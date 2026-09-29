Kostenfreies Praxis-Webinar: Intelligente CAD-Datenvereinfachung

Wie sich komplexe CAD-Modelle und große Baugruppen in Sekundenschnelle intelligent, automatisiert, sicher und effizient vereinfachen lassen, erklärt Software-Entwickler CoreTechnologie in einem kostenfreien Webinar.

Der deutsch-französische Software-Hersteller CoreTechnologie (CT) veranstaltet am 8. Oktober 2026 ein kostenfreies Webinar zur CAD-Datenvereinfachung unter dem Titel „CAD-Daten intelligent vereinfachen. Leichte Digital Twins erzeugen. Aufwand reduzieren. Know-how schützen.“.

Anlass für das Online-Training ist der aktuelle Anspruch, Datenvolumen und geometrische Komplexität drastisch zu reduzieren, sensible Konstruktionsdetails zuverlässig zu entfernen und leistungsfähige Modelle und höhere Effizienz für Digital Twins, Simulation, VR und Fabrikplanung zu erzeugen.

Datenvereinfachung leicht gemacht

CT-Experte Van Phuc Tran zeigt im Webinar, wie die automatische Vereinfachung komplexer CAD-Baugruppen gelingt. Thematisiert werden zudem die intelligente Nutzung von Product Manufacturing Information (PMI), Attributen und CAD-Metadaten sowie die Erzeugung leichter, geschlossener Hüllgeometrien durch die Entfernung interner Geometrien für den Schutz sensibler Konstruktionsdaten. Die Teilnehmer erfahren, wie optimale CAD-Daten für Digital-Twin-Anwendungen eingesetzt werden.

Van Phuc Tran begleitet Unternehmen bei CT auf dem Weg zur digitalen Prozessoptimierung. Als Spezialist für CAD-Interoperabilität verbindet er technisches Detailwissen mit praxisnahen Lösungen für den Datenaustausch. Sein Ziel ist es, Engineering-Teams bei manueller Datenreparatur und Geometrievereinfachung zu entlasten und durch automatisierte Aufbereitung die digitale Lieferfähigkeit und den Knowhow-Schutz sicherzustellen.

Das deutschsprachige Online-Webinar findet am 8. Oktober 2026 um 11.00 Uhr via Zoom statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Nach Anmeldung unter dem Webinar-Link https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Bex3QyF2R8SgXd0453aUUg#/registration erhalten die Teilnehmer die Zugangsdaten.