Die Formnext 2026 hat vom 17. bis 20. November in Frankfurt am Main eindrucksvoll gezeigt, dass die Additive Fertigung ihren Weg in die industrielle Produktion konsequent fortsetzt. Zahlreiche Weltpremieren, neue Anwendungen aus unterschiedlichsten Branchen und ganzheitliche praxisnahe Produktionslösungen verdeutlichten, wie Additive Manufacturing Unternehmen dabei unterstützt, Produkte effizienter zu entwickeln, Fertigungsprozesse zu optimieren und innovative neue Geschäftsfelder zu erschließen.

Damit war Frankfurt erneut für vier Tage der Mittelpunkt der weltweiten AM-Branche und der modernen Produktion. Die Stimmung in den Messehallen war sowohl bei Ausstellern als auch Besuchern durchweg positiv, was sich auch in den eindrucksvollen Besucherzahlen zeigt. Dies unterstreicht die wachsende Bedeutung der Additiven Fertigung als Antwort auf sich rasant verändernde Wettbewerbs- und Marktbedingungen sowie die erforderliche Weiterentwicklung moderner Industrie- und Produktionskonzepte.

Die mittlerweile elfte Formnext konnte 38.477 Fach- und Führungskräfte (47 % davon international) begrüßen und damit an die bereits sehr guten Ergebnisse des Vorjahres anknüpfen. Damit unterstreicht die Formnext ihre Position als wichtigster internationaler Treffpunkt der weltweiten AM-Branche. 765Aussteller (492 davon international) zeigten auf einer Ausstellungsfläche von rund 47.000 m² brutto ihre Innovationen entlang der gesamten additiven Prozesskette. Im Fokus standen unter anderem die Themen Automatisierung, der großformatige 3D-Druck mithilfe von Robotern und Neuheiten im Metall- und Polymerdruck. Gleichzeitig wurde deutlich, dass neben der Entwicklung neuer Technologien vor allem deren wirtschaftliche und zuverlässige Integration in bestehende Produktionsumgebungen immer stärker in den Mittelpunkt der AM-Branche rückt. Darüber hinaus präsentierten die Aussteller neuartige AM-Technologien, spezialisierte Materialien und Softwarelösungen, die künftig dazu beitragen werden, weitere Anwendungen effizient zu erschließen und zur industriellen Reife zu entwickeln.

Formnext als Impulsgeber für die industrielle Additive Fertigung

„Die Formnext 2026 hat eindrucksvoll gezeigt, dass die Additive Fertigung den nächsten Schritt in ihrer industriellen Entwicklung macht. Viele der hier präsentierten Innovationen zielen nicht mehr allein auf technologische Machbarkeit, sondern auf Skalierbarkeit, Automatisierung und wirtschaftlichen Mehrwert ab. Genau darin liegt die besondere Stärke der Formnext: Sie macht sichtbar, wie aus technologischen Durchbrüchen konkrete industrielle Anwendungen werden und wie Unternehmen Additive Manufacturing zunehmend als festen Bestandteil ihrer Produktionsstrategien einsetzen“, so Sascha F. Wenzler, Vice President Formnext beim Veranstalter Mesago Messe Frankfurt GmbH.

„Die Formnext vereint wie keine andere Veranstaltung die internationale AM-Welt an einem Ort. Hier treffen Technologieanbieter, Anwender, Forschungseinrichtungen und Investoren aufeinander und gestalten aktiv gemeinsam die Zukunft der industriellen Fertigung. Die hohe Internationalität und die Vielzahl konkreter Anwendungslösungen haben auch in diesem Jahr wieder gezeigt, welchen großen Wert der persönliche Austausch für Innovation, Zusammenarbeit und Geschäftsentwicklung entlang der gesamten Wertschöpfungskette hat“, ergänzt Petra Haarburger, President der Mesago Messe Frankfurt GmbH.

Auch Christoph Stüker, Vice President Formnext bei Mesago Messe Frankfurt GmbH, zieht ein positives Fazit: „Besonders beeindruckend war in diesem Jahr die Energie, die überall spürbar war. Ob auf den Bühnen, in den Sonderschauen, bei den Guided Tours oder in zahllosen Gesprächen an den Ständen: Die Formnext hat erneut Menschen begeistert und Ideen und Innovationen zusammengebracht. Genau diese einzigartige Mischung aus Fachwissen, Offenheit und internationaler Vernetzung macht die Formnext zu weit mehr als einer Messe – sie ist der jährliche Treffpunkt der wachsenden globalen fAMily und ein Motor für die Weiterentwicklung der gesamten Community.“

Die Besucher zeigten sich beeindruckt von der Vielfalt der Technologien und Lösungen auf der Formnext sowie den zahlreichen Möglichkeiten zum fachlichen Austausch und dem Knüpfen neuer Kontakte.

„Für mich war es das erste Mal hier und es hat sich definitiv gelohnt! Ich war auf der Suche nach Partnerschaften und Kooperationen im Bereich der robotergestützten Additiven Fertigung und konnte hier einige wirklich interessante Kontakte knüpfen.“

Asle Pedersen, CEO, Hokarob AS

„Die Formnext bietet eine enorme Vielfalt und ermöglicht tiefe Einblicke in die Technik. Von Maschinenherstellern über Komponenten bis hin zu Steuerungs- und Automatisierungssystemen findet man hier alles.”

Thomas Humez, CTO & Board of Managing Directors, Bego Medical GmbH

„Wir prüfen derzeit, welche Möglichkeiten die WAAM-Technologie für unser Unternehmen bietet. Auf der Formnext konnten wir viele qualifizierte Gespräche führen und wertvolle Kontakte knüpfen. Daraus haben sich bereits konkrete Folgetermine ergeben. Die Messe hat damit eine wichtige Grundlage für unsere nächsten Schritte geschaffen.“

Serge Heinen, Verkauf & technische Beratung, ACM

„Auf der Formnext erhalte ich einen umfassenden Einblick in aktuelle Entwicklungen im 3D-Druck und 3D-Scanning. Besonders interessieren mich Lösungen für individualisierte Fertigung, Kleinserien und nachhaltige Ansätze wie Recycling. Die Messe liefert wertvolle Anregungen für den Einsatz neuer Technologien in Lehrwerkstätten und der technischen Bildung.“

Dipl.-Ing. Christoph Lorbach, Universität Koblenz, Fachbereich Physik/Ausbildung Technik, fachliche Betreuung von Studentenprojekten

Globale Reichweite und konkrete industrielle Anwendungen

Der hohe Anteil internationaler Besucher von 47 Prozent unterstrich erneut die globale Bedeutung der Formnext als zentrale Plattform für Additive Fertigung und moderne industrielle Produktion. Auch auf Ausstellerseite fiel das Fazit positiv aus: Besonders hervorgehoben wurden die hohe Besucherfrequenz, die Qualität der Fachgespräche und die vielfältigen Möglichkeiten, neue Kontakte zu knüpfen und Geschäftspotenziale zu erschließen.

„Wir freuen uns bereits darauf, im kommenden Jahr mit einem noch größeren Auftritt zur Formnext zurückzukehren. Die Messe bietet uns eine hervorragende Plattform, um unser erweitertes Produktportfolio mit Lösungen aus Edelstahl, Keramik und Edelmetallen einem internationalen Fachpublikum zu präsentieren. Die hohe Besucherfrequenz an unserem Stand sowie die zahlreichen Anfragen haben unsere Erwartungen übertroffen.“

Gilad Gans, Chief Business Officer, XJET

„Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen, den Gesprächen und dem Besucheraufkommen an unserem Stand. Bereits am Ende des zweiten Messetages haben wir die Gesamtzahl der Leads erreicht, die wir im vergangenen Jahr während der gesamten Messe gesammelt haben!“

Leslie Frost, Director of Marketing, Postprocess

„Die Formnext ist jedes Jahr eine hervorragende Gelegenheit für Stratasys und die internationale AM-Community, zusammenzukommen und die zukünftige Entwicklung der Branche zu diskutieren. In diesem Jahr stand besonders der erfolgreiche Einsatz additiver Fertigungstechnologien in der industriellen Produktion im Mittelpunkt. Mit der Vorstellung der H550 auf der Formnext konnten wir zeigen, wie additive Fertigungsplattformen bereits heute den steigenden Anforderungen moderner Produktionsprozesse gerecht werden. Die Formnext ist die zentrale Bühne für den fachlichen Austausch, der unsere Branche entscheidend voranbringt.“

Dr Yoav Zeif, Chief Executive Officer, Stratasys

„Diese Messe ist unser Super Bowl. Deshalb war die Einführung von MACHX am Dienstag ein echtes Highlight für unser Team. Wir verzeichneten durchgehend einen starken Besucherandrang mit zahlreichen intensiven und wertvollen Gesprächen. Außerdem konnten wir sogar direkt einen Geschäftsabschluss erzielen!“

Emily DeSimone, VP of Global Marketing, Nikon SLM Solutions

„Auch dieses Jahr hat die Formnext für uns gezeigt, wie wertvoll der persönliche Austausch mit der internationalen AM-Community ist. Mit EOS HELIOR konnten wir unsere neue Polymer-Plattform präsentieren und zeigen, wie die Skalierung der Additiven Fertigung neue Möglichkeiten für die Industrie schafft.“

Davide Iacovelli, Regional Director EMEA, EOS

Formnext digital im Nachgang der Messe

Auch nach dem Ende der Messe bleiben die Inhalte der Formnext verfügbar: Die Vorträge der Industry & Application Stage werden im Anschluss auf den digitalen Kanälen der Formnext, insbesondere auf Formnext.TV und YouTube on demand bereitgestellt.

Die Zahlen 2026 auf einen Blick:

Ausstellungsfläche (brutto): rund 47.000 m²

Aussteller: 765 (davon 64 % international)

Besucher: 38.477 (davon 47 % international)

Aussicht 2027: Formnext und Fraunhofer DDMC bündeln ihre Kompetenzen

Für die Formnext 2027 ist eine Kooperation mit dem Fraunhofer-Kompetenzfeld Additive Fertigung geplant. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird die Fraunhofer Direct Digital Manufacturing Conference (DDMC) in Co-Location mit der Formnext stattfinden. Die Kooperation wird das Konferenzprogramm der DDMC eng mit der Messe verzahnen und neueste wissenschaftliche Erkenntnisse sowie aktuellste Marktentwicklungen in AM an einem Ort vereinen. Das Ergebnis ist noch mehr fachliche Tiefe für die Messeteilnehmer. Für Konferenzteilnehmer ist der Zutritt zur Formnext 2027 inklusive. Interessierte Referenten können sich ab sofort über den Call for Papers der DDMC informieren.

Formnext 2027 ausnahmsweise bereits im Oktober

Auf die nächste Formnext muss die weltweite AM-Community übrigens nur elf Monate warten: Im kommenden Jahr findet die Formnext bereits vom 26. bis 29. Oktober 2027 in Frankfurt am Main statt.

https://formnext.mesago.com/events/de.html

Beitragsbild: Copyright Mesago Messe Frankfurt GmbH / Mathias Kutt