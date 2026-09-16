Canon stellt „Dual Pixel 3D“ vor

Canon präsentiert „Dual Pixel 3D“, eine Lösung zur einfachen Erstellung von 3D-Bildern und 3D-Modellen auf Basis der Canon Dual Pixel CMOS AF Technologie. Mithilfe der Anwendung Dual Pixel 3D Converter lassen sich dreidimensionale Inhalte erzeugen, ohne dass spezielle Aufnahmeausrüstung oder besondere Anzeigegeräte erforderlich sind.

„Dreidimensionale Inhalte galten lange als aufwendig in der Erstellung und erforderten häufig spezielle Aufnahmeverfahren oder zusätzliche Hardware“, sagt Michael Willenborg, Country Director der Imaging Technologies & Communications Group, Canon DACH. „Mit Dual Pixel 3D erweitern wir die kreativen Möglichkeiten der Fotografie und vereinfachen zugleich die Erstellung von 3D-Bildern auf Basis einer einzigen Aufnahme.“

Der Dual Pixel 3D Converter

Der Dual Pixel 3D Converter ist eine kostenlose Desktop-Anwendung für Windows¹ zur Erstellung von 3D-Inhalten. Die Software konvertiert sowohl Dual Pixel RAW-Dateien ausgewählter Kameras der EOS-Serie² als auch JPEG-Dateien mit Tiefeninformationen, die mit der ebenfalls heute vorgestellten Canon EOS R8 Mark II aufgenommen wurden, in:

3D-Bilder mit Tiefeninformationen

3D-Modelle in den Dateiformaten OBJ und GLB, die sich in gängigen Anwendungen bearbeiten lassen

Über integrierte Bedienelemente können Anwenderinnen und Anwender die Tiefenwirkung individuell anpassen. Für einen ausgeprägteren 3D-Effekt lässt sich die räumliche Darstellung verstärken, für eine dezentere Wirkung reduzieren.

Darüber hinaus lässt sich das Hauptmotiv einfach freistellen. Der Hintergrund kann dabei vor der Ausgabe als 3D-Modell oder stereoskopisches Bild entfernt oder ersetzt werden.

Dual Pixel CMOS AF Technologie von Canon

Dual Pixel 3D nutzt die Architektur des Dual Pixel CMOS Sensors, bei dem jedes Pixel über zwei Fotodioden verfügt. Diese können entweder separat für die Phasenerkennung beim Autofokus ausgelesen oder zur Erzeugung eines herkömmlichen Bildes zusammengeführt werden.

Dual Pixel RAW-Dateien sowie unterstützte JPEG-Dateien der Canon EOS R8 Mark II enthalten Tiefeninformationen, die aus den leicht unterschiedlichen Perspektiven der beiden Fotodioden gewonnen werden. Mithilfe eigens entwickelter Algorithmen wandelt Canon diese Phasendifferenz-Informationen in dreidimensionale Formdaten um. In Kombination mit den hochauflösenden Bilddaten kompatibler EOS-Kameras², die als Oberflächentexturen dienen, entstehen realistische und detailreiche 3D-Modelle.

Da für die Erfassung lediglich eine einzelne Aufnahme erforderlich ist, ermöglicht die Technologie hochwertige 3D-Darstellungen mit hoher Auflösung und präziser Farbwiedergabe.

Neue Möglichkeiten für Bildgestaltung und Visualisierung

Die Technologie ermöglicht die Erstellung dreidimensionaler Bildinhalte aus einer einzigen Aufnahme und erweitert damit die kreativen Möglichkeiten klassischer Fotografie³. Da weder zusätzliche Aufbauten noch die Verarbeitung mehrerer Aufnahmen erforderlich sind, lässt sich Dual Pixel 3D unkompliziert in bestehende Workflows integrieren.

Der Dual Pixel 3D Converter steht ab dem 3. Oktober 2026 zum Download bereit.

www.canon.de

¹ Der Dual Pixel 3D Converter wird zunächst kostenfrei bereitgestellt. Änderungen des Funktionsumfangs, der Spezifikationen sowie der Nutzungsbedingungen bleiben vorbehalten.

² Informationen zu kompatiblen Kameramodellen und Objektiven werden zum Zeitpunkt der Verfügbarkeit der Anwendung auf der Canon Website veröffentlicht.

³ Die Erzeugung präziser Tiefeninformationen setzt geeignete Aufnahmebedingungen und -techniken voraus. Dazu zählen unter anderem eine vollständige Motiverfassung, eine ausreichende Trennung von Motiv und Hintergrund, eine geeignete Schärfentiefe sowie geeignete Motiv- und Oberflächenstrukturen.