INFTYLAB: Neue Marke für den Mac-Arbeitsplatz

Monitorarme AM01 und AM02, M Maus und Schreibtischunterlage ,,Flow‘‘ speziell für das Apple-Ökosystem –

Mit einer neuen Marke für Mac-Desktop-Zubehör geht INFTYLAB by BenQ an den Start. Zum Auftakt umfasst das Portfolio vier speziell für das Apple-Ökosystem entwickelte Produkte: die beiden Monitorarme AM01 und AM02, die M Maus sowie die Schreibtischunterlage Flow. Der AM01 ist für Apple Studio Display und Pro Display XDR konzipiert, während der AM02 speziell auf den iMac zugeschnitten ist. Die M Maus verbindet ergonomisches Design mit vertrauten Mac-Gesten, die Schreibtischunterlage Flow ergänzt das Setup mit integriertem Kabelmanagement.

INFTYLAB Studio Arm Serie designt für Apple Displays

Für unterschiedliche Apple Displays bietet INFTYLAB den Studio Arm in zwei speziell abgestimmten Varianten: Der AM01 ist für Apple Studio Display und Pro Display XDR konzipiert, der AM02 für den iMac. Konstruktion und Funktionsumfang sind weitgehend identisch; die Gewichtsbalance ist jeweils auf die unterstützten Apple-Modelle abgestimmt. Anders als bei universellen Monitorarmen ist die Gewichtsbalance damit bereits auf die jeweiligen Displays zugeschnitten. Über einen Drehregler wählen Nutzer ihr Display-Modell aus, anschließend stellt der Arm die passende Balance für Gewicht und Schwerpunkt her. Die Abstimmung erfolgt bereits ab Werk, sodass eine manuelle Justierung von Federn oder Gegengewichten entfällt und der Monitorarm direkt einsatzbereit ist.

Für VESA-montierte Versionen des Studio Display bietet INFTYLAB eine speziell entwickelte Halterung, bei der das Apple-Logo sichtbar bleibt. Auch ein Studio Display oder iMac mit Original-Standfuß lässt sich mit dem Studio Arm verwenden. Dafür steht ein VESA-Adapter zur Verfügung, der speziell für die Original-Standfüße von Apple entwickelt wurde. Das integrierte Kabelmanagement führt Strom- und Displaykabel entlang des Monitorarms, während sich weitere Kabel von Peripheriegeräten über die Basis führen lassen. So bleibt der Arbeitsplatz übersichtlich und aufgeräumt.

INFTYLAB M Maus verbindet Ergonomie und Mac-Gesten

Die weiße M Maus richtet sich an Mac-Nutzer, die die Ergonomie einer klassischen Maus mit vertrauten Funktionen von Trackpad und Magic Mouse verbinden möchten. Über eine spezielle Software, der INFTYLAB Glide, bildet die Maus das flüssige Scrollverhalten eines Mac-Trackpads einschließlich natürlicher Beschleunigung und Verzögerung nach. Häufig verwendete Mac-Funktionen wie Mission Control, App Exposé und die Seitennavigation lassen sich über individuell konfigurierbare Shortcuts nutzen. Die M Maus lässt sich vielseitig verbinden per USB-C-Kabel, kabellos über Bluetooth mit bis zu drei Geräten und 125Hz Abtastrate oder über den 2,4-GHz-USB-Empfänger mit bis zu 1000Hz Abtastrate. Besonders im Zusammenspiel mit dem Mac fügt sie in den Workflow ein und ermöglicht einen schnellen, unkomplizierten Wechsel zwischen verschiedenen Geräten.

Auch die Ergonomie stand bei der Entwicklung im Fokus. Das Design wurde mithilfe von Ultraschallmessungen zur Muskelermüdung getestet. Mit einem Gewicht von 85 Gramm ist die M Maus auf komfortables Arbeiten auch über längere Zeiträume ausgelegt. Eine vollständige Akkuladung hält bis zu 60 Tage.

INFTYLAB Schreibtischunterlage Flow für ein aufgeräumtes Setup

Die hell graue Flow Arbeitsunterlage komplettiert das neue Portfolio für den Mac-Arbeitsplatz. Die Schreibtischunterlage mit feiner Naht verfügt über eine Oberfläche in robuster und schmutz- und wasserabweisender Lederoptik für gleichmäßige Mausbewegungen und ein integriertes Kabelmanagement für einen aufgeräumten Schreibtisch. Vom Monitorarm über die Maus bis zur Schreibtischunterlage und Kabelführung sind die drei Produkte aufeinander abgestimmt und speziell für Mac-Nutzer konzipiert.

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