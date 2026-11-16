AVEVA, ein weltweit führender Anbieter von Industriesoftware, dessen Portfolio spezialisierte Lösungen für das Engineering, den Bau, den Betrieb und die Optimierung in der Schiffbau- und Offshore-Industrie umfasst, und der Digital-Thread-Spezialist PROSTEP vertiefen ihre langjährige Zusammenarbeit.



Die beiden Unternehmen haben eine neue Technologiepartnerschaft vereinbart. Sie versetzt PROSTEP in die Lage, auf Basis seiner bewährten Integrationstechnologie OpenPDM die nächste Generation von Standardkonnektoren für die Unified-Engineering- und Asset-Lifecycle-Management-Lösungen von AVEVA zu entwickeln. Gemeinsam wollen die Unternehmen den AVEVA-Kunden helfen, ihre Prozesse digital durchgängiger zu gestalten und die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen.



AVEVA bietet ein umfassendes Portfolio an Industriesoftware für den gesamten Anlagenlebenszyklus, von der Planung und dem Bau bis zur Betriebssteuerung in Echtzeit und zum industriellen Datenmanagement. Das Unternehmen ist seit Ende 2023 eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des französischen Schneider-Electric-Konzerns.

AVEVA stellt sein Softwareportfolio schrittweise von klassischen On-Premises-Lösungen auf eine cloudnative Architektur um. Dadurch wächst der Bedarf an sicheren und leistungsfähigen Integrationslösungen.



AVEVA und PROSTEP arbeiten seit vielen Jahren gemeinsam an diesen Integrationsaufgaben und setzen dabei die OpenPDM-Plattform von PROSTEP als Middleware ein. Die neue Technologiepartnerschaft verschafft PROSTEP einen breiteren Zugang zur Technologie von AVEVA und schafft damit die Voraussetzungen für eine engere Integration und leistungsfähigere Standard-Konnektoren.



„Die Integration der Unified-Engineering-Lösung von AVEVA ist eine wesentliche Voraussetzung für durchgängige digitale Prozesse und einen nahtlosen Informationsfluss in der Schiffbau- und Offshore-Industrie“, sagt Carsten Zerbst, Produktmanager für OpenPDM Ship. „Durch die engere Technologiepartnerschaft können wir unseren gemeinsamen Kunden verbesserte Konnektoren anbieten, die den Funktionsumfang der AVEVA-Software voll ausschöpfen und zugleich die Wartung vereinfachen. Davon profitieren unsere Kunden, AVEVA und PROSTEP.“



„Eine engere Integration und ein nahtloser Informationsfluss zwischen Entwicklung und Fertigung sind entscheidend, um Entwicklungszyklen zu verkürzen und Produkte schneller auf den Markt zu bringen“, sagt Matthew Miller, Marine Industry Principal bei AVEVA. „Wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft mit PROSTEP auszubauen.

Das Unternehmen gehört zu den führenden Spezialisten für PLM-Integration, Migration und Zusammenarbeit mit Zulieferern im Schiff- und Anlagenbau. PROSTEP hat seine Kompetenz bereits bei mehreren unserer Kunden unter Beweis gestellt, indem es Daten aus unterschiedlichen Quellen erfolgreich in digitale Schiffsmodelle integriert hat.“

www.prostep.com

Beitragsbild:PROSTP