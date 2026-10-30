VDC bringt Baden-Württembergs Metaverse- und XR-Akteure gezielt zusammen

THE CYBERLÄND Transfer- und Netzwerkforum schafft neue Verbindungen zwischen Innovationsprojekten, Reallaboren und Wirtschaftsnetzwerken

Neue Kooperationsmöglichkeiten erkennen und den Transfer von XR- und Metaverse-Innovationen stärken: Beim Metaverse & XR Transfer- und Netzwerkforum Baden-Württemberg brachte das Virtual Dimension Center (VDC) im Haus der Wirtschaft in Stuttgart gezielt Akteure zusammen, deren Kompetenzen und Bedarfe sich ergänzen. Das Forum fand im Rahmen des Projekts THE CYBERLÄND statt und rückte den direkten Austausch zwischen technologischer Entwicklung, Erprobung und wirtschaftlichem Transfer in den Mittelpunkt.

THE CYBERLÄND vernetzt Akteure aus Wirtschaft, Forschung und Verwaltung rund um Metaverse, Extended Reality (XR) und verwandte Technologien in Baden-Württemberg. Das VDC konzentriert sich im Projekt insbesondere darauf, bestehende Initiativen stärker miteinander zu verbinden und Synergien zwischen Projekten, Forschung und industrieller Anwendung nutzbar

zu machen

Dazu identifiziert das VDC fachliche und technologische Schnittstellen, bringt passende Partner zusammen und unterstützt den Wissenstransfer über einzelne Projekte und Netzwerke hinaus. Das Transfer- und Netzwerkforum setzte diesen Ansatz in einem gemeinsamen Format für unterschiedliche Akteursgruppen um.

Kompetenzen und Bedarfe zusammenbringen

Am Forum nahmen Invest-BW-Projekte, Reallabore/Regulatory Sandboxes sowie Clusterinitiativen, IHK und weitere wirtschaftsnahe Netzwerke teil. Damit kamen Akteure zusammen, die an unterschiedlichen Stellen des Innovations- und Transferprozesses ansetzen: von der Entwicklung neuer Technologien über deren praktische und regulatorische Erprobung bis zum Zugang zu Unternehmen und konkreten Anwendungsbedarfen.

Für die Teilnehmenden eröffnete das Forum damit Kontakte und Perspektiven über das eigene Projekt oder Netzwerk hinaus. Invest-BW-Projekte konnten Partner und Anknüpfungspunkte für den Transfer ihrer Ergebnisse identifizieren, Reallabore ihre Erfahrungen mit neuen Technologie- und Anwendungskontexten verknüpfen und Wirtschaftsnetzwerke relevante Kompetenzen und Ansprechpartner für ihre Unternehmen erschließen. Kurzpitches, gezielte Matchmaking-Gespräche und das World Café unterstützten dabei, Kompetenzen und Bedarfe sichtbar zu machen, passende Kontakte zu vertiefen und gemeinsame Fragestellungen weiterzuentwickeln.

„Für erfolgreichen Technologietransfer reicht es nicht aus, Kompetenzen nur sichtbar zu machen. Entscheidend ist, Akteure mit gemeinsamen Fragestellungen und sich ergänzenden Kompetenzen zusammenzubringen. Genau dafür haben wir mit dem Transfer- und Netzwerkforum einen Raum für den direkten fachlichen Austausch geschaffen“, sagt Prof. Dr. Christoph Runde, Geschäftsführer des Virtual Dimension Center (VDC).

Vernetzung langfristig stärken

Die beim Forum sichtbar gewordenen Anknüpfungspunkte bilden die Grundlage für die weitere Vernetzungsarbeit des VDC. Im nächsten Schritt werden Kooperationspotenziale zwischen den beteiligten Projekten und Initiativen weiter strukturiert, Akteure an die Angebote von THE CYBERLÄND angebunden und geeignete Kontakte intensiviert. Für die Invest-BW-Projekte unterstützt eine Kooperationsmatrix dabei, thematische und technologische Schnittstellen zu erfassen und weitere Kooperationen anzustoßen. Ergänzend sind weitere gemeinsame Transfer- und Veranstaltungsformate vorgesehen.

CYBERLÄND III

Das Projekt CYBERLÄND III wird vom Virtual Dimension Center (VDC) umgesetzt und durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg gefördert.

www.vdc-fellbach.de