Panasonic präsentiert auf der NATO Edge 26 Lösungen für resiliente digitale Einsatzfähigkeit

TOUGHBOOK IT-Lösungen für die Verteidigung ermöglichen operative Kontinuität von Einsätzen an der Front bis zu Kommandozentren und verschaffen den Nutzern einen Vorteil im Einsatz.

Panasonic TOUGHBOOK zeigt vom 17. bis 19. November 2026 auf der NATO Edge in der Türkei, wie seine sicheren, integrierten und anpassungsfähigen robusten Computerlösungen NATO-Streitkräften helfen, die operative Kontinuität aufrechtzuerhalten. Da Verteidigungsoperationen immer digitaler werden, benötigen Einsatzkräfte jederzeit Zugang zu kritischen Anwendungen und Daten, auch in Air-Gap-Umgebungen oder wenn die Konnektivität eingeschränkt oder unterbrochen ist.

Panasonic TOUGHBOOK vereint robuste Mobilität nach Militärstandard, Edge Computing und missionskritische Sicherheit, um eine Vielzahl von Einsatzprofilen und taktischen Operationen – an der Front und in Kommando- und Kontrollzentren – zu unterstützen.

In Einsatzumgebungen mit eingeschränkter oder fehlender Netzwerkverbindung bieten TOUGHBOOK Geräte zusammen mit Red Hat Device Edge eine praxiserprobte Plattform für autonome Operationen und die Verarbeitung von Daten in Echtzeit. Durch die Kombination aus robuster Hardware, integrierter Sicherheit und flexibler Linux-basierter Rechenleistung unterstützt die Lösung mobile Führungs- und Informationssysteme, taktische Kommunikation, Drohnensteuerung sowie die Verarbeitung von Lage- und Aufklärungsdaten in Echtzeit.

Am Stand B57 stellt Panasonic TOUGHBOOK aus:

– Das Portfolio an KI-fähigen, robusten TOUGHBOOK-Geräten[2], darunter das 40, 56 sowie die brandneuen G3 und 34 Geräte.

– Die TOUGHBOOK Instant Secure Erase-Funktion, die im Notfall nach Drücken einer speziellen Tastenkombination alle gespeicherten Daten löscht.

– Robuste Fahrzeugdockinglösungen von Gamber Johnson/Precision Mountain Technologies.

– Lind Power-Adapter, IP65-zertifizierte Steckverbinder[3] in Militärqualität und stoßsichere Halterungen für die Integration in Rad-, Ketten- oder anderen militärischen Fahrzeugen.

– Kommende Funktionen, die elektromagnetische Emissionen von Geräten minimieren, um die Anforderungen der NATO SDIP-27 und SDIP-28 zu unterstützen.

Verbesserung der Daten- und Gerätesicherheit

Panasonic passt seine kommerziellen Standardplattformen (COTS) durch Hardwarekonfigurationen, Integrationsleistungen und Lifecycle-Services an, um missionsspezifische Anforderungen zu erfüllen. Je nach Plattform und Projektanforderungen können ausgewählte Peripheriegeräte entfernt oder NATO-zugelassene verschlüsselte SSDs von Viasat integriert werden. Dies hilft Kunden, operative und sicherheitsrelevante Anforderungen zu erfüllen.

Über die standardmäßigen Sicherheitsfunktionen hinaus, bietet TOUGHBOOK Guard firmware-basierten Schutz direkt im BIOS, mit dem sichergestellt werden kann, dass die Hardware während der Herstellung und der Lieferung an den Einsatzort nicht manipuliert oder verändert wurde. Dies hilft, Geräte vor und während der Bereitstellung zu sichern, anstatt sich ausschließlich auf Softwarekontrollen zu verlassen.

Am 19. November um 10:00 Uhr wird Charlotte Langridge, UK Business Manager Defence bei Panasonic TOUGHBOOK im Innovation Theater einen Vortrag über „From Cloud to Combat Edge – Supporting NATO’s Digital Backbone“ halten.

www.natoedge.nato.int/event/14e84c3e-cf67-42ff-8bb2-07d6e2c96f33/home