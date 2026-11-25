Die Verfügbarkeit von Informationen entscheidet heute darüber, wie effizient Unternehmen arbeiten können. Das gilt auch für das Engineering. Eplan hat zur SPS eine Lösung für Product Change Notifications (PCN) entwickelt und präsentiert diese gemeinsam mit Phoenix Contact und weiteren Herstellern auf der diesjährigen SPS. Die auf der Verwaltungsschale (AAS) basierende PCN schafft mehr Transparenz im Engineering-Prozess, reduziert manuellen Aufwand und bildet die Grundlage für künftige digitale und KI-gestützte Anwendungen. PCN gilt als einer der ersten produktiv nutzbaren Anwendungsfälle der Asset Administration Shell (AAS) im Engineering und das auf breiter Ebene: Mehr als 10 namhafte Komponentenhersteller haben sich bereits für diese Lösung entschieden.

Mit Product Change Notification wird ein häufiges Problem im Engineering adressiert: Änderungen an eingesetzten Komponenten bleiben oft lange unentdeckt und werden erst im Beschaffungsprozess sichtbar. Dies kann zu Verzögerungen, zusätzlichem Ab-stimmungsaufwand und kostenintensiven Anpassungen führen. Über eine automatisierte Benachrichtigung per PCN lassen sich solche Risiken bereits frühzeitig im Projektverlauf erkennen.



„Die Verwaltungsschale verlässt jetzt den Prototypenstatus und schafft erstmals einen konkreten Nutzen im täglichen Engineering“, sagt Dr. Marco Litto, Senior Vice President Strategy & Corporate Program bei E-plan. Phoenix Contact übernimmt dabei eine Vorreiterrolle. Das Unternehmen nutzt die Verwaltungsschale bereits seit mehreren Jahren für interne Prozesse und stellt zur SPS die Grundlage für den produktiven Einsatz im Zusammenspiel mit Eplan bereit.

Breite Zustimmung und „Go“ vieler Komponentenhersteller

„PCN macht die Verwaltungsschale produktiv und zeigt, wie sich die Zusammenarbeit zwischen Komponentenherstellern und Anwendern künftig verändert: Informationen werden dort verfügbar, wo sie für die nächsten Entscheidungen benötigt werden“, sagt Dr. Marco Litto. „Wir sind in intensiven finalen Umsetzungen mit mehr als zehn weiteren Herstellern, darunter ABB, Festo, Harting, LAPP, Lenze, Pepperl+Fuchs, Rittal, SEW, Sick, Siemens, WAGO und Weidmüller, die sich ebenfalls für diese Lösung entschieden haben.“

Mit der neuen Product Change Notification (PCN) erhalten Konstrukteure und Einkäufer Informationen über Produktänderungen oder Abkündigungen von Komponenten künftig automatisiert direkt in ihrer Engineering-Umgebung. Ziel ist es, Medienbrüche zu vermeiden, Engineering-Prozesse effizienter zu gestalten und die Datenqualität über den gesamten Produktlebenszyklus zu verbessern. Die Lösung basiert auf den Industriestandards Asset Administration Shell (AAS) und Eclass Advanced.

Eclass Advanced definiert die tiefe Semantik eines Produkts. Es legt branchenübergreifend fest, wie spezifische technische Eigenschaften beschrieben werden, sodass Bauteile unterschiedlicher Hersteller einheitlich nutzbar sind. Die Verwaltungsschale hingegen stellt die Kommunikationsebene dar. Sie funktioniert im Grunde wie ein maschinenlesbarer Hyperlink im Internet. Konstrukteure erhalten dadurch einen neutralen, standardisierten Zugriff auf diese semantischen Daten, ohne sich von spezifischen Cloud-Standards kommerzieller Anbieter abhängig machen zu müssen. Die Software Eplan kann diese Daten automatisiert verarbeiten und Anwendern genau die Informationen bereitstellen, die im jeweiligen Arbeitsschritt benötigt werden.

PCN weiter gedacht

Neben dem unmittelbaren Nutzen für Engineering und Einkauf sieht Eplan in der Lösung einen wichtigen Baustein für die digitale Transformation der Industrie. Standardisierte und semantisch beschriebene Produktdaten gelten als Voraussetzung für durchgängige digitale Prozesse. Die Verwaltungsschale (Asset Administration Shell, AAS) und Eclass bilden das Fundament für die digitale Zusammenarbeit. Nach Einschätzung der Experten von Eplan sind semantisch saubere Daten auch die Grundlage für zukünftige KI-Agenten im Engineering. Die Vision: Künftig könnten Systeme nicht nur Änderungen melden, sondern beispielsweise auch geeignete Nachfolgeprodukte automatisch vorschlagen.

Die Initiatoren sehen die Product Change Notification als ersten Schritt einer umfassenderen Entwicklung. Langfristig sollen weitere Anwendungsfälle auf Basis der Verwaltungsschale folgen und eine durchgängige digitale Zusammenarbeit zwischen Herstellern, Maschinenbauern, Betreibern und Softwareanbietern ermöglichen. Voraussetzung dafür ist die breite Etablierung gemeinsamer Datenstandards und interoperabler Systeme entlang der gesamten industriellen Wertschöpfungskette.

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Beitragsbild: Eplan präsentiert gemeinsam mit Phoenix Contact die produktive Umsetzung der Verwaltungsschale.