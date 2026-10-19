Enviotech gewinnt Smart Country Startup Award 2026

Das innovativste Startup für den digitalen Staat kommt aus Frankfurt am Main. Enviotech wurde kürzlich in Berlin mit dem Smart Country Startup Award 2026 ausgezeichnet. Beim Finale auf der Smart Country Convention konnte sich das Startup gegen vier Konkurrenten durchsetzen und beim Pitch Publikum und Jury mit seiner Lösung überzeugen.

Vergeben wird der jährliche Innovationspreis für junge Technologieunternehmen, die neue Ansätze für Staat, Verwaltung und öffentliche Infrastruktur entwickeln, von Get Started, der Startup-Initiative des Digitalverbands Bitkom. Unterstützt wurde der Award in diesem Jahr von Deloitte und der de.hub-Initiative.

„Alle Finalisten haben heute gezeigt, dass wir bei der digitalen Transformation des öffentlichen Sektors noch stärker auf innovative Lösungen von Startups vertrauen sollten. Sie bringen frische Perspektiven, Ambition und ein enormes Tempo mit und helfen so dabei, alte Prozesse grundlegend neu zu denken.“, sagt Daniel Breitinger, Leiter Startups und Scaleups beim Bitkom. „Wir freuen uns sehr, dass wir jungen Unternehmen Jahr für Jahr die Möglichkeit bieten können, sich auf der größten Bühne für die Verwaltungsdigitalisierung zu beweisen.“

Als Gewinner des diesjährigen Awards erhält Enviotech einen Bühnenslot auf der Smart Country Convention 2027 im Gegenwert von 10.000 Euro, sowie eine kostenfreie einjährige Startup-Mitgliedschaft im Bitkom.

Zum Preisträger:

Enviotech : Das Startup aus Frankfurt am Main verwandelt bestehende Straßenbeleuchtung in intelligente Infrastruktur für die Smart City. Dafür werden vorhandene Leuchten mit Sensorik, Kommunikationstechnologie und KI nachgerüstet, ohne dass die gesamte Infrastruktur ausgetauscht werden muss.