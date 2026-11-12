Snoms IP-Telefone im Leitstelleneinsatz: Sinus Nachrichtentechnik setzt auf offene Kommunikationsstandards

Sobald in einer Leitstelle ein Notruf eingeht, zählt jede Sekunde. Mitarbeitende müssen Informationen schnell erfassen, Situationen beurteilen und Einsatzkräfte koordinieren. Dafür benötigen sie Kommunikationssysteme, die auch unter hoher Belastung zuverlässig und ohne Verzögerungen funktionieren. In den von Sinus Nachrichtentechnik realisierten Leitstellen kommen deshalb unter anderem professionelle IP-Telefone von Snom zum Einsatz.

Leitstellen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gehören zu den anspruchsvollsten Kommunikationsumgebungen überhaupt. Hier laufen zahlreiche Informations- und Kommunikationswege zusammen. Allein bei der Kieler Feuerwehr gehen täglich mehr als 360 Notrufe ein – im Durchschnitt etwa einer alle vier Minuten. Für die Disponenten bedeutet das höchste Konzentration und die Notwendigkeit, jederzeit auf zuverlässig funktionierende Technik zugreifen zu können.

Unterschiedliche Kommunikationswege zentral steuern

Die Sinus Nachrichtentechnik GmbH entwickelt seit mehr als vier Jahrzehnten Lösungen für Kommunikations-, Sicherheits- und Informationstechnik. Zu ihren Kunden zählen Behörden, Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS), öffentliche Auftraggeber und Betreiber kritischer Infrastrukturen.

Mit dem Kommunikationsmanagementsystem MECC stellt Sinus eine modulare Plattform bereit, die unterschiedliche Kommunikationskanäle auf einer Oberfläche zusammenführt. Dazu zählen VoIP-Telefonie, Funk, Gegensprechanlagen, Videoüberwachung, Gebäudetechnik und Sprachaufzeichnung. Zahlreiche Schnittstellen ermöglichen es, die Lösung an bestehende technische Infrastrukturen und betriebliche Abläufe anzupassen.

Damit erhalten Disponenten eine zentrale Arbeitsumgebung, in der sie auf die benötigten Informationen und Kommunikationsfunktionen zugreifen können, ohne zwischen voneinander getrennten Systemen wechseln zu müssen.

IP-Telefone für den anspruchsvollen Dauerbetrieb

Bei der Ausstattung der Arbeitsplätze spielen neben der Software auch die eingesetzten Endgeräte eine wesentliche Rolle. Leitstellen sind häufig rund um die Uhr besetzt. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an Verfügbarkeit, Bedienbarkeit und Zuverlässigkeit der eingesetzten Hardware.

In den von Sinus realisierten Leitstellen kommen unter anderem Snoms IP-Telefone der Serien D7xx und D8xx zum Einsatz. Die Geräte basieren auf dem offenen SIP-Standard und lassen sich damit in unterschiedliche IP-basierte Kommunikationsumgebungen integrieren. Zugleich sind sie für den professionellen Dauerbetrieb konzipiert – eine wichtige Voraussetzung für Arbeitsplätze, die 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche besetzt sind.

Offene Standards schaffen Integrationsfreiheit

Die Zusammenarbeit der Technologien zeigt, welche Bedeutung offene Standards in komplexen Kommunikationsinfrastrukturen haben. Statt auf vollständig proprietäre Lösungen angewiesen zu sein, können Systemintegratoren geeignete Komponenten unterschiedlicher Hersteller kombinieren und auf die Anforderungen der jeweiligen Organisation abstimmen.

Snom entwickelt seit nahezu 30 Jahren professionelle IP-Kommunikationslösungen für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Das Portfolio umfasst IP-Tischtelefone, schnurlose Endgeräte und Konferenzlösungen sowie spezialisierte Geräte für unterschiedliche professionelle Einsatzbereiche.

Gerade in sicherheitskritischen Arbeitsumgebungen kommt es darauf an, dass sämtliche Komponenten der Kommunikationskette zuverlässig zusammenspielen. Die von Sinus realisierten Leitstellen zeigen, welchen Beitrag professionelle IP-Endgeräte dazu leisten können.

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