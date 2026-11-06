D-Link erweitert sein Industrie-Switch-Portfolio mit der DIS-110G-Serie

D-Link, ein führender Anbieter von Netzwerklösungen für Unternehmen und Endverbraucher, erweitert sein Netzwerk Portfolio um die DIS-110G Unmanaged Gigabit Switch Serie für industrielle Anwendungen. Die vier neuen Modelle bieten eine robuste und kosteneffiziente Ethernet-Konnektivität und bieten bei ausgewählten Modellen eine PoE-Stromversorgung. Systemintegratoren können damit zuverlässige Datenverbindungen für städtische Überwachungslösungen, Gebäudeautomation und Digital Signage Anwendungen bereitstellen.

Gebaut für raue Umgebungen

Die Nachfrage nach IP-Überwachung und Smart-City-Infrastruktur wächst stetig. Für anspruchsvolle teils raue Bedingungen benötigen Betreiber Produkte, die diesen Bedingungen standhalten und dennoch in platzbegrenzte Schränke passen. Die DIS-110G-Serie kombiniert ein platzsparendes Design in einem IP40-zertifizierten Metallgehäuse mit 6 kV-Überspannungsschutz an jedem Kupferanschluss. Die Switches sind lüfterlos und unterstützen die DIN-Schienen-Montage für eine flexible Installation.

Leistungsmerkmale auf einen Blick

Industriedesign: Kompakt, lüfterlos im IP40-Metallgehäuse mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 75°C.

Long Range-Ethernet: Ausgewählte Ports ermöglichen Ethernet-Verbindungen über Entfernungen von bis zu 250 Metern bei 10 Mbit/s und überbrücken damit deutlich größere Distanzen als die üblichen 100 Meter bei Standard-Ethernet-Verbindungen.

PoE+ mit PD Alive: DIS-110G-10P und DIS-110G-06P liefern bis zu 30 W pro Port bei 240 W und 120 W Budgets und starten nicht reagierende Endgeräte automatisch neu, das reduziert die Wartung vor Ort.

Konfigurationsfreie Bereitstellung: DIP-Switches ermöglichen Long-Range Ethernet, PD Alive, Port-Isolation und schnelle Ring-Energieredundanz und Effizienz: Duale DC-Stromeingänge gewährleisten einen kontinuierlichen Betrieb, während das IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet den Verbrauch während der Leerlaufzeiten reduziert.

Verfügbarkeit

Die DIS-110G-Serie ist ab Ende November in Deutschland, Österreich und der Schweiz über die autorisierte Distribution verfügbar.

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