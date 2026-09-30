Software-Neuheiten und Networking beim PYTHA Anwendertreffen Plus 2026

Beim PYTHA Anwendertreffen Plus am 11. September in Aschaffenburg kamen rund 250 Anwender, Partner und Gäste aus Deutschland und dem Ausland zusammen. In Vorträgen und Live-Demonstrationen präsentierte das PYTHA-Team aktuelle Entwicklungen und gab spannende Einblicke in die neue PYTHA V27.

KI-Assistenten und Plug-ins eröffnen neue Möglichkeiten

Ein besonderes Highlight war die Weiterentwicklung der bereits in V26 integrierten KI-Assistenten. Neben fotorealistischen Renderings bestehender PYTHA-Modelle lassen sich nun auch Videos daraus erstellen. So können Entwürfe und Projekte noch anschaulicher und eindrucksvoller präsentiert werden.



Auch die Plug-ins in PYTHA eröffnen neue Möglichkeiten für einen effizienteren Arbeitsalltag. Dank der offenen Schnittstelle können Anwender mit Unterstützung moderner KI-Tools eigene Erweiterungen entwickeln und PYTHA gezielt an ihre Anforderungen und Arbeitsabläufe anpassen. Praxisnahe Beispiele zeigten, wie sich Aufgaben vereinfachen, Prozesse beschleunigen und wertvolle Zeit sparen lassen.



Mit dem neu vorgestellten Web-Viewer lassen sich in die PYTHA-Cloud hochgeladene Konstruktionen direkt auf Smartphone oder Tablet betrachten und rendern – inklusive aller technischen Zeichnungen.

PLUS-Konzept: Networking und fachlicher Austausch

Auch das PLUS-Konzept überzeugte: Die begleitende Ausstellung bot viel Gelegenheit für persönliche Gespräche und fachlichen Austausch. Partner aus den Bereichen Maschinenbau, CAD/CAM, ERP, 3D-Scanning und Aufmaß präsentierten ihre Lösungen und standen den Teilnehmern für individuelle Fragen zur Verfügung.

Das PYTHA Anwendertreffen Plus 2026 verband Software-Neuheiten und praxisnahe Einblicke mit persönlichem Austausch innerhalb der PYTHA-Community. Es bot Inspiration, neue Kontakte und konkrete Impulse für die tägliche Arbeit.

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Beitragsbild: © Julia Maria Spielvogel