PANASONIC FC7 Notebook bietet erstklassige Mobilität, Robustheit und Performance

Panasonic hat das Business-Notebook CF-FC7 auf den Markt gebracht und damit das Debüt der Marke „Let’s note“ in Europa eingeläutet. Mit der in Japan bereits langjährig etablierten „Let’s note“ Business Notebook Familie trägt Panasonic dazu bei, die Produktivität von professionellen Nutzern im Büro und auf Geschäftsreisen zu optimieren. Mit der TOUGHBOOK Familie wird die Produktivität von Menschen im Außeneinsatz und in missionskritischen Umgebungen unterstützt.

Das vollständig in Japan entwickelte, konstruierte und gefertigte FC7 basiert genauso wie die TOUGHBOOK Modelle auf drei Jahrzehnten Panasonic-Expertise im Bereich erstklassige Mobile Computing Lösungen – erstmals in Europa nun auch im Premium Business Notebooks Segment. Das neue Notebook vereint ultraleichte Mobilität, KI-fähige Leistung, ergonomische Benutzerfreundlichkeit und robuste Zuverlässigkeit in einem kompakten und handlichen Business-Format. Das FC7 ist sofort verfügbar.

In Japan entworfen und gefertigt

Im Gegensatz zu vielen Herstellern von Business-Laptops, die ihre Produkte über mehrere Länder hinweg entwickeln, technisch konzipieren und montieren, werden beim FC7 sämtliche Fertigungsstufen vollständig an den Panasonic-Standorten in Kobe und Osaka durchlaufen. Dieser Ansatz verschafft Panasonic die volle Kontrolle über den Fertigungsprozess und die Lieferkette und ermöglicht es dem Unternehmen, eine zuverlässige Fertigungsqualität, Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit zu bieten – Eigenschaften, auf die Organisationen beim Einsatz von Panasonic-Produkten vertrauen.

KI-fähige Performance

Das FC7 ist Panasonics erster Copilot+-PC der „Let’s note“-Serie und bietet Nutzern eine KI-fähige Plattform, die anspruchsvolle Arbeitslasten bewältigen kann und zugleich die lokale Erfassung, Speicherung und Analyse von Daten auf dem Gerät ermöglicht. Ausgestattet mit einer 512 GB SSD, 16 GB LPDDR5x-Speicher und dem neuesten Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 335, der Intel vPro® antreibt, liefert das FC7 die Leistung, Reaktionsfähigkeit und Effizienz, die für moderne Geschäftsanwendungen unter Windows 11 Pro erforderlich sind.

Maximierte Benutzerfreundlichkeit

Mit einem Gewicht von etwas über 1 kg vereint das FC7 Leistung und Mobilität für die Nutzer, egal wo sie arbeiten. Der herausnehmbare Akku ermöglicht bei einer Helligkeit von 250 cd/m² und Tests gemäß MobileMark® 30 eine Laufzeit von bis zu 12,5 Stunden mit einer einzigen Ladung, während die integrierte Akkumanagement-Funktion durch schrittweises Laden zur langfristigen Erhaltung der Akkugesundheit beiträgt.

Das FC7 verfügt über ein 14-Zoll-WUXGA-Display im 16:10-Format, das zusätzlichen Bildschirmplatz für Geschäftsanwendungen und Multitasking bietet. Zudem integriert es das für die „Let’s note“-Reihe charakteristische kreisförmige Touchpad – ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt für professionelle Premium-Notebooks –, das intuitives vertikales und horizontales Scrollen ermöglicht, ohne dass der Nutzer die Handfläche über ein herkömmliches quadratisches Touchpad bewegen muss.

Da moderne Arbeitskräfte eine Vielzahl von Peripheriegeräten nutzen, ist das FC7 mit zahlreichen Anschlüssen ausgestattet: HDMI, Gigabit-LAN, USB-A und Thunderbolt-4™ . Zudem sorgen Wi-Fi 7 und Bluetooth v5.4-Konnektivität für rundum sorgenfreies Arbeiten.

Konstruiert für langfristige Zuverlässigkeit

Der FC7 wurde entwickelt, um den Anforderungen des täglichen Gebrauchs standzuhalten. Panasonic lässt seine jahrzehntelange Erfahrung mit der robusten TOUGHBOOK-Notebook-Reihe in das FC7 einfließen – einschließlich umfangreicher und langwieriger interner Tests kritischer Komponenten wie Tastatur und Scharnier.

Es wurde proprietären Vibrations- und Falltests gemäß MIL-STD-810H unterzogen. Die Tests umfassen Stürze aus 76 cm Höhe aus 26 verschiedenen Richtungen und tragen so dazu bei, einen zuverlässigen Betrieb sowie die Widerstandsfähigkeit unter realen Einsatzbedingungen zu gewährleisten.

Die Konstruktion des FC7 aus einer Magnesiumlegierung vereint Langlebigkeit mit Mobilität, wobei die schwarze Außenfläche über eine Keramikbeschichtung mit einem Härtegrad von 4H verfügt. Dies trägt zum Schutz vor Kratzern und Verschleiß bei.

Dirk Weigelt, Senior Product & Solutions Manager bei Panasonic, kommentiert: „Seit mehr als drei Jahrzehnten wird die ‚Let’s note‘-Serie nach einem einfachen Prinzip weiterentwickelt: genau auf die Anwender zu hören und das Nutzungserlebnis kontinuierlich zu optimieren, um den Anforderungen der modernen Arbeitswelt gerecht zu werden.“ Mit der europäischen Markteinführung des FC7 profitieren Unternehmen nun von einem Gerät, das japanische Ingenieurskunst, KI-fähige Leistung und außergewöhnliche Mobilität mit jenen Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit vereint, die „Let’s note“ zu einer so bewährten Wahl für Geschäftsleute gemacht haben.“

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