Software von OPEN MIND hebt ab in der Luft- und Raumfahrt

Immer mehr Anwender in der Luft- und Raumfahrtindustrie setzen auf die CAD/CAM-Suite hyperMILL von OPEN MIND. Die Software wird dabei in Prozesse eingebunden, die durchgängig nach der europäischen Norm EN 9100 beziehungsweise ihrer internationalen Variante AS9100 gestaltet sind, um den hohen Anforderungen an Qualitätsmanagement in der Branche gerecht zu werden. Wie das Feedback der Anwender zeigt, bietet hyperMILL zahlreiche Bearbeitungsstrategien, die zentral für die typischen technischen Aerospace-Anforderungen sind.

Bauteile, die fliegen oder in den Orbit geschossen werden sollen, müssen leicht, aber stabil sein – das wäre eine vereinfachte Darstellung der Voraussetzungen für die Fertigung in der Aerospace-Branche. Von Triebwerks- und Fahrwerkskomponenten über Strukturteile und eVTOL-Komponenten bis zu Bauteilen für den Raketenbau, wie Schubrahmen, Verbindungselemente, Tank- und Strukturteile, reichen die Zerspanungsaufgaben. Die Geometrien sind teilweise komplex und die Anforderungen an Oberflächen und Maßhaltigkeit sind meist außerordentlich hoch. Mit einzigartigen 5-Achs-Technologien, leistungsstarken Dreh- und Frässtrategien sowie speziellen Lösungspaketen für Blisks und Impeller bietet hyperMILL hierzu die Voraussetzungen. Die NC-Code-basierte Simulation der Bearbeitung mit hyperMILL VIRTUAL Machining gibt zudem die Sicherheit, dass es nicht zu teuren Fehlern kommt. „Wir wussten genau, was uns auf der Maschine erwartet, weil die Simulation exakt der Realität entsprach“, sagt Denton Lewis, CAM-Manager bei Western Precision Products, einem Auftragsfertiger für Aerospace-Unternehmen.

Effiziente, sichere Prozess

In der Luft- und Raumfahrt kommen viele Materialien zum Einsatz, die schwer zu zerspanen sind: Titan, Inconel, Superlegierungen und Faserverbundwerkstoffe. Es ist eine Stärke von hyperMILL, werkzeug- und maschinenschonende Bearbeitungsstrategien für präzise und sichere Prozesse zu ermöglichen. Optimierte Strategien des High-Performance-Cutting (HPC) erleichtern dabei die Bewältigung der oft großen Spanvolumina. Shreeram Aerospace & Defence fräst beispielsweise zur Fertigung von Antennen-Reflektorpaneelen aus einem rund 150 Kilogramm schweren Aluminiumrohteil ein etwa 10,5 Kilogramm leichtes Bauteil mit zahlreichen Taschen und teilweise nur zwei Millimeter dünnen Wänden. „Unsere Oberflächenqualität hat sich von Ra 0,8 µm auf Ra 0,4 µm verbessert, obwohl die Taschenwände vielfach nur zwei Millimeter dünn sind“, berichtet Sandeep Satani, Chairman and Managing Director von Shreeram Aerospace & Defence LLP. Gleichzeitig konnte das Unternehmen die Bearbeitungszeit beim Schruppen dieser Reflektorpaneele mit hyperMILL MAXX Machining von 40 auf 30 Stunden reduzieren.

In Praxis und Forschung

„Mit hyperMILL gefertigte Bauelemente umkreisen bereits in Satelliten verbaut die Erde und unser CAM-System gewinnt weitere Anhänger in der Aerospace-Industrie. Unsere Kunden in diesem Bereich werden auch weiterhin besonders von unserer Technik profitieren, denn durch unsere Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten sind wir am Puls der Entwicklung neuer Materialien und Fertigungsmethoden für die Luft- und Raumfahrt“, erklärt Dirk Lehmann, Teamleiter Vertrieb Nord bei OPEN MIND Technologies AG.

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