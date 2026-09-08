CyberLink PhotoDirector 365 bringt lokale KI-Bildbearbeitung auf NVIDIA RTX Spark

Der neue KI-PC-Modus ermöglicht ausgewählte KI-Bildbearbeitungsfunktionen auf NVIDIA RTX Spark, einer neuen KI-Computing-Plattform, die anspruchsvolle KI-Workloads lokal verarbeitet.

CyberLink Corp. (5203.TW), führender Anbieter von KI- und Multimedia-Software, hat heute den KI-PC-Modus für PhotoDirector 365 angekündigt. Der Modus ist für NVIDIA RTX Spark™ optimiert, NVIDIAs neue PC-Plattform für KI-Agenten, die im Herbst auf den Markt kommt. Ausgewählte KI-gestützte Funktionen für die Bildbearbeitung lassen sich damit direkt auf dem PC ausführen, die Cloud-Verarbeitung entfällt.

Der KI-PC-Modus vereint KI-Generierung und KI-Bearbeitung in einer lokalen Arbeitsumgebung. Damit zählt PhotoDirector 365 zu den ersten etablierten Programmen für kreative Bildbearbeitung, die einen vollständigen KI-Bearbeitungsworkflow lokal ausführen können. Der Upload in die Cloud entfällt, und die Bearbeitung ist weniger abhängig von der Internetverbindung.

„Mit dem KI-PC-Modus entscheiden Nutzer selbst, wie ihre Inhalte verarbeitet werden“, kommentiert Vincent Lin, President von CyberLink. „Mit NVIDIA RTX Spark bringen wir generative KI-Bearbeitung direkt auf den PC und geben Anwendern von PhotoDirector 365 damit mehr Flexibilität und Kontrolle über ihre Daten.“

Zwei Optionen für die KI-Verarbeitung

PhotoDirector 365 bietet Anwendern künftig zwei Möglichkeiten, unterstützte KI-Funktionen zu nutzen. Der Vollmodus bietet den gesamten Funktionsumfang einschließlich cloudgestützter Funktionen. Der KI-PC-Modus konzentriert sich dagegen auf Funktionen, die direkt auf dem Gerät ausgeführt werden können.

Damit lässt sich für jedes Projekt die passende Verarbeitungsmethode wählen: entweder der komplette Funktionsumfang oder die lokale Bearbeitung. Für generative Werkzeuge im KI-PC-Modus fallen zudem keine Credit-Kosten an.

Eine eigene Arbeitsumgebung für lokale KI-Bearbeitung

Im KI-PC-Modus bietet PhotoDirector verschiedene lokale Funktionen in einer Oberfläche:

• Generative Bearbeitung: KI-Bildgenerator, Bearbeitung per Chat und KI-Ersetzen

• Bildverbesserung: KI-Entrauschen, KI-Schärfen, KI-Gesichtsschärfe, KI-Upscaler und automatische Farbverbesserung

• Hintergrundbearbeitung: Freistellen und Ersetzen des Hintergrunds

• Objektentfernung: KI-Objektentfernung und Kabelentfernung

• Beauty und Style: KI-Anprobe, KI-Frisur, Gesichtsretusche und Body-Reshaper

Die lokale Verarbeitung verkürzt Upload- und Wartezeiten, ist unabhängig von Cloud-Kontingenten, hält mehr Inhalte auf dem eigenen Gerät und bleibt auch bei eingeschränkter Internetverbindung verfügbar.

Für Content-Ersteller bedeutet dies mehr Kontrolle bei der täglichen Bildbearbeitung. Unternehmen, Agenturen, Immobilienmakler und Online-Händler können Produktbilder, Marketingmaterialien und andere visuelle Inhalte auf den Systemen belassen, auf denen sie erstellt und bearbeitet werden.

Optimiert für NVIDIA RTX Spark

NVIDIA RTX Spark ist eine neue Klasse persönlicher KI-Computing-Plattformen, die leistungsstarke KI-Modelle, Agenten und Anwendungen auf den Desktop bringt. Die Plattform kombiniert hohe KI- und Grafikleistung mit bis zu 1 Petaflop KI-Rechenleistung und bis zu 128 GB Unified Memory.

CyberLink hat den KI-PC-Modus speziell für NVIDIA RTX Spark optimiert und nutzt NVIDIA TensorRT for RTX zur Beschleunigung lokaler KI-Workloads. So kann PhotoDirector 365 für anspruchsvolle KI-gestützte Bildbearbeitungsaufgaben direkt auf die lokale GPU-Leistung zugreifen.

Indem ausgewählte KI-Workloads von der Cloud auf den PC verlagert werden, bietet der KI-PC-Modus eine Alternative für Anwender, die ihre Hardware für die Bildbearbeitung nutzen möchten, ohne auf den erweiterten Funktionsumfang von PhotoDirector 365 zu verzichten. Die Verarbeitung erfolgt lokal und ohne Einschränkung durch Cloud-Kontingente oder Abhängigkeit von Tokens.

„Der PC entwickelt sich für Kreativschaffende zunehmend vom reinen Werkzeug zum intelligenten Assistenten”, so Gerardo Cabrera, Senior Director of Product Marketing for Local AI bei NVIDIA. „CyberLink treibt diese Entwicklung mit generativer KI auf Basis von NVIDIA- GPUs und Software-Komponenten voran und ermöglicht Anwendern damit eine bestmögliche Performance.“

Verfügbarkeit

Der KI-PC-Modus wird ab Oktober schrittweise eingeführt und ist Bestandteil von Abonnements von PhotoDirector 365 auf Windows-PCs mit NVIDIA RTX Spark. Weitere Informationen auf de.cyberlink.com.