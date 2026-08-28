XMG NEO 16 erhält Core Ultra 9 290HX Plus und erstmals ein OLED-Display

XMG spendiert der Intel-basierten Version des High-End-Laptops XMG NEO 16 einen Refresh. Das mit einer GeForce RTX 5090, 5080 oder 5070 Ti ausgestattete Notebook ersetzt den bisherigen Core Ultra 7 275HX durch Intels neuen Flaggschiff-Prozessor Core Ultra 9 290HX Plus. Außerdem trumpft die 2026er Modellversion mit besseren 1600p-Displays auf. Das NEO 16 erhält erstmals ein OLED-Panel mit 240 Hz und das exklusiv in der Einstiegskonfiguration mit RTX 5070 Ti erhältliche IPS-Panel deckt nun sowohl den sRGB- als auch DCI-P3-Farbraum zu 100 Prozent ab. Zudem ist auch ein Mini-LED-Display mit G-SYNC-Unterstützung geplant, dessen Einführung erst später erfolgt.

Das XMG NEO 16 (M26) übernimmt das fast vollständig aus Aluminium gefertigte Gehäuse des Vorgängermodells E25 und bringt die Komponenten und verfügbaren Display-Ausstattungsvarianten auf den neuesten Stand. Dementsprechend fallen die Maße mit 356,7 x 259,9 x 27,9 mm identisch aus und das Gewicht liegt je nach gewähltem Display bei 2,6 (OLED) oder 2,65 kg (IPS). Das Design bleibt schlicht und elegant, lediglich eine auf Wunsch deaktivierbare RGB-LED-Lichtleiste akzentuiert die Vorderseite.

Neu ist der Prozessor: Die Modellgeneration M26 ersetzt den Core Ultra 9 275HX des Vorgängermodells durch das Top-Modell unter Intels Laptops-CPUs, den Core Ultra 9 290HX Plus auf Basis der Anfang des Jahres vorgestellten Arrow-Lake-HX-Refresh-Architektur – mit 24 Kernen (8 P- und 16 E-Cores), Unterstützung des Intel Binary Optimization Tools (IBOT) und gegenüber dem Core Ultra 9 285HX um 900 MHz gesteigerter Die-To-Die-Frequenz, welche die Spieleleistung durch geringere Systemlatenz verbessert. Grafikkartenseitig bleibt es bei den drei schnellsten Laptop-GPUs von NVIDIA. Das NEO 16 steht mit einer GeForce RTX 5090, 5080 oder 5070 Ti zur Verfügung, jeweils mit der maximalen Grafikleistung von 175 Watt beziehungsweise 140 Watt bei der RTX 5070 Ti einschließlich Dynamic Boost

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