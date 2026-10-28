Warm-up-Event von RIB Software im Vorfeld der BIM World Munich

Die RIB Software GmbH lädt am 23. November vor Beginn der BIM World Munich zu einem Warm-up-Event bei der 1000 Satellites GmbH, Weißes Quartier, im Münchener Osten. Vertreterinnen und Vertreter von Planungsbüros unterschiedlicher Disziplinen, die außerdem die BIM World vom 24. bis zum 25. November im ICM besuchen, bekommen in einer überschaubaren, exklusiven Runde die Gelegenheit, sich zu den aktuellen Trendthemen im Bausektor intensiv auszutauschen und neue Impulse mitzunehmen.

Beginn der Veranstaltung mit dem Titel „Vernetzt planen – digital entscheiden“ ist 13:30 Uhr. Verschiedene Impulsvorträge zu den Themenfeldern, Zusammenarbeit in der Cloud, KI-Unterstützung, Echtzeitdaten, Nachhaltigkeit und natürlich zum modellbasierten Arbeiten mit BIM-Modellen geben kompakte Einblicke in das digitale Planen und Bauen. Dabei bietet die Veranstaltung bewusst Raum für Diskussionen, Fragen und den Austausch der Teilnehmenden untereinander. Das Event schließt mit einem gemeinsamen Abendessen gegen 18:30 Uhr. Ab sofort können sich Planungsbüros und Auftraggeber auf der Internetseite des Herstellers unter https://www.rib-software.com/unite/de/dach/rib-bim-world-warm-up-2026/ zum Warm-up-Event anmelden.

Besucherinnen und Besucher der BIM World können RIB iTWO und RIB 4.0 und alle anderen Produkte und Features bei RIB am Stand Nr. 23 entdecken. Für die BIM World Exhibition offeriert der Softwarehersteller unter BIM World – RIB Software kostenfreie Veranstaltungstickets.

Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten in der Kostenplanung mit RIB iTWO steht im Mittelpunkt des Expertenvortrags von RIB. Julien Jetter, Team Lead Inside Sales, zeigt am 24. November um 13:50 Uhr auf der Congress Stage 2, wie Kosten, Ressourcen und Nachhaltigkeitskennzahlen im Bauprojekt transparent gesteuert werden können. Dabei wird außerdem die Rolle der KI bei diesen Aufgaben demonstriert und illustriert, wie sie einen Beitrag zu fundierteren Entscheidungen leisten kann.

Die BIM World Munich, internationale Plattform für die Digitalisierung der Bau- und Immobilienbranche und das Facility Management, findet in diesem Herbst zum insgesamt zehnten Mal im ICM München statt. Erwartet werden laut der Messe München mehr als 250 Aussteller und Referierende sowie über 8.500 Besucherinnen und Besucher. RIB war von Beginn an dabei und freut sich, in diesem Jahr wieder viele Interessierte in München zu begrüßen.

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