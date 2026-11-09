Bluebeam auf der BIM World 2026

Am 24. und 25. November 2026 steht auf der BIM World 2026 die digitale Transformation der Planungs- und Baubranche im Fokus. Die Veranstaltung findet im ICM der Messe München statt und richtet sich an ein breites Fachpublikum. Auf dem Gemeinschaftsstand der Nemetschek Group (Erdgeschoss, Standnummer 9) zeigt Bluebeam, wie intelligente Automatisierung und digitale Zusammenarbeit Planung und Bauausführung effizienter machen – und warum in digitalen, PDF-basierten Planunterlagen weit mehr steckt als Maße, Massen und Mengen.

Damit schließt der Spezialist für die planbasierte, digitale Kollaboration die Lücke zwischen Planung und Ausführung und bringt KI-gestützte Innovationen dorthin, wo sie den Arbeitsalltag konkret verbessern, Ressourcen und Zeit sparen und Risiken erkennen, bevor sie Kosten verursachen.



Planbasierte Kollaboration und Koordination mit Bluebeam Max



Bluebeam Max lässt die digitale Zusammenarbeit zwischen Planung und Bau gelebte Realität werden: KI-Funktionen beschleunigen die Prüfung von Zeichnungen und Plänen, automatisieren wiederkehrende Aufgaben und verbessern die Verknüpfung von BIM-Modellen mit PDF-Dokumenten als intelligente Datenträger. Über Prompts in natürlicher Sprache lassen sich Arbeitsabläufe vereinfachen und Planmarkierungen in verwertbare Erkenntnisse überführen. Nützliche und dennoch oft nicht bekannte Funktionen unterstützen den gesamten Planungs- und Bauprozess – und das von der Planung über den Dokumentenvergleich und die Baustellenkoordination bis zur abschließenden Dokumentation. So hilft die Software für planbasierte Koordination und Kollaboration dabei, Zeit und Kosten zu sparen und Effizienzpotenziale gezielt auszuschöpfen. Und zwar weit über die Mengenermittlung hinaus, für die Bluebeam vielfach erfolgreich eingesetzt wird.



Nahtlose Zusammenarbeit über alle Endgeräte hinweg



Am Messestand werden Fachbesucher selbst erleben, wie das in Bluebeam Revu integrierte Kollaborationstool Studio die gleichzeitige Bearbeitung von PDF-Plänen und Dokumenten ermöglicht: Alle Beteiligten können Markierungen setzen, Kommentare austauschen und Änderungen in Echtzeit verfolgen – per Desktop-App oder browserbasierter Bluebeam Cloud. Das funktioniert sogar ohne permanente Internetverbindung. Die KI-Funktionen der Premium-Abo-Stufe Max machen den Dokumentenvergleich nochmals effizienter, präziser und verbessern die Zusammenarbeit im Projektteam. Der Vernetzung kommt dabei eine besondere Rolle zu: Durch die MCP-Anbindung an die KI-Lösungen Claude, ChatGPT (Codex), AnythingLLM und GitHub Copilot CLI an Bluebeam Revu ergeben sich neue Möglichkeiten für die Planung und die Kooperation aller an Planung und Bau Beteiligten.



Experten im Gespräch: Von der Planung in die Praxis



Mit einem hochkarätigen Vortragsprogramm, getragen von den Brancheninsidern Andrea Radlbeck (Senior Product Managerin), Christoph Becker (Business Development Lead EMEA) und Patrick Scheer (Senior Technical Account Manager) positioniert sich Bluebeam auf der BIM World als zentrale Schnittstelle für die Zusammenarbeit der verschiedenen Fachdisziplinen.

Unterstützung von Anfang an: Das Bluebeam-Angebot für Studierende



Damit Studierende die Vorteile der planbasierten Koordination in Verbindung mit digitalen und KI-gestützten Arbeitsweisen schon in der Ausbildung erfahren können, können Hochschulen und Universitäten Bluebeam Max kostenfrei nutzen. Interessenten sind herzlich eingeladen, sich am Bluebeam-Stand zu informieren. Termine können vorab hier vereinbart werden.



Stark im Team: Bluebeam im Verbund der Nemetschek Group



Der gemeinsame Auftritt der Nemetschek-Marken am Stand 9, zentral im Erdgeschoss des ICM der Messe München, verdeutlicht die Stärke des Bausoftwarekonzerns: Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette, von der Planung über den Bau bis in den Betrieb. Gemeinsam mit den etablierten Marken Allplan, dRofus/dTwin, Graphisoft, Maxon, Nevaris, Solibri und Vectorworks trägt Bluebeam dazu bei, die Qualität digitaler Planung in die gebaute Realität zu überführen – und dabei Kosten und Zeit zu sparen.



Ticket und Terminvereinbarung bei Bluebeam auf der BIM World 2026



Sehen wir uns in München? Besuchen Sie uns gern auf dem Nemetschek Gemeinschaftsstand im Erdgeschoss des ICM, Stand 9. Informieren Sie sich über die Bluebeam Lösungen und sprechen Sie mit unseren Experten. Wir freuen uns auf Sie!



Ihr kostenloses Ticket oder ein Expertengespräch können Sie über diesen Link anfragen.

www.bluebeam.com/de