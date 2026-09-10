SC Collaboration Suite steuert BIM-Prozesse vom Montagebedarf aus

BIM-Kollaborationsplattform verknüpft bestehende Systeme zu durchgängigen Prozessen von Konstruktion bis Montage

Mit der SC Collaboration Suite stellt SCHULLER&Company eine BIM-Kollaborationsplattform für durchgängige Prozessketten von der Konstruktion bis zur Montage vor. Ob Stahlbau, Holzbau, Fassadenbau, Hybridbau oder Anlagenbau: Die SC Collaboration Suite ist für die gewerkeübergreifende Zusammenarbeit konzipiert und folgt dem Open-BIM-Ansatz. Sie verbindet BIM-Modelle mit Status-, Termin-, Dokumenten- und Prozessinformationen. Denn eine zentrale Frage ist: Wo steht jedes Bauteil im Projektprozess?

Dabei folgt die Prozesssteuerung einem umgekehrten Ansatz: Nicht Konstruktion oder Fertigung geben den Takt vor, sondern der tatsächliche Bedarf auf der Baustelle. Von dort aus werden vorgelagerte Prozesse in Planung, Fertigung und Logistik koordiniert.

„Die Zukunft von BIM liegt in durchgängigen Prozessen und Just-in-Time Produktion. Der tatsächliche Bedarf auf der Baustelle gibt den Takt für die gesamte Prozesskette vor.“ Helmut Schuller, CEO SCHULLER&Company

Die Prozesskoordination erfolgt in der SC Collaboration Suite direkt am BIM-Modell. Relevante Informationen, Dokumente und Bearbeitungsstände werden dem jeweiligen Bauteil zugeordnet. So wird über alle Prozessstufen hinweg sichtbar, wo ein Bauteil steht und welche Arbeitsschritte bereits abgeschlossen sind.

Wirtschaftlichere Prozesse durch bedarfsgerechte Just-in-Time-Steuerung

Welches Bauteil wird wann auf der Baustelle benötigt? Davon ausgehend lassen sich die vorgelagerten Prozesse in Konstruktion, Fertigung und Logistik entsprechend dem tatsächlichen Projektbedarf koordinieren. Die Ausrichtung am tatsächlichen Montagebedarf schafft die Voraussetzung für Just-in-Time-Prozesse: Bauteile können dann gefertigt und bereitgestellt werden, wenn sie auf der Baustelle benötigt werden. Unnötige Zwischenlagerung, damit verbundene Kapitalbindung und zusätzlicher logistischer Aufwand lassen sich reduzieren. Gleichzeitig sinkt der Aufwand für Statusabfragen, Suche und Abstimmung, da Informationen zentral am Bauteil verfügbar sind. Bei Änderungen wird früher sichtbar, welche Prozessschritte bereits erfolgt sind und welche Auswirkungen sich auf Ablauf und Kosten ergeben.

Aus der Praxis entwickelt

Über ein Jahr hinweg flossen die Anforderungen, Prozesse und unterschiedlichen Systemlandschaften von drei beteiligten Industrieunternehmen direkt in die Entwicklung ein. Aktuell wird die Plattform in verschiedenen Anwendungsszenarien und Projektgrößen eingesetzt.



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