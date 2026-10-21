Fotocollagen einfach und schnell erstellen

Ashampoo Photo Collage ist eine Software zum Erstellen persönlicher Fotocollagen. Fotos lassen sich in flexiblen Bildrastern anordnen und mit eigenen Texten, Farben und Hintergründen ergänzen. Formatvorlagen für Social-Media-Stories, Feed-Beiträge, DIN A5, DIN A4 und gängige Fotorahmen sowie frei wählbare Maße bilden die Grundlage.

Das Raster lässt sich unabhängig vom Format verändern: Bildzellen können hinzugefügt, geteilt oder entfernt und Trennlinien verschoben werden. So erhalten einzelne Fotos mehr Platz, während weitere Aufnahmen die Collage ergänzen.

Importierte Bilder werden per Drag-and-drop in die Zellen eingesetzt; bereits platzierte Fotos lassen sich miteinander tauschen. Durch stufenloses Zoomen und Verschieben wird der gewünschte Bildausschnitt direkt in der jeweiligen Zelle festgelegt. Bereits verwendete Bilder können in der Bilderauswahl ausgeblendet werden.

Abstände zwischen den Fotos, Außenrahmen, Hintergrundfarben und abgerundete Bildecken sind individuell anpassbar. Eigene Hintergründe lassen sich erstellen und in Muster und Farben bearbeiten.

Frei platzierbare Textfelder bieten Einstellungen für Schriftart, Größe, Farbe und Ausrichtung. Textschatten können in Weichheit, Abstand, Winkel, Farbe und Deckkraft angepasst werden; Änderungen sind sofort sichtbar. Die automatische Zwischenspeicherung sichert den aktuellen Arbeitsstand im Hintergrund. Vollständige Projekte lassen sich mit Bildraster, Fotos, Ausschnitten, Gestaltung und Texten speichern, laden und später weiterbearbeiten.

Highlights und Features

• Formatvorlagen für Social Media, DIN und Fotorahmen oder eigene Maße nutzen

• Bildzellen hinzufügen, teilen oder entfernen und Trennlinien verschieben

• Bereits verwendete Fotos in der Bilderauswahl ausblenden

• Fotos per Drag-and-drop einsetzen und tauschen

• Abstände, Rahmen und Farben anpassen sowie Bildecken abrunden

• Texte frei platzieren und Schrift, Größe, Farbe und Ausrichtung wählen

• Textschatten in Echtzeit anpassen

• Collagen-Projekte speichern und später weiterbearbeiten

• Arbeitsstand automatisch sichern und wiederherstellen

• Bildausschnitte stufenlos zoomen und verschieben

• Eigene Hintergründe erstellen und deren Muster und Farben bearbeiten

www.ashampoo.com