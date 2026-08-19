Swyx 15 baut Integrationsoptionen für Microsoft Teams weiter aus

Neuestes Major Release bringt Swyx Direct für Microsoft Teams, flexible Web-Erweiterungen und mehr.

Enreach veröffentlicht mit Swyx 15 das nächste Major Release seiner Swyx Kommunikationslösung. Die neue Version führt professionelle Telefonanlagenfunktionen und moderne Collaboration noch enger zusammen und bietet Unternehmen damit zusätzliche Möglichkeiten, um Swyx an individuelle Arbeitsabläufe anzupassen.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören Swyx Direct für Microsoft Teams, neue Web-Erweiterungen für den SwyxIt! Client und die Unterstützung weiterer Yealink Telefone.

Noch mehr Flexibilität bei der Integration von Microsoft Teams

Mit Swyx 15 erweitert Enreach die bestehenden Möglichkeiten, um Microsoft Teams mit der professionellen externen Geschäftskommunikation zu verbinden. Mit Swyx Direct gibt es jetzt eine zusätzliche Integrationsoption, bei der Microsoft wie ein Endgerät genutzt wird, während Swyx weiterhin die zentralen Telefonanlagenfunktionen im Hintergrund bereitstellt.

Nutzer können dadurch in der vertrauten Microsoft-Teams-Oberfläche telefonieren und zugleich auf Funktionen der Swyx Kommunikationslösung zurückgreifen. Dazu gehören unter anderem ein intelligentes Call Routing, die Einbindung unterschiedlicher Endgeräte, CRM-Integrationen und umfangreiche Analyse- und Bearbeitungsfunktionen für eingehende Anrufe in einer Nutzergruppe.

Swyx Direct gibt Unternehmen und Enreach Partnern damit noch mehr Flexibilität bei der Auswahl einer passenden Integrationsoption für Microsoft Teams.

Individuelle Anwendungen direkt in den SwyxIt! Client integrieren

Mit den neuen Web Extensions für den SwyxIt! Desktop-Client können Partner und Kunden eigene webbasierte Anwendungen direkt in den Client einbinden. So können wichtige Unternehmensanwendungen als individuelle Widgets auf dem Homescreen hinzugefügt werden, zum Beispiel um Kundendaten oder individuelle Dashboards direkt anzuzeigen.

Unternehmen können ihren Mitarbeitenden dadurch für sie relevante Informationen und Funktionen in der vertrauten Kommunikationsoberfläche zur Verfügung stellen. Der Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen entfällt.

Für Enreach Partner bieten die Web Extensions die Möglichkeit, kundenspezifische Erweiterungen zu entwickeln und Swyx noch gezielter an unterschiedliche Branchen und Anwendungsszenarien anzupassen.

Neue Endgeräte und mehr Flexibilität für mobile Arbeitsplätze

Swyx 15 unterstützt die aktuelle Yealink T7- und T8-Gerätegeneration. Die neuen Desktop-Telefone decken unterschiedliche Arbeitsplatzanforderungen ab von kompakten Modellen mit programmierbaren Tasten bis hin zu Geräten mit großen Touch-Displays, Bluetooth und WLAN.

Auch die mobile Nutzung wird erweitert: Die Unterstützung von Apple CarPlay und Android Auto verbessert die Einbindung von Swyx in mobile Arbeitsszenarien.

Darüber hinaus stellt Enreach eine Preview von SwyxIt! für Windows-Geräte mit ARM-Prozessoren zur Verfügung. Sie basiert auf der Windows-x64-Emulation und umfasst auch zentrale Erweiterungen und Integrationen.

„Swyx 15 bietet unseren Partnern noch mehr Spielraum, um Unternehmen passgenaue Kommunikationslösungen bereitzustellen, unabhängig davon, wie deren Arbeitsumgebung aussieht. Kunden profitieren von noch mehr Flexibilität und einer Lösung, die sich nahtlos in bestehende Prozesse integriert“, sagt Marco Crueger, VP Sales bei Enreach.