeschreibungen und deren praktische Anwendung.

Zusätzlich werden die Vorgaben des BGB-Bauvertragsrechts sowie der VOB/B und VOB/C behandelt und die wesentlichen vergaberechtlichen Rahmenbedingungen und relevanten Vorschriften angeführt. Die fachlichen Grundlagen werden verständlich erläutert und mit unterschiedlichen Vergabestrategien und Unternehmereinsatzformen in Verbindung gebracht. Die Bepreisung von Leistungsverzeichnissen und die Prüfung von Preisen werden anhand der BKI-Produkte praxisnah erläutert. Darüber hinaus zeigt das Handbuch die Potenziale digitaler Methoden für die Ausschreibung und deren Einsatzmöglichkeiten zur effizienteren Bearbeitung auf.

Als praxisorientiertes Nachschlagewerk verbindet es fachliche Grundlagen mit konkreten Handlungsempfehlungen und fördert die strukturierte Bearbeitung der HOAI-Leistungsphasen 6 und 7. Damit leistet es einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung an der Schnittstelle zwischen Planung und Bauausführung.

Autoren und Herausgeber

Die Autoren aus Hochschulen, Architektenkammern und Architekturbüros bringen ihre fachliche Expertise in das Handbuch ein. Mit ihrem Wissen schaffen sie ein systematisches Grundlagenwerk zur Strukturierung und Erstellung von Ausschreibungen.

Herausgeber und Autor Prof. Dr.-Ing. Architekt Bert Bielefeld lehrt Bauökonomie und Baumanagement an der Universität Siegen und ist Geschäftsführer des Architekturbüros bertbielefeld&partner in Dortmund.

Umfang, Preis und Bestellung

Das BKI Handbuch Ausschreibung ergänzt die BKI-Reihe mit den Handbüchern Terminplanung und Kostenplanung um einen weiteren wichtigen Baustein für die professionelle Projektplanung.

Das Handbuch umfasst 261 Seiten und ist als Fachbuch und eBook zum Preis von 99,– Euro (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten) erhältlich. BKI bietet das Werk vier Wochen zur Ansicht mit Rückgaberecht und ohne Kaufverpflichtung an.

Weitere Informationen und Bestellung: https://bki.de/handbuch-ava