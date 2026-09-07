Dassault Systèmes veröffentlicht ersten Impact Report: Virtuelle Zwillinge als Treiber für mehr Nachhaltigkeit

Dassault Systèmes hat seinen ersten Impact Report veröffentlicht. Darin werden die Fortschritte und Ergebnisse der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens im Jahr 2025 in den eigenen Geschäftsabläufen und auch bei seinen Kunden dargestellt. Der Bericht basiert auf drei Säulen – Footprint, Handprint und Human Capital – und beleuchtet die messbaren Auswirkungen der internen und externen Maßnahmen des Unternehmens zur Eindämmung des Klimawandels sowie die zentrale Rolle virtueller Zwillinge beim Erreichen von Dekarbonisierungszielen.

Der Impact Report von Dassault Systèmes zeigt, wie Kunden mithilfe virtueller Zwillinge Produkte, Abläufe und Geschäftsmodelle für die Generative Economy entwickelt, getestet und optimiert haben. Gleichzeitig dokumentiert er die Fortschritte des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung anhand verschiedener Ziele und Verpflichtungen.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen des Berichts zählen:

Anwendungsbeispiele, die messbare Vorteile für Kunden in wichtigen Wirtschaftssektoren aufzeigen: Kunden im Bereich Konsumgüterverpackungen, die 18 Prozent weniger Kunststoff und 76 Prozent mehr recycelte Materialien einsetzten; ein Hersteller, der 50 Prozent der Komponenten vor der Verschrottung bewahrte und durch die systematische Wiederverwendung von Teilen Einsparungen in Höhe von 45 Millionen US-Dollar erzielte; ein Windturbinenhersteller, der den Ausstoß von 7.995 Tonnen Kohlendioxid vermeiden konnte; ein Wohnungsbauprojekt, das die Energieeffizienzklasse A++++ erreichte.





Deutliche Verbesserungen bei der ESG-Performance von Dassault Systèmes: 50,4 Prozent der Zulieferer haben wissenschaftlich fundierte Emissionsminderungsziele festgelegt; Reduzierung der Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 78,3 Prozent im Vergleich zu 2019; 42,9 Prozent des Umsatzes entsprechen der EU-Taxonomie für ökologische Nachhaltigkeit; während 69,9 Prozent des Umsatzes grundsätzlich als taxonomiefähig eingestuft werden; 41,7 Prozent der Führungskräfte im Unternehmen sind Frauen.



Den vollständigen Impact Report finden Interessierte hier.

https://www.3ds.com/de

Beitragsbild: Dassault Systèmes – Mithilfe virtueller Zwillinge entwickeln Kunden von Dassault Systèmes Produkte, Abläufe und Geschäftsmodelle für die Generative Economy