Kyocera erweitert AKI PrinTaurus Security Suite um automatisiertes Zertifikatsmanagement

Kyocera Document Solutions, ein führender Anbieter im Bereich Informations- und Dokumentenmanagement, erweitert die IT-Sicherheitslösung AKI PrinTaurus Security Suite um zusätzliche Funktionen zur zentralen und automatisierten Absicherung von Druck- und Multifunktionssystemen. Mit dem August-Release können Unternehmen und Behörden unter anderem Gerätezertifikate automatisiert verteilen und deutlich mehr sicherheitsrelevante Einstellungen zentral verwalten. Damit lassen sich einheitliche Sicherheitsvorgaben über komplette Geräteflotten hinweg noch einfacher umsetzen.

Die Eigenentwicklung der AKI GmbH, einem Unternehmen der Kyocera-Gruppe, unterstützt Organisationen dabei, Sicherheitsrichtlinien zentral zu definieren, auf Geräte zu übertragen und deren Einhaltung fortlaufend zu kontrollieren. Abweichungen werden automatisch erkannt und korrigiert.

Mehr zentrale Steuerung

Eine der wichtigsten Neuerungen ist die automatische Verteilung von Gerätezertifikaten. IT-Administratoren können Zertifikate damit zentral bereitstellen, anstatt sie auf einzelnen Systemen manuell verwalten zu müssen. Zudem wurde die Template-Verwaltung erweitert. Zusätzliche Einstellungen in den Bereichen Gerätekonfiguration, Datenschutz, Netzwerksicherheit und Protokolle lassen sich nun zentral definieren und auf angebundene Kyocera-Systeme übertragen.

„Sicherheit muss in großen Geräteflotten zentral steuerbar sein“, sagt Mark Kreß, Produkt Manager bei Kyocera Document Solutions. „Mit der automatischen Zertifikatsverteilung, erweiterten Security-Templates und einem verbesserten Reporting reduzieren wir den manuellen Aufwand und schaffen gleichzeitig mehr Transparenz über den Sicherheitsstatus der gesamten Druckumgebung.“

Reporting weiter ausgebaut

Auch das Reporting wurde weiterentwickelt. Berichte können ab sofort als PDF in einem revisionssicheren Format bereitgestellt werden. Die Lösung unterstützt zudem die Erstellung von NIS2-Reports und erleichtert damit die Dokumentation des Sicherheitsstatus der Druckumgebung.

Auch potenziell unsichere Konfigurationen lassen sich besser identifizieren: Verwendet ein System eine Standardkombination aus Benutzername und Passwort, wird diese als unsicher bewertet.

Mehr Flexibilität für internationale Umgebungen

Die Benutzeroberfläche steht mit dem neuen Release zusätzlich auf Englisch zur Verfügung. Damit lässt sich die AKI PrinTaurus Security Suite einfacher in international aufgestellten Organisationen einsetzen. Weitere Verbesserungen betreffen die Geräteverwaltung und die Benutzerfreundlichkeit bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung.

„Für Unternehmen und Behörden wird es immer wichtiger, Sicherheits- und Compliance-Anforderungen nicht nur technisch umzusetzen, sondern auch dauerhaft ihre Einhaltung nachvollziehbar zu machen“, erklärt Stephen Schienbein, Geschäftsführer der AKI GmbH. „Gerade bei größeren und verteilten Infrastrukturen müssen Sicherheitsprozesse standardisierbar und skalierbar sein. Das schafft Verlässlichkeit, reduziert Komplexität und entlastet die Organisation.“

www.kyoceradocumentsolutions.de