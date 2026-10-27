HIS Technology auf der SPS 2026: digitale Planungskompetenz und automatisierte Abläufe

Wie digital vernetzte Entwicklungs- und Fertigungsabläufe die Produktion beschleunigen und wirtschaftlicher machen demonstriert die hessische HIS Technology GmbH auf der SPS – Smart Production Solutions 2026 in Nürnberg in Halle 3C an Messestand 201. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen zwei Kernkompetenzen: der digital geplante Schaltschrankbau und maßgeschneiderte, anschlussfertige Verkabelungslösungen, die unter anderem dem wachsenden Bedarf an kleinen Stückzahlen und Sonderlösungen entsprechen. Ein interaktives Highlight wartet zudem vor Ort auf die Fachbesucher:innen: Sie können am Stand aktiv werden und Leitersätze digital konfigurieren, um die Effizienz des HIS Leitersatz-Konfigurators selbst zu testen.

HIS Technology – jüngst hervorgegangen aus der Fusion von HIK und HIS Renewables – zeigt auf der SPS vom 24. – 26. November 2026 praxisbewährte Lösungen von der Planung über die Fertigung bis zur Qualitätssicherung. Der Fokus liegt auf digitalen Prozessen, nahtloser Integration und messbaren Effizienzgewinnen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die Bandbreite reicht von digitaler Leitersatzfertigung, Bauteilberatung, Schweiß- und Beschriftungstechniken über Simultaneous Engineering (E-CAD/M-CAD), Spritzguss-/Vergussverfahren bis hin zu Crimp-, Schneid- und Gehäusebearbeitung.

HIS Leitersatz-Konfigurator: durchgängig digital konfigurieren und fertigen

„Auf der SPS machen wir mit dem HIS Leitersatz-Konfigurator Industrie 4.0 für unsere Kund:innen greifbar und live erlebbar“, sagt Dominic Schulz, Geschäftsführer der HIS Technology GmbH. Der Konfigurator ermöglicht auf Grundlage vorhandener digitaler Engineering- und Projektdaten für den Low-Voltage-Bereich einen durchgängig automatisierten Prozess für die Leitersatzfertigung – von der Konstruktion über die Angebotserstellung und Auftragserfassung bis zur Serienproduktion. Individuelle Leitersätze lassen sich mit wenigen Klicks online konfigurieren. Anschließend prüft das System automatisch die Plausibilität und stellt so sicher, dass die Konfiguration fehlerfrei und produzierbar ist.

„Der automatisierte Prozess eliminiert potenzielle Fehlerquellen und beschleunigt den gesamten Ablauf bis zur Auslieferung. Die Lösung kommt bei uns sowohl im Schaltschrankbau als auch in der Kabelkonfektion zum Einsatz. Der HIS Leitersatz-Konfigurator nutzt zudem vorkonfektionierter Leitersätze, die direkt in den Fertigungsprozess integriert werden können. Das führt zu einer Zeitersparnis von bis zu 50 Prozent. Auf unserem Messestand nimmt der Konfigurator daher eine entsprechend prominente Position ein“, ordnet Dominic Schulz ein.

Schaltschrankbau 4.0: automatisiert gefertigt, zuverlässig geprüft

Im Schaltschrankbau vernetzt das Unternehmen Engineering, Produktionsplanung und Fertigung zu einem nahtlosen Gesamtprozess – egal ob Einzelschränke, Reihensysteme oder komplette Steuerpulte. Kund:innen profitieren von automatisierten Abläufen, einem um bis zu 30 Prozent erhöhten Durchsatz und geprüfter Qualität gemäß DIN 61493. Der Leitersatz-Konfigurator ermöglicht hier eine fehlerfreie Online-Konfiguration inklusive automatischer Angebotserstellung und Direktbestellung. EPLAN-, STEP-, CAD- und weitere Dateien können schnell und unkompliziert über die Firmenwebsite hochgeladen werden. „Im Schaltschrankbau erhalten wir Kundenideen auch oft im Textformat, erstellen daraus einen digitalen Schaltplan inkl. 3D-Modell und senden ihn an unser Kabelverarbeitungssystem. So kann direkt und effizient gearbeitet werden – ohne Ablängen, Crimpen und Beschriften der Leitungen vor Ort”, erklärt Dominic Schulz.

Kabelkonfektion: Digitalisierte Prozesse sichern Effizienz und Qualität

Die Entwicklung und individuelle Produktion von anschlussfertigen Verkabelungslösungen ist die zweite auf der SPS vorgestellte Kernkompetenz von HIS Technology. Das Portfolio reicht von feinen Litzen bis zu komplexen Kabelbäumen.

Maschinen und Anlagen werden immer individueller, was sich beispielsweise in unterschiedlichen Leitungstypen und -farben, elektrischen Zusatzfunktionen und vielfältigen Einbaugrößen ausdrückt. Das führt zu einer hohen Variantenvielfalt in kleinen Stückzahlen wie Losgröße 1 und individuelle Sonderlösungen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Qualität, Lieferfähigkeit und Dokumentation. Das alles erhöht auch in der Kabelkonfektion kontinuierlich die Komplexität und verlangt nach Fertigungsprozessen, die flexibel, präzise und gleichzeitig wirtschaftlich sind.

„Dank digitalisierter Prozesse können wir hier deutlich effizienter arbeiten. Und umfangreiche Prüftechnik sowie ISO 9001/14001 und UL-Zertifizierungen sichern die Qualität“, erklärt Dominic Schulz.

www.his-technology.com