Gigaset erweitert sein Mobiltelefon-Portfolio: GL30 und GL40 verbinden einfache Bedienung mit Sicherheit

Mit dem GL30 und GL40 bringt Gigaset zwei neue 4GMobiltelefone in klassischer Bauform und als Klapphandy auf den Markt. Drei Farbvarianten sowie die neuen weißen Versionen von GL695 und GL795 sorgen für zusätzliche Auswahl.

Einfach telefonieren, gut erreichbar bleiben und wichtige Funktionen schnell zur Hand haben: Mit dem Gigaset GL30 und GL40 erweitert Gigaset sein Mobiltelefon-Portfolio um zwei neue 4G-Modelle, die sich konsequent auf eine unkomplizierte Bedienung, gute Lesbarkeit und Sicherheit im Alltag konzentrieren. Das GL30 setzt auf die klassische Bauform, während das GL40 die Vorteile eines Klapphandys mit einem größeren Display verbindet. Beide Modelle sind in Schwarz, Cremeweiß und Rot erhältlich.

Einfach bedienen. Sicher verbunden.

GL30 und GL40 richten sich an Menschen, die ein Mobiltelefon vor allem zum Telefonieren und für die zuverlässige Erreichbarkeit nutzen möchten. Große Tasten und Schriftarten, eine übersichtliche Benutzeroberfläche und kontrastreiche Farbdisplays erleichtern die Orientierung. Beide Geräte sind hörgerätekompatibel und unterstützen 4G/LTE sowie Voice over LTE (VoLTE) für klare HD-Sprachqualität.

„Bei unseren Mobiltelefonen steht eine einfache und verlässliche Nutzung im Alltag im Mittelpunkt. Mit dem GL30 und GL40 bieten wir zwei neue Modelle für Menschen, die bewusst auf eine übersichtliche Bedienung, gut erkennbare Tasten und wichtige Sicherheitsfunktionen Wert legen“, sagt Ralf Lueb, SVP Global Sales & Marketing bei Gigaset. „Gleichzeitig schaffen wir mit unterschiedlichen Bauformen, Ausstattungsstufen und Farben mehr Auswahl innerhalb unseres Portfolios.“

Für zusätzliche Sicherheit verfügen beide Modelle über eine SOS-Notruftaste auf der Rückseite. Wird sie länger gedrückt, ruft das Telefon automatisch bis zu fünf zuvor hinterlegte Kontakte nacheinander an, bis jemand den Anruf entgegennimmt. Drei Direktwahltasten A, B und C ermöglichen außerdem den schnellen Zugriff auf häufig benötigte Kontakte. Eine Blockierungs- und Vertrauensliste mit jeweils bis zu 50 Einträgen hilft dabei, unerwünschte Anrufe zu begrenzen.

Auch beim Aufladen bleibt die Bedienung unkompliziert: GL30 und GL40 können einfach in die mitgelieferte Ladeschale gestellt oder alternativ über USB-C geladen werden.

GL30: Klassische Bauform und lange Akkulaufzeit

Das Gigaset GL30 verbindet die vertraute Form eines klassischen Mobiltelefons mit einem kontrastreichen 2,2-Zoll-Farbdisplay. Große Tasten und die übersichtliche Menüstruktur sorgen dafür, dass zentrale Funktionen schnell erreichbar sind.

Der austauschbare 1.400-mAh-Akku ermöglicht bis zu 13 Tage Bereitschaftszeit und bis zu neun Stunden Gesprächszeit. Damit eignet sich das GL30 sowohl für den täglichen Einsatz zu Hause als auch für unterwegs. Eine integrierte Kamera, Bluetooth 5.0 und eine LED-Taschenlampe ergänzen die Ausstattung.

GL40: Aufklappen und lostelefonieren

Wer die Handhabung eines Klapphandys bevorzugt, findet mit dem Gigaset GL40 die passende Alternative. Das kontrastreiche 2,8-Zoll-Farbdisplay bietet mehr Fläche für Texte, Menüs und Symbole. Im geschlossenen Zustand sind Display und Tastatur geschützt, gleichzeitig lässt sich das Telefon kompakt verstauen.

Die Klappfunktion macht auch das Telefonieren besonders einfach: Eingehende Gespräche können durch Aufklappen angenommen und durch Zuklappen beendet werden. Der austauschbare 1.400-mAh-Akku bietet bis zu zehn Tage Bereitschaftszeit und bis zu acht Stunden Gesprächszeit. Bluetooth 5.0, eine Kamera und eine LEDTaschenlampe runden die Ausstattung ab.

Vier Modelle für unterschiedliche Ansprüche

Mit GL30 und GL40 ergänzt Gigaset sein bestehendes Angebot um zwei bewusst auf die wesentlichen Funktionen konzentrierte Modelle. Dabei können Nutzerinnen und Nutzer zunächst zwischen der klassischen Bauform des GL30 und der Klappbauweise des GL40 wählen.

Wer zusätzliche Komfortmerkmale wünscht, findet mit Gigaset GL695 und GL795 zwei umfangreicher ausgestattete Alternativen. Beide verfügen unter anderem über eine Audio-Boost-Funktion zur Erhöhung der Gesprächslautstärke, eine 2-Megapixel-Kamera und Platz für bis zu 1.000 Telefonbucheinträge. Das klassische GL695 besitzt zudem ein kontrastreiches 2,31-Zoll-IPS-Farbdisplay.

Beim Klappmodell GL795 kommt ein 1,77-Zoll-Frontdisplay hinzu. So lassen sich beispielsweise Uhrzeit und eingehende Anrufe erkennen, ohne das Telefon aufzuklappen. Das 2,8-Zoll-Hauptdisplay, Audio Boost und der Schutz nach IP54 ergänzen die Komfortausstattung.

Damit bietet Gigaset innerhalb seines 4G-Mobiltelefon-Portfolios unterschiedliche Bauformen und Ausstattungsstufen für individuelle Anforderungen.

GL695 und GL795 jetzt auch in Weiß

Mehr Auswahl gibt es auch bei den bereits etablierten Modellen: Gigaset GL695 und GL795 sind künftig zusätzlich in Weiß erhältlich. Die neue helle Farbvariante ergänzt die bestehenden Ausführungen und erweitert die Auswahl innerhalb des Portfolios.

Unabhängig von Bauform und Ausstattung verbindet die vier Modelle ein gemeinsamer Ansatz: Kommunikation soll unkompliziert bleiben und Funktionen sollen dort verfügbar sein, wo sie im Alltag gebraucht werden.

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