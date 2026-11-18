Mit einer Vielzahl wegweisender Innovationen und Weltpremieren aus der Welt des Additive Manufacturing (AM) ist die Formnext 2026 heute in Frankfurt am Main gestartet. Die führende Messe für die nächste Generation der industriellen Fertigung präsentiert bis zum 20. November ein breites internationales Ausstellerfeld mit den weltweit führenden AM-Unternehmen sowie ein vielseitiges Rahmenprogramm.

765 Unternehmen zeigen auf rund 47.000 m² Bruttofläche ihre neuesten Entwicklungen und Lösungen aus der Welt der Additiven Fertigung. Gegenüber vier abgetrennten Hallenebenen 2025 bieten in diesem Jahr drei offene und nahezu voll belegte Hallenebenen 11.0, 12.0 und 12.1 den Fachbesuchern eine höhere Standdichte und kürzere Laufwege. Zudem bringt die Formnext erneut die internationale Community der Produktionsprofis zusammen und bietet einen umfassenden Überblick über

technologische Innovationen, neue industrielle AM-Anwendungen und aktuelle Entwicklungen entlang der gesamten additiven Prozesskette.

In diesem Jahr stehen noch stärker als zuvor konkrete industrielle Anwendungen verschiedener Branchen im Mittelpunkt. Das reicht von der Verbesserung und Neugestaltung von Produkten über effizientere Produktionsprozesse und resilientere

Lieferketten bis hin zu neuen innovativen Geschäftsmodellen. Die internationale Ausstellerlandschaft deckt dabei sämtliche Bereiche der additiven Wertschöpfungskette ab – von Design und Software über Maschinen, Materialien und Fertigungsprozesse bis hin zu Post-Processing und Qualitätssicherung.

„Besucher können hier aus erster Hand technologische Fortschritte und neue Lösungsansätze industrieller Fertigungstechnologien kennenlernen und konkrete Impulse für die eigene Produktion mitnehmen“, erklärt Sascha F. Wenzler, Vice President Formnext bei Mesago Messe Frankfurt.

Auch 2026 nutzen zahlreiche führende Hersteller die Formnext gezielt als internationale Bühne für Produktpremieren und Maschinenneuheiten. Damit unterstreichen sie die Bedeutung der Messe als zentralen Marktplatz, auf dem Unternehmen ihre neuesten Technologien einem weltweiten Fachpublikum präsentieren. So stellen unter anderem EOS, Nikon SLM Solutions und Stratasys neue Anlagen und Plattformen vor, die auf eine höhere Produktivität, Skalierbarkeit und den industriellen Serieneinsatz der Additiven Fertigung abzielen. Die große Bandbreite der Messe zeigt sich darüber hinaus in zahlreichen weiteren Produktvorstellungen und technologischen Neuentwicklungen, etwa von Renishaw, HP, Farsoon, Solukon, AltForm, Intamsys, Voxelsint, 3DCeram-Sinto, Moi Composites oder Gefertec. Sie reichen von neuen Maschinen und Materialien über Softwarelösungen bis hin zu Post-Processing-Technologien und verdeutlichen die hohe Innovationsdynamik der internationalen AM-Industrie.



Inspiration entlang der Prozesskette und Anwenderindustrien

Die Formnext hat 2026 ihr ohnehin schon thematisch sehr breit aufgestelltes Rahmenprogramm noch weiter ausgebaut: Neben dem etablierten Bühnenprogramm und spezifischen Angeboten einschließlich zahlreicher Möglichkeiten zur fachlichen Vertiefung

und zum Austausch feiern in diesem Jahr die Sonderschau Post-Processing (inkl. Guided Tours) und der Formnext Defence Summit ihre Premieren.

Das frei zugängliche Vortragsprogramm auf der Industry & Application Stage behandelt branchenübergreifende Themen, aktuelle Trends und konkrete Anwendungsbeispiele. Ergänzt wird das Programm durch die Technology Stage, auf der Aussteller ihre

technologischen Innovationen und Lösungen präsentieren.

Der erstmals veranstaltete Formnext Defence Summit brachte am ersten Messetag hochrangige Vertreter aus Militär, Politik und Industrie zusammen und widmete sich der Frage, welchen Beitrag die Additive Fertigung zur Stärkung europäischer Verteidigungsund Sicherheitsstrukturen leisten kann. Der Summit wurde gemeinsam mit dem AMDefNet e.V. konzipiert und organisiert.

„Der Formnext Defence Summit hat eindrucksvoll verdeutlicht, welches Potenzial Additive Manufacturing für resiliente Lieferketten, eine höhere Einsatzbereitschaft von Streitkräften und mehr technologische Souveränität für Europa bietet. Die große Resonanz bestätigt den ungebrochenen Bedarf an einem solchen Austauschformat, das Industrie, Streitkräfte, Forschung und Politik miteinander vernetzt, den Dialog fördert und so zu einer zunehmenden Akzeptanz Additiver Fertigungslösungen führen wird“, so Martin Huber, Gründungsmitglied des AMDefNet.

Das Thema Defense spielte auch eine zentrale Rolle beim AM Innovation and Standards Summit, der bereits am Vortag der Formnext stattfand und von ASTM International gemeinsam mit dem U.S. Commercial Service, ISO und America Makes organisiert wurde.

Die Formnext Awards prämieren wieder in sechs Kategorien unter anderem junge innovative Unternehmen oder bahnbrechende Technologien. Wie im Vorjahr kann sich auch das Publikum per Voting beteiligen und bis zum Donnerstag, 19.11.2026 um 12:00

Uhr für die jeweiligen Finalisten, die sich auch auf der Formnext in Halle 11.0-F60 präsentieren, seine Stimme per Online-Voting abgeben. Im Rahmen der feierlichen Award-Zeremonie am Donnerstag, 19.11.2026 um 16:10 Uhr werden die Gewinner

bekanntgegeben.

Partnerland Vereinigtes Königreich

Das Vereinigte Königreich ist das diesjährige Partnerland der Formnext und verfügt über eine innovative Forschungslandschaft, leistungsfähige Technologieunternehmen und eine dynamische AM-Industrie. Anhand der Innovationen von rund 35 britischen Ausstellern können die Formnext-Besucher wertvolle Einblicke in die additive Leistungsfähigkeit des Vereinigten Königreichs bekommen, das insbesondere durch seine Stärken in den Bereichen Software und Herstellung von AM-Systemen zu den führenden AM-Nationen in Europa zählt. Ein guter Startpunkt ist der Additive Manufacturing UK-Pavillion in Halle 12.0-F139.



Formnext streAM: Messeprogramm auch digital erleben

Wer nicht persönlich nach Frankfurt kommen kann, hat auch 2026 die Möglichkeit, ausgewählte Inhalte der Formnext digital zu verfolgen. Unter dem Format Formnext streAM werden Vorträge der Industry & Application Stage live über die LinkedIn- und

YouTube-Kanäle der Formnext übertragen. Die Aufzeichnungen stehen im Anschluss auch in der Formnext-Mediathek zur Verfügung.



Weitere Highlights der Formnext 2026:

Seminar für AM-Einsteiger „Discover3DPrinting“, täglich auf der Technology Stage:

Halle 12.1-B49

Halle 12.1-B49 Formnext Awards Sonderschau: Halle 11.0-F60

BE-AM Sonderschau: Halle 11.0-F49

BE-AM Symposium: 18.11.2026, im Portalhaus, Raum Transparenz

Post-Processing-Sonderschau: Halle 11.0-F34

Guided Tours – Post-Processing: 18. und 19.11.2026

Start-up Area: Halle 11.0-D62

VDMA Sonderschau Additive4Industry: Halle 12.0-G90/91

Career Area: Halle 11.0-C46, Karriereberatung und Fotoshooting: 19.11.2026

AM Quiz Show: 18.11.2026, Technology Stage



Weitere Informationen und Möglichkeit zum Ticketkauf: formnext.com/besucher

Beitragsbild: Copyright: Mesago Messe Frankfurt GmbH / Mathias Kutt